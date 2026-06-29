MSCI风波后，印尼证交所新任总裁立下目标：跻身全球顶尖行列

Jeffrey Hendrik希望到2030年将该国股票市值提升至1.8万亿美元

印度尼西亚证券交易所（IDX）的股东于周一（6月29日）批准任命Jeffrey Hendrik（左三）为2026-2030年任期的首席执行官。 图片来源：ELISA VALENTA, BT

[雅加达] 印度尼西亚新任证券交易所负责人正接管亚洲表现最差的股票市场之一，并许下一个大胆的承诺：到2030年将雅加达交易所打造成全球十大交易所之一。

印度尼西亚证券交易所（IDX）的股东于周一（6月29日）批准任命Jeffrey Hendrik为2026-2030年任期的首席执行官，正式确认了由金融服务管理局（OJK）在本月早些时候宣布的领导层变动。

这一最新进展正式任命Hendrik为印尼证交所的转型负责人。他自今年一月起担任代理首席执行官，在其前任因印尼股市大幅抛售以及MSCI审查加剧了市场透明度担忧而辞职后接任。

雅加达综合指数周一盘中一度下跌1.2%，今年以来已累计下跌超过30%，成为全球表现最差的主要股票市场之一。此前，对市场透明度的担忧促使MSCI将印尼列入观察名单。

Hendrik表示，印尼证交所的目标现已不仅是成为东南亚最大的交易所，而是要在市值和交易活跃度两方面均跻身全球前十。

其2030年路线图的目标是将股票市场总市值提升至30,000万亿印尼盾（约合1.8万亿美元），占国内生产总值的比例从目前的66.5%提高到83%以上。

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该蓝图还计划将日均交易额从18.3万亿印尼盾提升至31万亿印尼盾；上市公司数量从956家增至1100家以上；以及国内资本市场投资者基数从2030万扩大到3500万。

去年，该交易所的融资活动有所放缓，通过26宗首次公开募股（IPO）筹集了约279.3万亿印尼盾，少于2024年的41宗上市。

Hendrik表示，深化印尼资本市场需要同时加强优质上市公司的供给和投资者的需求。

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在供给方面，交易所希望吸引更多大盘股公司上市；而在需求方面，则希望在快速增长的散户投资者基础上，扩大国内机构投资者的参与度。他同时表示，恢复外国投资者的信心仍是当务之急。

“市场的流动性不能仅仅依靠散户投资者，”他在雅加达年度股东大会后对记者表示。“我们希望外国投资者、国内机构投资者和散户投资者能共同创造一个更健康的市场动态。”

赢回投资者信任

在印尼经历今年数十亿美元的抛售潮并导致市场情绪承压之后，该国正寻求重建其在全球投资者中的地位，而交易所正是在此背景下提出了新的长期愿景。

今年5月，由于股价下跌和持续的外国资本外流导致雅加达交易所市值缩水，印尼将东南亚最大股票市场的地位输给了新加坡。

今年1月，MSCI暂停将印尼股票纳入其指数，并警告称，由于可投资性有限和所有权高度集中等担忧，该市场可能会被降级为前沿市场。

上周，该指数提供商将其评估期延长至11月，以评估印尼当局推出的改革措施。

Hendrik说：“我们将继续贯彻执行改革措施，并加强与MSCI、富时罗素（FTSE Russell）及全球投资者的沟通，以更好地了解他们的需求。”

印尼已根据MSCI的要求推出了一系列改革，包括加强信息披露、提供更精细的投资者数据、收紧自由流通股规则，以及加强对股权高度集中股票的监控。

Hendrik表示：“我们将继续一贯地提高透明度，执行自由流通股规则，并筛选股权集中的股票。一致性正是MSCI所看重的。”