河内动工兴建五条地铁线路，总投资1315万亿越南盾，预计2030年完工

Vinhomes与VinSpeed被指定为首都公共投资地铁项目的EPC承包商

河内目前有两条地铁线路在运营：吉灵-河东线和仁-河内站线的高架段。 图片来源：JAMILLE TRAN, BT

[胡志明市] 周一（6月22日），河内同时启动了五条新地铁线路的建设，这标志着其迄今为止最大规模的城市轨道投资计划。越南首都河内正寻求以此缓解长期拥堵问题，并围绕大规模过境重塑城市发展。

这五条线路预计于2030年前完工，总长度将超过300公里，初步投资额估计超过1315万亿越南盾（约合646亿新元）。

这些项目正在越南的公共投资框架下推进。河内都市铁路管理委员会已被指定为项目业主，而由Vinhomes和VinSpeed组成的联合体已被选为工程、采购和施工（EPC）承包商。该联合体是越南最大私营企业集团Vingroup生态系统的一部分。

项目资金预计将从多个渠道筹集，包括中央和地方预算资本、优惠贷款、地方政府债券，以及根据为河内和胡志明市城市轨道交通发展批准的特殊机制所设立的其他融资渠道。

河内的新地铁线路——1号线、2号线、8号线、10号线和14号线——将连接主要的综合公共交通枢纽和增长区域，包括内排国际机场、河内火车站、和乐高科技园区以及首都的远郊地区Dong Anh、Gia Lam和Ngoc Hoi。

这些线路还将穿过或靠近几个新的城市区域，其中一些区域与Vinhomes的现有开发项目相连。

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加上河内已投入运营的两条地铁服务——吉灵-河东线和仁-河内站线的高架段，这些新线路预计将与同样在建的3号线和5号线连接，共同构成首都城市轨道交通网络的骨干。

被视为关键工具

此举出台的背景是，河内正面临着快速城市化、日益恶化的交通拥堵以及对更高效公共交通日益增长的需求所带来的多重压力。

市政府已将地铁发展视为支持以过境为导向的开发的关键工具，利用轨道交通站点作为支点，重组城市空间并开创新的增长走廊。

根据河内百年总体规划，首都的目标是到2045年建成18条城市铁路线，总长度约979公里。其中约500公里计划在2035年前完成。

越南正面临加速公共投资拨付的压力，以削减其庞大的国家预算盈余，将流动性返还给银行系统，并为其今明两年的两位数增长目标提供支持。

截至6月11日，公共投资拨付款项已超过245万亿越南盾，仅相当于2026年超过1000万亿越南盾计划的24.2%。

与此同时，私营部门在越南铁路领域的参与度正在扩大。

VinSpeed是越南首两个高铁项目的投资者：位于胡志明市、全长54公里的滨城-芹耶线，以及位于北部、全长120公里的河内-广宁线。

在胡志明市，一个由Truong Hai Group Corp牵头的财团正在参与开发地铁2号线的滨城-参良段以及滨城-守添延长线。

其他私营集团，包括Sovico、Becamex和Masterise Group，也已在该市提出了城市轨道交通项目。