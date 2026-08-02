安华领导的希盟失去森美兰州政权，国阵与盟友国盟共同宣布胜选

希盟选举主任将该联盟的败选归因于其竞争对手在竞选活动中使用了种族言论。

8月1日州选举当晚，在位于芙蓉的森美兰巫统总部，国盟总秘书 Takiyuddin Hassan（中）与国阵主席 Ahmad Zahid Hamidi（左）及国阵森美兰州主席 Mohamad Hasan（右）一同为胜选结果欢呼。 照片：海峡时报

【芙蓉】国民阵线（国阵）宣布，在8月1日的州选举后，已与其盟友国民联盟（国盟）共同重夺森美兰州政权。官方计票结果显示，它们在全部36个议席中总共赢得25席。

这意味着首相安华领导的希望联盟（希盟）在执政两届后，失去了这个中部州属的政权。这是继7月柔佛州选举和2025年11月沙巴州选举惨败后，希盟在州选举中连续第三次遭遇重挫。

根据官方计票结果，希盟赢得11个议席，少于2023年上届州选的17席；而国盟则赢得7席，多于其在2023年所赢得的5席。

国阵主席 Ahmad Zahid Hamidi 在8月1日晚的记者会上表示：「到目前为止，国阵已拿下18席，而国盟赢得7席。凭此成绩，国阵-国盟联盟已获得三分之二的多数优势。」

他补充说：「我们将就选举结果和下一步行动进行深入讨论。上苍保佑，这种合作也将延伸到马六甲州。」

在此次森美兰州选中，国阵与国盟达成了非正式的选举协议。此前，国阵在柔佛州选中获得了国盟成员党伊斯兰党（PAS）的支持。国阵在森美兰州议会角逐25个议席，将其余11个议席让给其新伙伴。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

希盟与巫统领导的国阵预计将在未来几个月于邻近的马六甲州再次交锋，这很可能是安华领导的联盟在2028年初大选前提升士气的最后机会。

砂拉越州也必须在2027年初举行选举，但作为希盟在联邦政府盟友、且在当地占主导地位的砂拉越政党联盟（Gabungan Parti Sarawak），预计将能保住该州政权。

国阵在柔佛和森美兰取得的胜利，如果能在马六甲州重现，将为那些希望国阵-国盟这个巫裔-穆斯林联盟在第16届全国大选及以后继续合作的人士提供巨大动力。

在全国222个国会议席中，有123个是马来人占多数的选区，这远超组建联邦政府所需的112席简单多数门槛。

在8月1日的一份声明中，安华祝贺其在联邦政府的合作伙伴国阵取得胜利。

他说：「我们感谢所有森美兰州人民在过去八年里对希望联盟以及州务大臣 Aminuddin Harun 的信任。联邦政府将继续支持新的森美兰州政府并与其合作。」

当晚一个引人注目的败绩是交通部长 Anthony Loke 的失利，他是希盟旗下民主行动党（DAP）的秘书长。他未能守住已连任三届的真纳州议席，以微弱劣势输给了国阵新人 John Siow。

在森美兰州真纳州议席承认败选后，民主行动党秘书长 Anthony Loke（左）在一个计票中心安慰一名流泪的竞选团队成员。 照片来源：海峡时报

在承认真纳州议席败选后，Loke 对记者表示，他正考虑辞去民主行动党森美兰州主席的职务。

他说：「如果我守不住自己的议席，我当然会考虑卸下州主席的职位。但在做决定前，我会与其他民主行动党领袖商议。至于我作为秘书长的角色，我将与中央执行委员会讨论我们未来的方向。」

种族言论与王室危机

另一位败选的希盟政治人物是森美兰州看守州务大臣 Aminuddin，他在巫统的堡垒区林茂（Linggi）竞选失败。他从自己长期盘踞的堡垒区新那旺（Sikamat）转战此地，而新那旺州议席最终也被希盟输给了国盟。

在一场选后记者会上，Aminuddin 表示他接受选民的决定，对此并无悔意，并将致力于协助希盟备战马六甲州选举。

希盟选举主任 Amirudin Shari 将希盟的败选归因于其竞争对手在竞选活动中使用了种族言论。

「这次选举的竞选活动充斥着种族言论，这可能会引起马来西亚人的不安。」

竞选期间，种族言论屡见不鲜，其中伊斯兰党选举主任兼吉打州州务大臣 Sanusi Md Nor 发表的「马来人只有马来土地（马来亚），华人有中国，印度人有印度」的言论，成为最热门的话题之一。

此次竞选活动也恰逢该州的王位继承争议。争议源于今年四月，四位名为“Undang”的酋长试图废黜现任统治者，并于6月5日拥立其堂兄为新任统治者。

国阵利用这一争议来批评希盟领导的州政府，指责其未能有效处理该局面。

尽管如此，《海峡时报》获悉，国阵的 Zahid 已于8月1日深夜觐见州统治者 Muhriz Munawir，以呈报国阵组建下一届州政府的意愿。

在记者会上，Zahid 提及国盟时说：「我们两个联盟政党之间将举行进一步讨论，以敲定新州政府的组建，但这需获得森州最高统治者殿下和四位‘Undang’的同意。」

与此同时，森美兰州巫统主席、据传是国阵州务大臣候选人的 Jalaluddin Alias，以更大的多数票优势保住了他在Pertang的议席。

Jalaluddin 在一场记者会上表示，国阵尚未确定其州务大臣候选人。他说将尽快做出决定，但拒绝评论正在考虑的人选。

伊斯兰党主席 Hadi Awang 在8月1日的一份声明中感谢森美兰州选民的支持。他表示，这一结果肯定了各方在促进更大团结，以及维护马来西亚多元种族社会正义、社会福祉与和谐方面所做的努力。

投票率是影响因素？

玛拉工艺大学的政治分析师 Mujibu Abd Muis 表示，国阵的胜利不应被自动解读为对安华领导的联邦团结政府的否定。

「州选举有其自身的动态，选民往往更优先考虑州领导层、地方治理和候选人的信誉，而非国家政治。」

他说，结果还表明，组织实力、可信的候选人以及地方性问题，其影响力仍然超过了单纯的全国性叙事。

Mujibu 说，投票率也可能是一个因素。本次选举的投票率为72.64%，高于2023年的68.35%。

他说：「关键问题不只是整体投票率，而是哪个联盟能更有效地动员其支持者。在竞争激烈的议席中，即便投票率的微小差异也能改变结果。」

他说，希盟传统上更依赖城市、年轻和非马来裔选民，其中许多人在其注册选区之外工作或学习。他们返乡投票的意愿可能会显著影响希盟的表现。

相比之下，国阵通常受益于一个更具地域根基的支持者群体，他们主要分布在许多乡村和半城乡选区，在这些地区投票的成本相对较低。

然而，他表示，将支持率转化为实际选票对两个联盟来说都是一个挑战，其中希盟的表现往往对投票率的波动更为敏感，尤其是在混合选区和城市选区。 《海峡时报》