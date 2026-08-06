大华银行：人工智能基础设施可引领东南亚下一轮增长

BUILDING ASEAN’S DIGITAL INFRASTRUCTURE

金融机构作为“超级连接者”，在促成项目成功方面扮演关键角色

（左起）大华银行 (UOB) 全球经济与市场研究部市场策略主管 Heng Koon How，与 John Kain 和 Edmund Leong 一同主持小组讨论。 照片：大华银行

【新加坡】随着人工智能重塑全球商业格局，其底层基础设施作为人工智能驱动增长的关键推动力，正日益受到关注。

对于东南亚而言，人工智能浪潮的意义不仅在于企业通过采用该技术来增加收入。更重要的是，该地区可以利用人工智能价值链中对基础设施日益增长的需求来创造回报。

大华银行集团企业银行与行业解决方案部主管 Edmund Leong 表示：“人工智能的故事不仅仅是一个技术故事， 它 也是一个经济增长的故事。”

他是在上周五（7月31日）由新加坡工商联合总会主办的2026年亚细安大会（Asean Conference 2026）的一个小组展示会上发表上述言论的。

他表示，从医疗保健、金融服务到制造业产业群等多个领域，企业已越来越多地采用人工智能模型来改善运营和工作流程。

Leong 在大会期间接受《商业时报》采访时表示，部署这些模型需要巨大的计算能力。

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“这些计算能力来自训练和运行这些模型的人工智能服务器，这反过来又推动了整个生态系统的投资。”

这些组件最终汇集到数据中心，而数据中心已成为人工智能基础设施生态系统的核心。这类数据中心在整个东南亚地区加速增长。

Leong 指出，该地区近期的数据中心增长大部分已转向马来西亚；泰国、印度尼西亚和越南也正在建设相关能力。

但生态系统必须通过充足的发电、冷却能力和为建设提供土地来支持这些数据中心——所有这些都需要资金。

因此，他表示，为这些基础设施提供融资可能与开发技术本身同样重要。

大华银行的 Edmund Leong 表示，拥有区域网络的金融机构在促进跨境投资方面正变得越来越重要。 照片：大华银行

为亚细安的基础设施建设融资

但 Leong 指出，人工智能基础设施项目的资本并不仅仅来自贷款方。对于像大华银行这样的金融机构而言，这意味着要扮演超越贷款机构的角色。

他将银行的角色描述为资本的“超级连接者”，并解释说，金融机构通过贷款或利用债券或股权进入资本市场来帮助项目调动资本。

随着人工智能基础设施扩展到多个市场，拥有区域网络（包括大华银行）的金融机构在促进跨境投资方面变得越来越重要。

Leong 指出：“许多数据中心由管理多个地点的运营商所拥有，”他补充说，这伴随着大量的跨境资本流动。

他说，并非人工智能基础设施生态系统中的每个项目都具有银行可接受的风险，并符合机构的偏好。

“我们需要与那些真正了解业务、拥有执行项目的技术专长，以及重要的是，拥有坚定的股东支持的客户合作。

“人工智能基础设施是资本密集型产业，因此投资者的长期承诺至关重要。”

Leong 表示，除了融资之外，一个项目从开始到完成还需要多方共同努力。

他指出，项目通常需要涉及当地监管机构、公用事业服务商以确保充足的电力和水资源供应，以及电信公司以确保数据网络的支持。

他说，因此，像大华银行这样的银行就成为了连接各方、促成项目成功的“赋能者”。

他补充说，在该地区，许多这类项目都由大型超大规模云服务商（hyperscalers）牵头，他们有能力为不同地点或有不同需求的客户提供服务。

这些超大规模云服务商（即云服务提供商）也在进行大量投资，以支持快速发展的人工智能系统——尤其是在代理式人工智能（agentic AI）方面。

Amazon Web Services 的金融服务与市场开发总监 John Kain 解释说：“最重要的是，代理（agents）能够处理的范围正在扩大。”

“我们已经从让代理回答问题，发展到让代理端到端地掌控整个工作流程。”

他告诉《商业时报》，这些系统需要专门设计的基础设施来支持此类操作——包括由可再生能源供电的数据中心，或为提高效率而专门定制的芯片。

将人工智能转化为企业增长动力

然而，单靠建设人工智能基础设施并不能保证提升业务表现。Leong 和 Kain 都表示，企业面临的下一个挑战是如何将人工智能投资转化为收入增长。

Leong 说：“我们不希望人们在不清楚最终目标的情况下，仅仅为了投机而投资人工智能。”

与 Leong 一同参加小组讨论的 Kain 告诉《商业时报》，企业需要制定明确的实施策略，以确保有效利用人工智能来提高生产力。

他表示，在人工智能规模化方面最成功的公司，是那些首先关注业务成果，然后在整个组织内协调一致以实现这些目标的公司。

Kain 说：“这种专注有助于他们确保投资的不仅是技术，还包括使其发挥作用的人员和流程。”

他补充说，成功的组织从一开始就将治理融入人工智能的部署中，允许员工在安全的环境下进行试验，同时确保新的应用程序可以大规模部署。

“治理能够促进而非限制创新。当监管框架最终形成时，他们已经合规了。”

区域瓶颈

Leong 表示，东南亚必须克服两大瓶颈，才能使人工智能基础设施的部署蓬勃发展。

其中之一是电力。他指出，该地区需要加大对可再生能源和电网基础设施的投资，以加速其数据中心的增长。

他估计，未来五年内，约有1500亿美元可能投资于该地区的可再生能源和其他能源转型项目等能源基础设施。

“亚细安不缺资源，”他说。“亚细安的宏大愿景是，从根本上优化电力的去向。”

另一个制约因素是半导体供应。

“目前半导体和存储芯片短缺，”他说，并指出强劲的需求持续超过制造能力。

但他预计，技术进步和供应扩张将逐步降低基础设施建设的成本，同时提高效率。

他说：“我坚信，当对某些事物的需求巨大时，供应也会随之而来。”

随着这些制约因素的缓解，人工智能基础设施对企业来说应该会变得更加经济实惠，从而支持其在整个经济中得到更广泛的应用。