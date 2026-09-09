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印尼前贸易部长：亚细安的挑战在于建立抵御全球冲击的韧性

她在新加坡美国商会活动上表示，持续的中美紧张关系、霍尔木兹海峡危机以及人工智能的发展正在改变游戏规则。

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Chloe Lim

Chloe Lim

Published Wed, Sep 9, 2026 · 07:43 PM
    • Dr Mari Elka Pangestu表示，单边主义“令人担忧”，因为亚细安的增长模式依赖于开放和基于规则的全球秩序。
    • Dr Mari Elka Pangestu表示，单边主义“令人担忧”，因为亚细安的增长模式依赖于开放和基于规则的全球秩序。 图片来源：世界银行

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】印度尼西亚前贸易部长 Dr Mari Elka Pangestu 表示，亚细安目前面临的一个问题是，它能否建立自身的韧性，而不是被动地吸收全球冲击，让世界的规则和纪律决定本区域的命运。

    她是在周三（9月9日）举行的2026年新加坡美国商会区域经济会议第二天发表主旨演讲时，提出上述看法的。

    她指出，直到2016年，亚细安在多边贸易体系中蓬勃发展，这意味着在明确、开放、公平和“基于规则的纪律”下，情况更具可预测性。

    但由于中东霍尔木兹海峡的封锁、持续的中美紧张关系以及人工智能的迅速发展所带来的冲击，游戏规则已经改变——而亚细安正处于这些转变的十字路口

    Dr Pangestu 表示：“（目前）单边主义的抬头非常令人担忧，因为……本区域的增长模式确实依赖于开放和基于规则的全球秩序。”

    单边主义指的是一个国家独立行事，在不与其他国家协商、协调或寻求批准的情况下，追求自身的国家利益。

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    亚细安保持适应性的关键方式包括，适应中东海峡贸易中断下的新常态，以及加速可再生能源的生产

    Dr Pangestu 说：“我看到企业在寻找他们以前没有真正考虑过的解决方案时，变得更具创新性和效率。”

    经济安全问题

    这位前贸易部长现任印度尼西亚共和国国家经济委员会副主席，她也指出，一些国家正在利用贸易限制和产业政策来实现经济安全。

    她说：“各国有权变得更具韧性，就像企业需要增强其供应链的韧性一样。”

    但发展中国家和其他亚细安国家将如何在此过程中避免过度安全化？Dr Pangestu 为该区域评估贸易流动提供了一个六层策略。

    她框架的前五层表明了脆弱性，而最后一层则决定了经济安全风险。

    她说，考虑这一点很重要，可以避免加速地缘经济碎片化和更广泛的供应链分叉。

    她以中国为例，说明其给亚细安带来的“进口风险”，尤其是在电子制造业产业群和电动汽车领域。

    这是因为中国制造商以更低的价格提供商品，这可能会对国内企业的定价造成压力。

    “亚细安国家需要解决（这个问题），无论是通过传统的贸易救济措施还是（新的协调方法）。我们如何管理与中国的这种关系？”

    Dr Pangestu 表示，贸易的复杂性也将波及投资流动。随着更多企业搬迁，来自中国或设在中国的公司将会扩张。当它们扩张时，它们将来到亚细安。

    因此，该地区必须扪心自问：“作为一个整体的亚细安，我们将如何受益并胜出，以及如何实现供应链多元化以帮助亚细安各国？”

    亚细安在人工智能问题上不应选边站

    Dr Pangestu 说，人工智能是近期的“首要议题”。她分享道，她最近参加的几乎所有董事会会议和大会，都在讨论企业如何能更好地管理人工智能。

    她指出，尽管在接受调查的制造商中，有89%已制定了某种类型的人工智能政策，但许多公司在将该技术整合到其操作系统中时仍面临困难。

    此外，各国在如何制定新的人工智能政策方面，理解程度参差不齐。在此过程中，它们被拉向不同的方向。

    例如，美国主导的经济安全倡议 Pax Silica 于去年12月启动，旨在保障人工智能基础设施、半导体和关键矿产的全球供应链，而中国的世界人工智能合作组织则于今年7月成立。

    关于人工智能的规则和治理，Dr Pangestu 表示，亚细安在这场对话中“不应该被要求选边站”，并且应该能够“汲取两种模式的优点，并提出我们自己的模式”。

    “重点不在于试图控制人工智能，而在于如何不让被人工智能控制我们。”

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