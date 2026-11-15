印尼甄选新副总统接替Gibran，投资者看到风险与机遇

数位人选已经浮出水面，其中包括Prabowo领导的大印尼运动党（Gerindra）及其联盟伙伴的资深人物。

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【雅加达讯】投资者正密切关注印尼总统Prabowo Subianto对下一任副总统的选择，以寻找其政府方向和经济决策方法的线索。

在投资者信心受损、对政策方向和监管确定性的担忧日益加剧之际，他选择接替Gibran Rakabuming Raka的人选，可能预示着权力是否正日益向政府集中。

SGMC Capital高级合伙人Mohit Mirpuri表示，最新的政治动向可能会让投资者进一步感到不安，或促使企业推迟重大的资本投入承诺。

投资者将期待一位表现出独立性和公信力，并致力于维护体制制衡的继任者。

Mirpuri告诉《商业时报》：“反之，如果这项任命引发了对政治权力集中的进一步担忧，那将增加又一层不确定性。投资者的信心本已脆弱。”

现年39岁的Gibran于周四（11月12日）正式提交辞呈，结束了他上任不足两年的副总统任期。

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他的任期一直饱受争议，从其参选资格的法律挑战，到围绕其学历的质疑。

观察人士称，Gibran的离任消除了Prabowo与前总统Joko Widodo之间的关键政治联系。Joko Widodo是Gibran的父亲，他在选民中的政治支持和声望帮助巩固了Prabowo在2024年的选举地位。

Prabowo现在必须提名两位副总统候选人，人民协商会议（MPR）需要在60天内选出一位继任者。

此际，由于市场透明度和可投资性引发担忧，已经动摇了投资者对该国资本市场的信心，印尼正面临被MSCI降级为独立市场的风险。

基准的雅加达综合指数今年已下跌38%，表现远逊于区域其他市场；与此同时，印尼盾兑美元汇率已贬值超过8%。

由于民众对生活成本、腐败以及旗舰项目（如为学童提供免费餐食）实施情况的担忧，公众对Prabowo政府的支持率有所下降。

Gibran Rakabuming Raka的副总统任期一直饱受争议。 图片来源：EPA

潜在候选人

分析师表示，虽然Gibran的辞职不一定意味着经济政策会立即改变，但新副总统的任命可能会为政府在政治权力和经济治理方面的方针提供重要信号。

Taylor说：“Prabowo可能会失去与Widodo支持者之间的一座重要政治桥梁，但也可能获得更大自由度，提名一位更符合自身抱负的副总统。”

已有多位潜在竞争者浮出水面，其中包括Prabowo领导的大印尼运动党（Gerindra）及其联盟伙伴的资深人物。

被提及的人选包括大印尼运动党的副主席Sufmi Dasco Ahmad、人民协商会议主席Ahmad Muzani，以及该党秘书长兼人类发展与文化统筹部长Sugiono。

潜在人选还包括来自印尼著名政治王朝的政治人物。

前总统Susilo Bambang Yudhoyono之子、民主党主席Agus Harimurti Yudhoyono，以及前总统Megawati Soekarnoputri之女、国会议长Puan Maharani，也被视为可能的候选人。

Puan是印度尼西亚斗争民主党的一位资深人物。

投资者也在关注谁在影响Prabowo的经济决策，以及他的顾问们有多大空间来提供不同意见并调和其政策雄心。

Prabowo已掌握强大的议会联盟，这使其政府在推行政策议程方面拥有相当大的自由度。

基准的雅加达综合指数今年已下跌38%，表现远逊于区域其他市场。 图片来源：REUTERS

随着总统追求实现8%经济增长的宏伟目标，这些担忧的分量更重了。该目标由大规模倡议和负责为战略项目筹集资金的国家投资机构Danantara提供支持。

Teneo咨询公司董事总经理Bob Herrera-Lim表示，Prabowo的经济议程在很大程度上独立于他之前与Widodo的政治联盟，并指出免费餐食计划等旗舰倡议是现任总统推动的政策。

他说：“更大的问题是，当他的雄心与财政限制和市场预期发生冲突时，Prabowo是否会继续获得稳健的经济建议。”

印尼尚未失去魅力

尽管政治逆风加剧，市场动荡不安，但分析师告诫称，不应将这些动向解读为印尼正走向即时危机的迹象。

Herrera-Lim表示，投资者密切关注政治动向和政策制定至关重要，以便他们能够相应地调整策略。

他说：“投资者也有必要发出自己的声音，特别是那些承诺投入资本在印尼建设设施和建立业务的外国直接投资者。”

印尼经济在2026年第三季度同比增长5.47%，增速高于前三个月的5.29%，并超出经济学家的预期。

SGMC的Mirpuri告诫说，不要将政治不确定性视为自动撤出印尼市场的理由。他补充说：“虽然该国的估值仍然具有吸引力，但仅靠更便宜的资产不足以吸引外国资本回流。”

持续的复苏将取决于可信的改革、监管的确定性和政策的连贯性。

对于自然资源、下游加工和基础设施等行业而言，风险尤其高。这些行业的项目通常需要数十亿美元的前期资本，并依赖于多年来可预测的法规和稳定的政策环境。