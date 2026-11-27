分析师表示，从人工智能相关投资中分散的动力以及能源价格变动，有望改善2027年下半年的前景

胡志明市证券交易所。由于越南在经历一轮紧缩后转向货币宽松政策，JPMorgan分析师将其评级上调至“增持”。 照片：JAMILLE TRAN, BT

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【新加坡】JPMorgan Chase分析师表示，尽管亚细安地区预计将在2027年上半年面临逆风，但他们仍“增持”新加坡和越南这两个亚细安股票市场。

此前，经济学家预计美国联邦储备局（美联储）将在今年12月的基础上，于2027年1月和3月再加息三次。

周四（11月26日）的一份报告指出，此举将导致美元走强，同时也会对新兴市场货币造成“压力”。

分析师称：“几乎所有亚细安国家的中央银行都将在未来几个月内加息，以抑制通货膨胀并捍卫本国货币。”

“此举是在财政预算为经济增长提供支持的空间有限的环境下进行的……（因此）盈利增长可能继续承压。”

对于新加坡股市，JPMorgan分析师坚持其对盈利质量和股息能见度的看法，尤其是在持续的股市发展计划（Equity Market Development Programme, 简称EQDP）之外，还有大量的“财政支持”。预计EQDP将在2027年初提振市场流动性。

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EQDP于2025年2月启动，是新加坡一项总值65亿新元的股市刺激计划，迄今已向三组基金经理分配了54亿新元。第四批基金经理将于2027年获得委任。

然而，其他分析师对新加坡股市进入2027年的前景则不那么乐观。

Citi分析师早前将新加坡市场评级定为“减持”，低于亚细安地区的其他市场。

据《商业时报》周五的一篇报道指出，在对新加坡、马来西亚、泰国和印度尼西亚征收新关税以及冻结Nvidia芯片出口的消息传出后，Morgan Stanley分析师表示，从投资者风险认知的角度来看，这对上述四国构成了“渐增的负面影响”。

但他们也指出，新加坡的增长前景不太可能因此受到影响。

经济学家维持了对该国2027年非石油国内出口（NODX）的预测不变，一些人指出其影响应该是“相对可控的”。

与此同时，由于越南在经历一轮紧缩后转向货币宽松政策，JPMorgan分析师也将其评级从之前的“中性”上调至“增持”。

他们写道：“公共基础设施投资的增加和强劲的经济势头将为企业盈利提供支撑。”

越南最近的“革新2.0”（Doi Moi 2.0）结构性改革始于2024年底，内容包括建设该国新的国际金融中心，以及各项交通和能源合伙业务。

上下半年表现迥异的一年

尽管JPMorgan预测2027年上半年市场将出现波动，但预计下半年情况会有所改善。

随着2027年市场情绪变得更具选择性，从人工智能相关投资中分散的需求增加，“积极因素”可能会在下半年出现。

波动的能源价格也可能是一个催化剂。

分析师写道：“尽管中东局势前景的能见度仍然有限，但替代供应和石油需求的持续减少正使石油市场恢复供应过剩，并预示着2027年油价将走低。”

他们补充说，这种情况将为亚细安的经常账户流动提供重要支持，并“显著”缓解通胀压力。

根据JPMorgan的大宗商品团队预测，到2027年底，布伦特原油价格将跌至每桶55美元。