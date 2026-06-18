多重合规压力同时来袭，越南小企业支柱能否承受？

知识产权打击、商品原产地检查和税务改革正给小企业经营者带来巨大压力

曾帮助越南小企业在低利润经济中保持灵活性和竞争力的做法，正日益成为正式的商业风险。 图片来源：PIXABAY

【胡志明市】越南向更高价值经济体转型的努力，正与其私营部门的一大基石发生冲突：数以百万计的小企业。长期以来，这些企业的运营一直依赖于低成本、宽松的单据管理和非正式的变通方法。

在美国针对越南的贸易调查推动下，一场更严厉的知识产权（IP）打击行动正与更广泛的税务改革及更严格的原产地规则审查同步展开。这给当地中小型企业（SME）、家庭式企业和出口公司带来了三方面的合规压力。

这场行动的波及范围越来越广。曾帮助小企业在低利润经济中保持灵活性和竞争力的做法，正日益成为正式的商业风险。

目前，中小型企业占越南活跃企业总数的约97%至98%，截至2025年底，该国活跃企业数量已超过110万家。此外，越南估计还有610万家家庭式企业，非正规就业人口达3310万人，占总就业人口的63.1%。

非正式做法，正式风险

最新的知识产权压力尤其让依赖知识产权的数字内容、技术、电子商务和零售等行业备受考验。

Indochine Counsel的管理合伙人Dang The Duc和该公司知识产权主管Vo Hoang Ha Thu表示，一个关键挑战是，许多人仍将使用未经许可的软件、未经授权使用数字内容以及销售仿冒商品或带有他人商标的产品视为“普遍做法”，而没有充分认识到这些行为是非法的，并带有法律风险。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

他们补充说，外国买家也面临风险。针对其越南供应商的知识产权检查或侵权调查结果可能会扰乱生产或服务，并引发声誉损害或监管审查。

今年4月，美国贸易代表办公室在其《2026年特别301报告》中将越南列为“优先观察名单国家”，这是其对贸易伙伴知识产权保护和执法情况进行年度审查中最严重的定性。

河内方面对此作出回应，在全国范围内展开了针对版权侵权、假冒商品和商标侵权行为的执法行动。

5月7日至30日期间，当局查获了2000多起涉嫌违规案件，处理案件数量同比增长370.6%。行政罚款增加了315%，查获的证据和货物价值飙升了828%。

尽管如此，华盛顿方面还是在5月29日跟进，针对越南的知识产权实践发起了具体的301调查。

在此之前，美国已对越南展开两项更广泛的贸易调查，一项针对所谓的制造业产业群产能过剩，另一项则涉及与强迫劳动有关的进口。这些举动可能为美国对越南商品征收新关税铺平道路。

此后，这场反盗版行动的期限被延长。副总理Ho Quoc Dung下令，要求当局将今年查处知识产权侵权案件的数量至少增加20%。

根据政府门户网站发布的5月行动成果，Dung表示，这项努力“不仅是国内的要求，也是越南向国际伙伴展示其保护知识产权的决心和实质性成效的基础”。

目前，中小型企业占越南活跃企业总数的约97%至98%，截至2025年底，该国活跃企业数量已超过110万家。 图片来源：BT FILE

行业观察人士表示，这场行动的强度可能会有所波动，尤其是在美国压力减弱的情况下。但他们预计越南不会回到过去那种盗版猖獗的水平。

与Baker McKenzie Vietnam有合作关系的BMVN International商标业务负责人Tran Thi Kieu Hoa指出，越南的反盗版努力正日益与“更广泛的国内监管现代化”联系在一起，而非一次性行动。

但执行风险正在上升。她表示，如果合规义务的“推行速度超过了小供应商能够合理调整的范围”，一些企业可能会面临运营中断、成本上升和采购延迟的问题。

Hoa补充道：“合规基础设施有限的小型企业可能对这些压力感受最深。（这）可能会带来短期的调整成本，但长远来看，也为更透明、更可持续的商业实践创造了机会。”

三方面的合规压力

这场知识产权行动正值一项持续进行的税务改革之际，该改革从去年开始加强。家庭式企业被要求采用电子发票系统，改善现金流追踪，并逐步适应与税务管理部门的定期沟通。

更广泛的方向是推动数百万家庭式企业从核定征税转向申报收入，并提供更清晰的进项发票和文件以核实商品原产地。

这已经带来了压力。越南工商会在2026年初对34个省市的1000多家家庭式企业进行的调查发现，73.3%的受访者将法律和合规问题列为困难，这一比例高于市场、投入或资源限制等因素。

与此同时，越南的小型出口企业也面临着越来越大的压力。它们对中国投入品的依赖已引起美国在特定领域对原产地合规、关税规避和涉嫌转运等问题进行更密切的审查。

事实上，尽管越南整体出口以两位数增长，但国内出口商的市场份额却在萎缩，其出口额在2025年下降了6.1%，并在2026年第一季度进一步下降了16.6%。

与此同时，外商直接投资企业的出口继续在该国贸易表现中占据主导地位。

SHS Research将这一疲软归因于竞争力下降以及满足更严格原产地规则要求的能力有限。

该公司在去年12月的分析中指出：“当原产地标准收紧时，许多越南出口商会失去市场份额。问题的核心在于越南出口产品的国内附加值水平较低。”

超越低成本中心

今年的知识产权打击行动可能会给越南的商业环境留下更具结构性的印记。

Indochine Counsel的专家表示：“越南的行动并非完全由外部驱动。知识产权保护现已成为其吸引高质量投资、支持数码经济、履行（自由贸易协定）承诺以及加强其在全球供应链中作用的更广泛战略的一部分。”

事实上，压力不仅来自华盛顿，也来自全球科技巨头的经济考量。

媒体与数字素养研究员兼教育家Lang Minh表示，最新一轮的执法浪潮揭示了一个长期存在的问题，这个问题是包括Alphabet旗下的Google和YouTube、Netflix和Microsoft在内的全球参与者，尤其是美国科技巨头多年来一直试图解决的。

他指出：“越南是一个庞大的数字市场，但为全球平台带来的正式收入却太少。”

Minh说，这一点很重要，因为越南不再仅仅要求科技巨头提供软件、云工具和数字平台的访问权限，它还希望下一阶段的投资能超越低成本的制造业产业群。这些领域将包括数据中心、 芯片工厂和人工智能研发，这也会带来就业机会和专业知识。

目前，乐观的看法是越南终于在建立一个公平的竞争环境。对于合规企业而言，执法有助于减少来自逃税、使用盗版工具或销售假冒产品的企业所带来的不公平竞争。

Minh说：“政府正利用这个时机，收紧那些长期以来执法松懈的领域。没有这种压力，企业就不会改变。而没有企业转型，更广泛的增长议程就无法实现。”