印尼部长：亚细安数码经济规模迈向2万亿美元，须设法保留更多价值

Meutya Hafid表示，该区域的6亿8000万消费者，使其在与全球科技和人工智能公司谈判时拥有筹码。

印度尼西亚通讯与数码事务部长Meutya Hafid于星期三（6月17日）在雅加达出席亚洲经济峰会。 照片：ELISA VALENTA

【雅加达讯】印度尼西亚通讯与数码事务部长呼吁东南亚国家，应致力于从其快速增长的数码经济中，保留更多的经济价值。

Meutya Hafid表示，亚细安国家不应只着眼于扩大互联网接入和数码连接，而应确保由数码平台、数据和人工智能所创造的财富，有更大部分能保留在区域内，而不是流向海外。

她于星期三（6月17日）在雅加达费尔蒙酒店举行的亚洲经济峰会上说：「我们看到一些地区的数码经济在增长，但真正的价值却流向了总部设在遥远他方的平台。」

「现在，东南亚将开启新的篇章，不再仅仅是一个市场，而是要成为一个协助塑造世界数码经济的区域。」

她发表此番言论的背景是，亚细安的数码经济预计将迎来快速增长。区域领导人估计，如果《数码经济框架协定》（Digital Economy Framework Agreement, 简称DEFA）能成功实施，到2030年，该区域的数码经济规模可能从目前的约3000亿美元扩大至高达2万亿美元。

亚细安的目标是在今年11月敲定该协定。该框架预计将为亚细安10个成员签署国之间的数码贸易、数据流动、在线交易和新兴技术制定共同规则和标准，使企业能够更顺畅地进行跨境运营。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

Meutya表示，亚细安拥有6亿8000万人口的庞大市场，这使其在与全球科技公司和人工智能供应商谈判时拥有相当大的议价能力，尤其是在成员国采取集体行动的情况下。

她说：「亚细安是全球增长最快的数码经济体之一，因此我们有信心，我们拥有与其他国家和大型科技公司对话的筹码。」

她是在一场小组讨论中发表上述言论，同场的还有新加坡数码发展及新闻部长Josephine Teo，以及《亚洲科技》（Tech in Asia）主编兼编辑部主管Terence Lee。

该峰会由一家科技媒体与活动公司主办，并获得了SPH Media旗下的华文新闻日报《联合早报》和《商业时报》的支持。

印度尼西亚创意经济部长Teuku Riefky也在峰会上发表演讲。

印度尼西亚通讯与数码事务部长Meutya Hafid（左）与新加坡数码发展及新闻部长Josephine Teo（中），参与由《亚洲科技》主编兼编辑部主管Terence Lee主持的亚洲经济峰会小组讨论。 照片：ELISA VALENTA、BT

作为东南亚最大的经济体，印度尼西亚一直积极将自身定位为数码基础设施、人工智能和数据中心领域外来投资的关键目的地。

在庞大且精通科技的人口推动下，该国快速增长的数码经济吸引了Apple、Google、Microsoft和Nvidia等全球科技公司的巨额投资。

政府一直致力于吸引全球科技公司，促进国内数码发展，并加强本地企业在价值链中的参与。雅加达的目标是确保数码活动所创造的价值，能在科技公司、基础设施供应商和更广泛的经济体之间得到更公平的分配。

Meutya说：「简单来说，我们打算保留更多我们自己创造的价值。」她将这一战略与总统Prabowo Subianto更广泛的经济议程联系起来，该议程旨在从印度尼西亚的资源和产业中实现国内利益最大化。

她说，这项战略的一个关键要素是确保亚细安发展出自己的人工智能主权方针。她说：「主权，如果运用得当，不是要筑起高墙，而是在于对内拥有控制权，并有信心对外进行合作。」

她强调，随着人工智能在该区域加速普及，人工智能主权的意义将不仅限于建设数据中心和数码基础设施。她说，确保数据的访问权也同等重要。