Broadcom首席执行官Hock Tan：企业仍在寻找具投资回报价值的人工智能应用场景，直言“浪费金钱，消耗代币”

他与Intel首席执行官Tan Lip-Bu皆表示，资本可能成为人工智能的下一个最大瓶颈

Broadcom首席执行官Hock Tan（左）与Intel首席执行官Tan Lip-Bu（右）在由星展银行 (DBS) 首席执行官Tan Su Shan主持的小组讨论中。 照片：海峡时报

【新加坡】Broadcom首席执行官Hock Tan于周一（10月12日）表示，大多数公司仍在努力寻找能够产生投资回报的人工智能 (AI) 应用场景。

他在一个会议的小组讨论中表示，虽然这些公司已在运营中以某种形式采用了AI，但他们目前对生成式AI的应用场景仍相当“微妙”，并且未必能提高生产力。

他说：“大多数公司都找不到任何投资回报。”他补充道：“人们只是在浪费金钱、消耗代币，试图理解（AI）”。

他将这种情况比作在游戏机厅里的小孩：“有没有想过，当你还是个孩子时，你去游戏机厅，父母给你10美元，你10分钟就花完了，却什么也没学到？这就是当今企业正在发生的事情。”

他与Intel首席执行官Tan Lip-Bu在星展银行的亚洲前瞻峰会上，一场由该行首席执行官Tan Su Shan主持的小组讨论中，探讨了人工智能领域下一万亿美元投资的来源。

Intel的Tan Lip-Bu表示，鉴于大量资本正涌入该领域，投资者寻求更好的投资回报，因此日益期望从人工智能中看到“实际影响”。

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资本紧缩

Broadcom的Hock Tan表示，当前的AI热潮主要集中在硬件供应商，也就是所谓的“淘金热中的卖铲人”。

他补充说，但人工智能的未来价值可能在于上游，即那些有能力取代软件公司的前沿模型构建者。

他说：“如果只有卖铲人，这一现象将无法持续。真正驱动、并能维持和发展这一趋势的，是（科技公司）能否构建出能够创造巨大价值的前沿模型。”

因此，他表示，资本很可能成为该行业的下一个瓶颈，因为前沿模型将寻求与当今的基础设施供应商相同的融资来源。

Intel的Tan Lip-Bu表示，他预计人工智能将对世界产生比互联网更大的影响，在海量可用数据的支持下，智能代理将能够提高效率。

尽管有人担心AI可能是一个即将破裂的泡沫，但考虑到AI可能为人类带来的巨大影响，这两位芯片制造商的领导者并未看到该领域有任何放缓的迹象。

在评论投资者对OpenAI最新营收预测的失望时，Broadcom的Hock Tan指出，考虑到其初创公司的地位，500亿美元的年化收入“本身并不算差”。

投资者感到失望，源于他们不了解这类AI公司的商业模式，而他认为这些模式“目前”是可行的。

他说：“很多投资者不清楚自己在投资什么，却抱有非常极端的期望。这几乎就像他们在赌场里赌博一样。”

目前，这些公司因在模型训练上投入巨资而处于亏损状态，但随着规模的扩大，这种情况可能会改变。

星展银行的Tan Su Shan提到了“代币悖论”，即公司消耗的代币比以往更多，但支出却更少。例如，星展银行的AI消耗量增加了五倍，同时却成功降低了整体代币成本。

她说：“下一波的赢家……将是那些懂得如何应用这项技术，以实现自身投资回报和股本回报率的企业。”

在另一场关于AI时代资本流动的小组讨论中，Franklin Templeton首席执行官Jenny Johnson表示，目前还没有人真正讨论过因人工智能技术而需要在各行各业发生的转型。

“到头来，谁会关心这些所谓的‘卖铲人’呢？关键在于它能成就什么样的业务。”