COP31：新加坡批准与卢旺达的首个碳项目，用于国际排放抵消

通过此项目，预计在2026年至2030年间将减少约78万吨二氧化碳当量的排放

【新加坡】新加坡已在其双边碳市场协议框架下，批准了首个碳信用项目。

在所有合作伙伴国家中，卢旺达是第一个获准通过项目生成碳信用的国家。这些碳信用可用于抵消新加坡的国家排放，以及须缴纳碳税的公司的排放。

该项目是首个在具有法律约束力的“执行协议”框架下获批的项目。该协议由新加坡和卢旺达于2025年5月签署，旨在根据《巴黎协定》第六条的规定，规范两国之间的碳信用生成与转让。

《巴黎协定》第六条规范了双边和国际碳信用的转让规则。根据该条款的要求，卢旺达也已为该项目颁发了授权。

这意味着该项目产生的碳信用可用于帮助新加坡实现其气候目标。同时，作为东道国，卢旺达的报告排放量将相应增加，增量等于其转让给新加坡的碳信用额度。

这一会计机制被称为“相应调整”，是《巴黎协定》第六条为避免双重计算而设的核心要求，旨在防止同一减排量被同时计入两国的气候目标。

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一个碳信用代表减少或清除一吨二氧化碳当量（tCO2e）的排放。

新加坡国家环境局（National Environment Agency，简称NEA）于周六（11月14日）在第31届联合国气候变化大会（COP31）期间表示，该授权项目由Climate Bridge International开发，旨在改善卢旺达人民获得安全饮用水的条件，而这也是该国的气候优先事项之一。

该项目将向卢旺达各地的家庭和幼儿发展中心分发30万个陶瓷滤水器，重点覆盖其西部省份，预计将惠及约180万人。

这些滤水器将为家庭和相关中心提供安全饮用水，使其无需再使用木柴或木炭烧水。

国家环境局表示：“通过减少对这些燃料进行水处理的依赖，该项目还将减少相关排放和室内空气污染。收集木柴的需求减少后，预计将为人们腾出更多时间用于教育、创收活动和社区参与。”

该项目预计在2026年至2030年间减少约78万吨二氧化碳当量排放。首批1万个滤水器已于6月开始分发，剩余部分将于2027年逐步部署。

国家环境局表示，此次首次授权是新加坡国际碳市场合作的一个里程碑，目前有超过20个项目正在新加坡与卢旺达的执行协议下进行评估。

尽管新加坡已签署12项执行协议，其中6项已投入运作，但至今没有任何项目获得必要的授权。此类授权将为符合新加坡资格标准的碳信用在未来发行并转让至该国铺平道路。

新加坡此前设定了在2028年左右实现温室气体排放达峰的目标，并计划在2030年前将排放量减少至约6000万吨二氧化碳当量。

除了帮助新加坡抵消排放以实现其中期气候目标外，须缴纳碳税的公司也有望能够抵消其应税排放量的5%。

由于此类碳信用供应不足，这些公司此前一直无法这样做，因此被允许将其在2025年未使用的抵消额度结转至今年。企业只能使用符合《国际碳信用框架》中新加坡资格标准的碳信用，来抵消其排放。

另外，在土耳其安塔利亚举行的COP31会议期间，新加坡与孟加拉国也签署了一项初步的碳信用协议。 周六签署的这份谅解备忘录 (MOU) 将为两国根据《巴黎协定》第六条进行碳信用交易铺平道路。 根据该谅解备忘录，两国将致力于达成一项执行协议，以明确如何根据第六条的规定将碳信用从孟加拉国转让给新加坡。 该谅解备忘录还有助于双方交流最佳实践和知识，以发展高诚信度的碳市场，并确定符合第六条规定且对双方都有利的碳信用项目。

新加坡能源、贸易和工业部表示，这将支持两国实现各自的气候目标，同时促进可持续发展。 该协议由新加坡可持续发展与环境部常任秘书 Melvyn Ong 和孟加拉国环境、森林与气候变化部国务部长 Shaikh Faridul Islam 签署。