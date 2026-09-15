非洲比你想象的更大，但面积大小真的重要吗？

非洲大陆的辽阔疆域本是潜在资产，但落后的互联互通却可能将面积优势转变为经济距离。

经过多年的倡议，在非洲联盟的支持下，多哥等非洲国家最近在联合国取得了一场不同寻常的胜利：联合国大会以压倒性多数通过了一项决议，支持使用能正确显示各大洲相对比例的地图投影法。

该决议以164票赞成、1票反对的结果获得通过，其中美国是唯一的反对票，另有六个国家弃权。

这项决议不具约束力，但它挑战了我们大多数人习以为常的观念：我们脑海中的世界地图。而这幅地图极大地缩小了非洲的相对面积。

被地图“缩小”的大陆

在非洲的外国旅客常常会惊讶于在这片大陆上从一地到另一地所需的时间之长。

假设乘坐一架现代长途客机从西边的塞内加尔飞往东边的索马里，大约需要八到九个小时——比从洛杉矶飞往纽约长约三小时，与从新加坡飞往奥克兰的时间大致相同。

这种惊讶反映的是我们脑海中的地图，而非地面上的真实地理情况。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

由于我们熟悉的世界地图严重低估了非洲相对于离赤道更远地区的面积，我们往往认为非洲内部的距离比实际要短得多。

在地图册中常见的传统墨卡托地图上，非洲看起来与格陵兰、美国、加拿大或中国的大小相仿。

而现实则截然不同。

在地图册中常见的传统墨卡托地图上，非洲看起来与格陵兰、美国、加拿大或中国的大小相仿。

而现实则截然不同。

非洲面积约为3040万平方公里，大约是格陵兰的14倍，加拿大的三倍，中国或美国的三倍多，澳大利亚的近四倍。

事实上，非洲的面积足以容纳美国、中国、印度和欧洲大部分地区的总和。

问题在于将地球从一个球体转移到一张平面纸上的传统方式。

墨卡托投影的巧妙扭曲

佛兰德制图师 Gerardus Mercator 在1569年设计了这种我们熟悉的地图。他的目的并非展示各大洲的相对大小，而是帮助水手导航。

Mercator 的巧妙解决方案是随着地图向两极靠近而逐渐拉伸。这对水手来说非常有用。领航员可以在两点之间画一条直线，确定其罗盘方位，然后沿着该方位航行，无需不断重新计算方向。

但这是有代价的。

一个地方离赤道越远，其面积被夸大的程度就越大。

因此，格陵兰、加拿大、俄罗斯和北欧的面积被急剧放大。而大部分地区靠近赤道的非洲，其面积几乎没有被放大。

因此，墨卡托投影的失真并非制图学上的失误，而是一种故意的权衡。他牺牲了面积的准确性，以制作出一幅对航海极为有用的地图。

错误发生在后来：一幅航海地图成了我们对世界的默认印象。

让非洲回归真实比例

将地球平面化的方法不止一种。由制图师 Tom Patterson、Bernhard Jenny 和 Bojan Savric 在2018年开发的“等地球投影”（Equal Earth projection）并非为导航而设计，它保留了国家和大陆的相对面积。

在这幅地图上，非洲突然显得巨大无比。对于非洲各国政府和活动家而言，这不仅仅是制图学的问题。他们认为，几个世纪以来在视觉上“缩小”非洲，助长了人们对这片大陆本身的看法。

多哥外交部长 Robert Dussey 在投票前向联合国表示：“地图塑造了我们对世界的理解。它们引导教育，滋养想象力，并影响集体认知。”

他补充道：“一幅公正的地图不会改变世界的地理格局，但它会改变我们看待世界的方式。”

这是一个有力的观点，但也引出了一个难题：如果我们以不同的方式看待非洲，我们是否会以不同的方式评价它？一个看起来更大的非洲会吸引更多关注吗？一些活动家认为是这样。

“纠正地图”运动的幕后组织之一“Africa No Filter”的执行董事 Moky Makura 认为，在地理上贬低非洲，也削弱了人们对其经济、文化和政治重要性的认知，而一幅更真实的地图可以改变这种叙事。

这其中有一定的直观逻辑。看到非洲的真实规模可能会加深人们对其自然资源禀赋的认识，包括矿产、油气、农田、森林和可再生能源潜力。

这或许也能强化人们对一个拥有约15亿人口的大陆的市场潜力的看法。

但到这里，论点变得更加复杂。地理面积不等于经济规模。事实上，新地图可能也会让非洲的一些劣势更加凸显。

当面积成为距离

如今人们能更好地理解非洲巨大的地理距离——这意味着需要比我们想象中更长的公路和铁路、更大的电网和电信网络，以及更高的货物和人员运输成本。

一个距离港口数百公里、缺乏可靠铁路、电力或安全采矿权的巨型矿藏，其投资吸引力可能不如一个基础设施完善的小型矿藏。

非洲的困境之所以加剧，是因为其广袤的领土被分割成54个独立的国家经济体，而这些经济体之间往往缺乏必要的物理和经济联系，难以形成一个统一的大陆市场。

非洲的贸易中，只有15%到20%是与其他非洲国家进行的。世界银行估计，非洲大陆约60%的贸易成本产生于各国边境之内，这反映了海关延误、物流效率低下、运输限制、标准不一、服务壁垒以及基础设施薄弱等问题。

因此，尽管非洲的地理面积是潜在的资产，但落后的互联互通却可能将面积优势转变为经济距离。

一个拥有近15亿人口的大陆，并不自动构成一个拥有近15亿消费者的市场。如果商品、电力、资金、数据和人员无法高效地跨境流动，企业面对的将是数十个被高昂交易成本分割开来的小市场。

新地图或许能让非洲看起来更大，但经济上的挑战在于如何让这些距离变得不那么重要。

地理并非宿命

关于外国投资的研究强化了这一点。

经济学家 Elizabeth Asiedu 对非洲的外国直接投资进行的有影响力的研究发现，自然资源和庞大的市场确实有助于吸引投资。

但低通胀、良好的基础设施、受过教育的人口、对投资的开放态度、政治稳定、低腐败以及可靠的法律体系同样重要。

她的结论直指这场关于面积辩论的核心：无论是小国还是自然资源匮乏的国家，都可以通过良好的制度和政策来弥补不足。新加坡就是一个明显的例子。

作家 James Breiding 在其2019年出版的《小到不能倒：为什么一些小国表现优于大国以及它们如何重塑世界》(Too Small To Fail: Why Some Small Nations Outperform Larger Ones And How They Are Reshaping The World) 一书中进一步阐述了这一论点。

他认为，如果国家能明智地应对其局限性，“小”本身就可以产生经济和制度上的优势。

由于国内市场有限，小国别无选择，只能保持开放，这迫使它们迅速适应——这是一种速度优势而非规模优势——而自然资源的匮乏则为投资于人力资本创造了强大动力。

他列举的例子包括新加坡、瑞士、丹麦、芬兰、爱尔兰、以色列、荷兰和瑞典。

与非洲的比较发人深省。例如，新加坡和瑞士的国土面积加起来不到非洲的0.14%，但两国的名义国内生产总值之和却超过整个非洲大陆的一半。

这并非意味着小即是美，或大就一定不好。

它意味着，虽然规模创造了可能性，但最终决定这些可能性有多少能够实现的是政策和制度。

中国则是一个反例。它在地理和人口上一直都很庞大，但在近几个世纪里却一直处于贫困状态。

然而，自1978年起推行以市场为导向的改革后，中国经济实现了现代化的腾飞。其巨大的规模之所以能成为强大优势，正是因为政策释放了它的潜力。

让一个巨大的大陆在经济上变“小”

我们有理由对非洲保持乐观。非洲大陆自由贸易区（African Continental Free Trade Area, 简称 AfCFTA）由几乎所有非洲国家签署，它可能是该大陆将地理规模转化为经济规模的最重要尝试。

其雄心远不止削减关税，它还致力于实现服务自由化、减少非关税壁垒、简化海关程序，并使标准、运输系统和法规更具互操作性，以便企业能够跨国界进行采购、生产和销售。

与此相关的泛非支付与结算系统 (Pan-African Payment and Settlement System) 由非洲进出口银行 (Afreximbank) 与非洲大陆自由贸易区秘书处及非洲联盟合作开发，正试图解决另一个问题：让企业能够以非洲本地货币进行跨境支付，而无需通过外部硬通货和代理银行进行交易。

这些都是长期项目，但其潜在回报是巨大的。

几个世纪以来，墨卡托投影让非洲显得比实际小。等地球投影纠正了这一错觉。然而，没有任何制图师能够纠正导致非洲无法将地理规模转化为经济规模的分裂格局、薄弱的基础设施和制度障碍。这项工作属于政策制定者，而非地图绘制者。

新地图让非洲变大了。但非洲的任务，恰恰相反，是让自己在经济上变得紧凑。

它必须缩短过境所需的时间、运输一个集装箱的成本、生产者与消费者之间的距离、资金流动的阻力，以及分隔各个国家市场的监管壁垒。

如果非洲大陆自由贸易区及其相关基础设施能做到这一点，非洲将获得比在地图上增加面积远为重要的东西。届时，世界不仅将看到一个更大的非洲，还将看到一个更强大的非洲经济体。《海峡时报》