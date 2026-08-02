想从创新和增长中致富？很简单：持有股票

COMMENTARY

你所需要的不过是耐心、纪律和时间

持有广泛的股票——或整个市场——不会让你迅速致富。但只要坚持持有，它比大多数其他类型的投资选择更能创造真正的财富。 图片：TAY CHU YI, 《商业时报》

投资股票必须像预言家一样才能成功吗？许多人这么认为。或者他们认为，财富只能源于高度专业的知识或富有的人脉。

不！现在通过股票建立财富储备比以往任何时候都更容易——这让你不仅能分享新加坡经济的创新与增长，更能分享全世界的红利。

你不需要知道30年后世界会是什么样子，也无需躲避股市下跌，更不必成为选股大师。你只需要耐心、纪律和时间。

54年前我刚开始职业生涯时，散户投资者面临着巨大的挑战。

那时信息稀少，没有互联网来获取关于股票及其背后公司的即时信息。研究工作需要搜寻图书馆档案，翻阅新闻和公司报告的纸质副本及缩微胶片。获取数据是一项艰巨的任务。

在1975年之前，美国股票交易的佣金通常是2%且固定不变。高昂的买卖价差——即买家出价与卖家要价之间的差距——进一步侵蚀了回报。

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在1997年金融危机推动重大改革之前，新加坡市场的效率也远没有现在高。这些改革包括取消固定佣金和废除对外国投资者的限制，从而消除了摩擦并增加了流动性。

现在，这一切都已彻底改变。如今的手机能够整合我当年从未拥有过的大量信息和数据。任何人都可以用极少的资金开设在线账户，并以低廉的费用和微小的买卖价差进行交易。你甚至可以购买零股。

不擅长选股？没有时间做研究？没问题。你不需要找到下一个 Amazon、Nvidia 或 Sea。交易所交易基金 (Exchange-traded funds) 让你能够以低廉的成本持有更广泛的市场。

要明白这些基金的真正含义：一个以极低成本参与新加坡及全球经济的创新、增长和演变的机会。

持有一只广泛的基金意味着你不需要水晶球来预测下一个科技巨头或零售巨头。随着资本主义的进程不断滚雪球式地发展，你将在它们之中占有一席之地。

许多在过去几十年主导市场的巨头如今已淡出人们的视线。 图片：FREEPIK

而且这个进程将持续下去。试想：许多几十年前备受市场青睐的巨头公司如今已消失或衰落。

以美国国家收银机公司 (National Cash Register, NCR) 为例，这家美国公司于19世纪末开始制造收银机，一个世纪后转型成为美国第五大计算机制造商——一个行业巨头！

AT&T 于1991年以当时高达74亿美元（相当于今天的182亿美元）的价格收购了它。

此后呢？NCR 被分拆、重组并分割成数块。它曾是最大的公司之一，如今却已风光不再，并被新的行业中坚所取代。

这并非偶然。我在2024年曾详细阐述了驱动资本主义魔力的“创造性破坏”理论。这个过程在不断进行。在当今全球20家最大的上市公司中，只有四家在2010年位列前20。只有一家曾是1990年代前20名中的一员。而没有一家公司曾出现在1970年代的前20名榜单上！

许多1970年代的巨头——例如 Eastman Kodak、Sears 和 Xerox，这些曾被认为将永远主导市场的公司——早已淡出人们的视线。

新加坡的情况也是如此。2010年，云顶 (Genting) 是MSCI新加坡指数的第十大成份股。去年，它因规模过小而被从该指数中移除。与此同时，冬海 (Sea) 迅速崛起，成为该指数的第四大成份股，而它在2017年才上市。

这不是一个缺陷；巨头公司之间的更替是资本主义的一个特征。这是增长、创新和演进的生动体现。通过多元化投资股票，你可以顺应这一趋势。黄金、比特币？它们无法从资本主义神奇的增长动力中受益。债券也不行。私募股权或许可以，但成本高昂且流动性差。

持有广泛的股票——或整个市场——不会让你迅速致富。但只要坚持持有，它比大多数其他类型的投资选择更能创造真正的财富。

自1969年（有良好数据记录的起始年份）以来，新加坡股市的年化回报率为9%。而有良好数据可追溯至1925年的美国股市，以美元计算的回报率稍高，为10%。

但这并不意味着年复一年都能获得9%到10%的回报。

自1969年以来，新加坡股市在63%的年份中录得正回报——这意味着超过三分之一的年份出现了下跌。而自1925年以来，美国股市在大约四分之一的年份中是下跌的。

但请记住，那9%到10%的回报率已经包含了所有表现不佳的年份。许多人试图躲避短期下跌，但大多数都惨败了。

还有一些人则完全不参与，认为自己的起始资金不足以产生能改变生活的收益。这是不对的！

一笔每年2400新元（即每月200新元）的投资，在30年内以8%的年化回报率复利计算，将增长到近30万新元。短期内，这可能会让你感到手头拮据。但从长远来看，它会带来巨大的回报——前提是你保持纪律，不要试图频繁进出市场。

如今，长期持有一部分充满活力的、不断增长的全球经济的门槛比以往任何时候都低。还有什么能阻止你呢？