新交所监管公司 (SGX RegCo)：为气候风险做准备有助于企业抵御伊朗战争冲击

将此类因素纳入整体风险管理是“一种更全面的方法”

当一家公司披露其排放在下降时，这表明其商业模式正在演变，因为它正在减少对化石燃料的依赖。 图片来源：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

[新加坡] 新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）可持续发展办公室主管 Eliza Tan 表示，那些已经采取措施管理气候相关风险的公司，能更好地应对和承受伊朗战争引发的能源冲击。

这场战争始于2月28日美国和以色列对伊朗的袭击，它暴露了企业对化石燃料能源的依赖，以及在油气价格飙升时其运营可能受到的干扰程度。

然而，那些已将气候相关风险整合到其整体风险管理策略中，并采取了节能措施的公司，对最近的冲击准备得更充分。