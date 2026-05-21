Grab集团首席执行官Anthony Tan荣获第41届新加坡商业奖最高荣誉

该年度盛事的其他获奖者包括Sats的Kerry Mok和Trip.com的Jane Sun

第41届新加坡商业奖获奖者（从左至右）：Old Chang Kee首席执行官William Lim、Trip.com首席执行官Jane Sun、Grab集团首席执行官Anthony Tan、Sats首席执行官Kerry Mok以及Mlion首席执行官Eric Leong。 图片来源：TAY CHU YI, 《商业时报》

【新加坡】总部位于新加坡的Grab集团首席执行官、联合创始人兼董事长Anthony Tan在周四（5月21日）晚举行的第41届新加坡商业奖（SBA）上，荣膺“年度企业家”称号。

该年度奖项由《商业时报》（The Business Times）和全球物流公司DHL联合举办，旨在表彰企业和商界领袖对新加坡发展所做的贡献，鼓励本地的创业精神，并认可卓越的企业管理能力。

Tan因领导Grab从一个出租车预订应用发展成为区域领先的超级应用而备受赞誉。他在新加坡丽思卡尔顿美年酒店举行的颁奖典礼上接受了该奖项。

国防部长Chan Chun Sing作为活动的致敬嘉宾，在一场炉边谈话中发表演讲，该谈话由DHL Express Singapore高级副总裁兼董事总经理Christopher Ong主持。

该最高奖项也是为了表彰Tan在推动数字包容和经济赋权方面的领导力。通过GrabForGood基金，他以教育、社区关怀和救灾等专项计划进一步增强了社区凝聚力。

典礼上还颁发了另外四个奖项。

DECODING ASIA Navigate Asia in

a new global order Get the insights delivered to your inbox.

Sats总裁兼首席执行官Kerry Mok荣获年度杰出首席执行官奖。

此奖项旨在表彰他在收购Worldwide Flight Services时所展现的战略远见。该收购使Sats的收入增长近三倍，并将其业务版图从亚太地区扩展到欧洲、中东、非洲及美洲。

此举使该集团一跃成为全球卓越的航空货运巨头。

国防部长Chan Chun Sing（左）与Grab集团首席执行官Anthony Tan共同为“年度企业家”肖像揭幕。 图片来源：TAY CHU YI, 《商业时报》

Trip.com首席执行官Jane Sun斩获年度杰出海外执行官奖，以表彰她为旅游业打造了一个全球生态系统，并将Trip.com发展成为一家市值超过340亿美元的公司。

作为人才发展、性别平等和教育的坚定倡导者，她还利用自身影响力来推动可持续发展和社会影响力。

本土品牌Old Chang Kee荣获企业奖。该品牌从1956年的一个咖喱角摊位发展至今，已成为在新加坡及海外拥有超过100家分店的知名品牌，其坚韧的生命力以及对新加坡美食传统的持久贡献获得了肯定。

Mlion Corporation联合创始人、董事长兼首席执行官Eric Leong被评为年度青年商界领袖。

此奖项旨在表彰他成功地将公司洗牙成为一家业务遍及亚洲、非洲和中东的全球钢铁解决方案供应商，并通过整合技术创新来提高运营效率和可持续性，从而颠覆了一个传统行业。

《商业时报》编辑Chen Huifen表示，新加坡商业奖旨在鼓励更多商界领袖“向前迈出一步”，在各自领域有所作为。

她补充道：“我们希望今年的获奖者能够激励下一代新兴领袖，在逆境中继续追求卓越。”

DHL的Ong表示：“在我们目前所处的全球商业环境中，商界领袖在推动变革和规划新增长路径方面的作用怎么强调都不为过。”

“我们致敬能够连续第41年联合颁发新加坡商业奖，表彰那些克服挑战并为新加坡的经济成功和韧性做出重大贡献的杰出领袖和企业。”