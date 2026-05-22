印尼大宗商品出口政策调整引发行业警觉与投资者不安

业内人士警告，此举或将颠覆贸易流并加剧监管不确定性

印尼大宗商品出口政策调整在操作层面缺乏明确性，其影响已在交易活动中显现，苏门答腊和加里曼丹的鲜果串价格出现下跌。 图片来源：路透社

【雅加达】印度尼西亚计划对关键大宗商品实行集中出口，此举震动了该国的棕榈油和采矿业，在这个全球最大的大宗商品强国之一引发了行业警觉。

与此同时，业内人士警告称，此举可能颠覆长期形成的贸易流，并加剧日益增长的监管不确定性。

周五（5月22日），印尼证券交易所（IDX）开盘下跌近2%，随后在早盘交易结束时收窄跌幅。 在该政策宣布以及此前的市场猜测之后，印尼大宗商品巨头的股价在几个交易日内均出现下跌。

由Salim家族企业集团拥有的棕榈油生产商Salim Ivomas股价下跌近2%，过去一周累计跌幅约16%。煤矿企业Bayan Resources股价下跌近5.5%，周跌幅超过10%。

行业组织警告称，印尼政府主导的针对煤炭、棕榈油和铁合金出口的全面改革在操作层面缺乏明确性，其影响已经体现在实际的交易活动中。

印尼棕榈油农民组织协会主席Mansuetus Darto表示，贸易商、精炼商、出口商和市场参与者已开始暂停交易，等待政府提供更明确的信息。

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他表示：“这种不确定性已造成市场恐慌、投机和交易活动减少。”

在周三近两小时的全体会议讲话中，印尼总统Prabowo Subianto 公布了一项计划，拟将煤炭、粗棕榈油和铁合金的出口交由主权财富基金Danantara旗下一家国有企业统一管理。该政策将从6月起分阶段实施，并于9月1日全面推行。

Mansuetus表示，政策宣布后的不确定性已经扰乱了小农的供应链，中间商和运输商已停止从农民手中收购农产品。

“谁能想到，一场两小时的演讲，竟会导致运输商不再派卡车去向农民收集棕榈果？”

他所在的协会代表了印尼22个省份数十万独立棕榈油农民。

其影响几乎立即在棕榈油市场上显现。协会数据显示，粗棕榈油招标价格从周一的每公斤约15300印尼盾急剧下跌至周四的每公斤12150印尼盾。

价格下跌很快波及农民，该国主要棕榈油产区苏门答腊和加里曼丹的鲜果串价格均出现下滑。

Mansuetus警告称，如果大型企业在过渡期内为降低风险而选择仅从关联供应商处采购原材料，那么独立的棕榈油厂可能成为受冲击最严重的群体之一。

鉴于印尼在全球供应链中扮演着重要角色，投资者似乎也对政府改革该行业的计划感到不安。

该计划出台之际，正值印尼面临全球投资者日益严格的审视，Prabowo政府正在持续进行市场改革，并推出了一系列不可预测的政策举措。

目光聚焦Danantara

此外，外界还对负责管理新出口制度的实体Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) 的准备情况感到担忧。

《商业时报》查阅的法律文件显示，DSI于周一成立，并于周二获得法律与人权部的正式批准，而Prabowo则在一天后公布了这项政策。

DSI将作为Danantara旗下的一家国有企业运营，其1%的股份将由国有企业部持有。 图片来源：DANANTARA

Danantara的利益相关者管理与传播董事总经理Rohan Hafas表示，DSI将作为Danantara旗下的一家国有企业运营，其1%的股份将由国有企业部持有。

Hafas表示，DSI的角色将分两个阶段实施，第一阶段从6月1日持续至12月31日。

在最初的六个月期间，该公司将主要扮演评估者和中介的角色，在特定出口商品的买卖双方之间进行协调，重点关注交易是否反映当前市场价格。

出口代理机构的仓促推出，让出口商对这家国有实体将如何处理国际大宗商品贸易中的支付、合同和交付义务产生了疑问，尤其是在船上交货价（Free on Board）以及成本、保险加运费价（Cost, Insurance and Freight）等安排下。

一位驻苏门答腊的棕榈油贸易商表示：“目前尚不清楚付款是在发货前、发货后，还是在国际交易完成后进行。”他补充道：“在全球经济形势严峻、美元走强的背景下，这家国有公司真能负担得起全额预付款吗？”

印尼矿业专业人士协会产业关系负责人Ardhi Ishak表示，许多煤炭生产商目前都维系着稳固的客户群和与融资安排挂钩的长期合同。

他表示，印尼煤炭出口规模——估计每年3亿至4亿吨，价值超过180亿美元——将考验这家新实体管理贸易的能力。

Ucoal Sumberdaya的总裁董事Hary Kristiono就合同重组、贸易融资和出口物流方面可能出现的复杂情况发出警告。

他表示，如果现有出口合同受到干扰，矿商可能会面临法律纠纷，并补充说，如果生产商援引不可抗力条款，垄断问题甚至可能在世界贸易组织引发挑战。

矿商面临又一监管变数

这一不确定性给印尼矿业带来了新的挑战。该行业本已面临着对更高矿权使用费、更严税收规定以及国家对战略产业干预日益增多的担忧。

印尼煤矿协会执行董事Gita Mahyarani表示，该政策可能从根本上改变印尼的大宗商品贸易体系。

CreditSights的分析师将出口集中化政策描述为对更广泛的印尼矿业的“信用负面”事件。

CreditSights分析师Jonathan Tan和Lakshmanan R表示，该政策可能降低出口灵活性，围绕国有中介机构产生交易对手集中风险，并可能减慢应收账款的回收速度。

他们补充道：“矿业监管的不确定性仍将是该行业一个紧迫的问题。”他们还警告称，Danantara存在执行风险，该机构已在监管一系列宏大的战略项目。

对国家控制的担忧

印尼政府表示，该政策旨在减少低价开票、遏制资本外逃，并让国家对该国庞大大宗商品行业的出口收益有更强的监督权。

Prabowo在演讲中声称，过去三十年，该国因低价开票损失了约9000亿美元。

印尼总统Prabowo Subianto表示，过去三十年，该国因低价开票损失了约9000亿美元。 图片来源：彭博社

分析人士称，印尼的新出口制度标志着Prabowo政府正更广泛地致力于重新加强对该国庞大自然资源财富的控制，尽管外界仍对日益增加的国家干预和监管的不可预测性感到担忧。

Four Capital的首席投资官Ricky Ho表示，考虑到印尼长期以来一直难以完全获取其自然资源所产生的经济价值，政府的理由是可以理解的。

他表示，在拟议的框架下，出口商可能日益被要求在国内确认更多利润，而非通过海外贸易实体入账，这可能提振在印尼证券交易所上市的大宗商品公司的报告盈利。

Ho说：“如果认真执行，某些在印尼证券交易所上市的大宗商品公司的报告盈利确实可能大幅上升，因为以前记在国内报告结构之外的利润将部分回流到本地财务报表中。”

但他告诫称，市场可能会担忧监管过度和国家干预加剧。

他补充道：“这种平衡变得极其微妙。在改善治理和税收透明度与造成印尼正滑向更具干预性的资源民族主义经济模式的观感之间，存在着重大差异。”