ASIA PACIFIC SUSTAINABILITY INDEX

《商业时报》一项新研究显示，台湾、韩国和新加坡的上市公司得分最高

[新加坡] 亚太区的大型企业多数已采纳可持续发展报告，但其披露的质量和深度仍是一项挑战。

其中最大的差距包括：对董事会成员可持续发展能力的披露有限，以及缺乏量化评估来展示气候风险可能如何影响资产负债表。

这些发现来自首届《亚太可持续发展指数》（Asia Pacific Sustainability Index, APSI）。该指数是由《商业时报》和新加坡国立大学（国大）商学院治理与永续发展中心联合开展的一项新研究。

该指数于周一（11月23日）发布，依据六个维度对14个区域市场中市值最大的50家上市公司（共700家公司）的可持续发展报告表现进行评分。

这六个维度的英文首字母缩写为“MAGNET”，分别是：

实质性与利益相关者参与；

鉴证与范围；

治理与责任；

规范性框架；

评估指标与目标；以及

主题覆盖，特别是气候和自然相关课题。

各区域表现如何

研究发现，可持续发展报告在亚太区的顶尖上市公司中已相当普及，区域基础得分为75.5分（满分100分）。

The Business Times Insights Asia Pacific Sustainability Index 2026 Sustainability has reached Apac boardrooms but are board members sufficiently equipped? Find out more in our report. ACCESS THE INSIGHTS

排名前五的市场是：台湾（90.3分）、韩国（88.6分）、新加坡（84.9分）、马来西亚（84.8分）和香港（84.4分）。

在根据监管环境的差异进行调整，并对那些在要求不那么严格的报告规定下仍进行可持续发展披露的公司给予额外加分后，最终得分上升至78.9分（满分110分）。

经调整后，排名前五的市场是：韩国（96.3分）、台湾（92.8分）、马来西亚（88.1分）、新加坡（87.2分）和香港（86.9分）。

在六个组成部分中，关于企业可持续发展报告所依据的报告框架的披露最为普遍，占受研究公司的93.8%。

在目前使用的各种报告框架中，由国际可持续准则理事会（International Sustainability Standards Board, ISSB）制定的准则正日益被视为全球基准。这些准则也已被纳入包括新加坡在内的多个市场的强制性可持续发展报告要求中。

鉴证实践是六个组成部分中普及率最低的，为70.8%。这包括从公司对自身可持续发展报告的内部审查到由第三方进行的外部鉴证。

气候和自然相关课题的披露率为72.5%，可持续发展治理的得分为73.1%，这表明这些领域的报告相对成熟，但仍有增长空间。

报告中写道：“报告框架近乎被普遍采用，与实质性披露领域得分较低之间存在的差距表明，采用公认的框架并不一定意味着在所有报告维度上都能实现全面披露。”

气候相关披露

亚太区的大型企业已在气候信息披露的关键领域建立起专业知识。

超过80%的公司披露了与气候相关的风险和机遇、其对业务的影响，以及这些因素如何影响其战略。

洪水（59%）是企业最常识别的物理风险，其次是气温升高或干旱（57%）。

政策和法律风险（75%）以及市场风险（71%）是两种最常被提及的转型风险。

这反映出企业面临不断演变的气候相关法规和披露要求，同时也日益意识到客户需求、市场状况的变化，以及向低碳经济转型的趋势。

气候相关风险管理的披露率也很高，79%的公司报告了他们如何识别和评估气候相关风险，86%的公司解释了如何管理这些风险。

然而，将气候相关风险整合到公司整体风险管理中的做法则较不普遍，比例为74%。

气候相关披露中最大的差距在于量化评估。

研究发现，64%的公司进行了气候情景分析，但只有28%这一较小的比例提供了量化评估，估算了不同气候情景下的财务或运营影响。

可持续发展领域的专业人士指出，量化分析仍然充满挑战。

EY气候变化与可持续发展服务合伙人Quang Nhan表示，挑战通常在于将气候路径转化为针对特定公司的财务影响，以及将不断变化的气候条件与运营和财务驱动因素联系起来。

她补充道：“公司可能还会面临数据不完整、建模限制以及情景分析与财务规划之间假设不一致等问题。量化这些影响的方法仍在不断发展。”

PwC Singapore可持续发展与气候变化业务主管Fang Eu-Lin表示，正因如此，从定性角度考虑风险和机遇，以及它们对组织的战略和风险管理意味着什么，仍然十分重要。

Quang补充说，鉴于这些挑战，公司应优先考虑逐步建立内部能力。

“因此，企业应该逐步开始，而不是等待完美的数据或复杂的模型，随着自身数据、流程和理解的成熟，逐步建立情景分析能力。”

对公司业务活动产生的排放（范围一）及其电力使用产生的排放（范围二）的报告已近乎普及。

被称为范围三的供应链排放披露也已成为主流，76%的公司报告了此类排放。

在这些公司中，大多数披露了总共15个类别中的10个或更少。

报告显示，只有19%的公司报告了11至15个类别，这在上游采购和下游产品使用方面留下了巨大的盲点。

EY鉴证服务合伙人Ken Ong指出，有效的范围三报告并不一定意味着要报告所有15个类别。

他补充说：“相反，公司应根据公认的标准，系统地识别和评估相关及重大的排放源，采用适当的估算方法，并透明地解释数据限制和类别排除情况。”

“若非如此，公司可能会低估其价值链足迹以及集中在重大排放热点地区的商业影响，包括市场准入风险、资本获取风险和运营风险。”

可持续发展治理

亚太区的公司已在很大程度上将可持续发展融入其治理结构，92%的公司披露了董事会对可持续发展的正式责任，77%的公司设有积极的董事会监督。

然而，关于董事会能力的披露却很缺乏。

只有41%的公司披露其董事是否具备特定的可持续发展相关能力，而仅有37%的公司报告其董事会成员在过去三年中接受过可持续发展相关培训。

高管薪酬结构也显示出类似的脱节。只有略过半数的公司将高管薪酬与可持续发展目标挂钩，而仅有21%的公司明确说明了这些指标在赔偿配套中所占的具体权重。

该研究指出：“如果无法清晰了解与薪酬挂钩的指标和董事的能力，利益相关者就无法判断可持续发展承诺是否真正带有董事会的监督和管理层的问责。”

Ong表示，考虑到公司在遵循ISSB准则的报告方面尚属新手，这一差距是可以理解的。

他补充说：“然而，弥合这一差距正变得越来越重要。为了应对上市规则、投资者期望以及《国际财务报告准则可持续披露准则》（International Financial Reporting Standards Sustainability Disclosure Standards）引入的报告要求，董事会的问责程度已迅速提升。”

这些准则提高了期望，要求公司解释其治理机构如何评估自身是否已具备或需要发展适当的技能和能力。

Ong说：“更透明地披露董事会如何通过董事会构成、责任分配和针对性培训来识别、评估和解决能力差距，将为治理结构正转化为有效监督提供更有力的证据。”

自然相关披露

该研究还发现，与自然相关的披露正获得越来越多的关注，61%的公司报告了与自然或生物多样性相关的数据。

尽管气候相关披露准则多年来不断演变，但自然相关披露的准则仍处于起步阶段。

在这一领域，最广受认可的框架是由自然相关财务披露工作组（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD）制定的建议。研究显示，遵循该建议的公司仅占24%，另有3%的公司计划采纳。

鉴于ISSB正在借鉴TNFD的建议来扩展其现有准则，以纳入自然相关披露，报告作者提醒，公司应开始加强自身能力，以识别和评估其整个运营和价值链中与自然相关的依赖性、影响、风险和机遇。