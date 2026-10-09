首席执行官透露：获Jay-Z和Serena Williams支持的Kenangan Coffee正考虑在新加坡交易所进行首次公开募股

该公司首席执行官表示，希望有关公司如何在新加坡及区域交易所进行双重上市的规定能更加明确。

Kenangan Coffee由Edward Tirtanata和两位同学于2017年创立。 照片：商业时报资料图

【新加坡】由网球明星Serena Williams和说唱歌手转型为商业大亨的Jay-Z支持的印度尼西亚连锁咖啡品牌Kenangan Coffee，正考虑在未来24个月内于新加坡交易所（SGX）进行首次公开募股（IPO）。

Kenangan Coffee联合创始人兼集团首席执行官Edward Tirtanata在福布斯全球总裁会议间隙接受《海峡时报》采访时表示：“我们一直与新加坡交易所（SGX）保持着密切沟通，我认为他们在改革交易所方面做得非常出色。”

美国、香港和印度尼西亚也在考虑范围之内，双重上市也是一种可能性。

“我们确实希望在未来24个月内上市，只是尚未决定上市地点。”

Tirtanata表示，最终决定将取决于届时特定交易所的市场状况是否对一家亚细安消费品公司有利。

他指出，例如，香港目前可能更青睐人工智能和生物技术公司，而消费类企业通常在印度尼西亚证券交易所（IDX）受到好评。

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Tirtanata表示，若要选择新加坡交易所（SGX），他希望有关公司如何在新加坡及区域交易所进行双重上市的规定能更加明确。

他将新加坡交易所（SGX）视作一个潜在的“核心”，可以连接印度尼西亚证券交易所（IDX）、马来西亚交易所和香港交易所等进行双重上市，但他指出，目前尚无明确的先例可循。

“如果我想同时在印度尼西亚证券交易所（IDX）和新加坡交易所（SGX）上市，我该怎么做？”他说，并补充道，该集团正在等待更明确的指引，或等待其他公司开创先例后再做决定。

Tirtanata引用了纳斯达克-新交所全球上市板（GLB）作为一个框架范例，该框架为公司在股票跨交易所转移等方面提供了明确的指导。

但他表示，全球上市板（GLB）20亿新元的估值门槛意味着许多规模较小的公司将无法符合资格。

咖啡和餐饮公司在印度尼西亚证券交易所（IDX）上“总是热门选择”，但对于正寻求在房地产投资信托等领域之外实现多元化发展的新加坡交易所（SGX）而言，一家咖啡公司也可能是一个有趣的新成员。

他补充道：“一家咖啡公司可以为本地投资者提供一些与众不同的选择，使市场变得更有趣。”

Kenangan Coffee由Tirtanata和两位同学于2017年创立。Williams和Jay-Z是支持该公司的几位知名投资者之一，他们在2019年的一轮种子轮融资中投入了一笔未披露金额的资金。

进行首次公开募股（IPO）的主要目的并非为Kenangan Coffee的扩张提供资金，因为其新门店的资金主要来自内部现金流。

Tirtanata表示，上市将为公司的早期投资者提供一个流动性更高的市场，让他们能够实现投资变现。

他补充说，自己不打算退出这项业务，并计划在公司至少再留任十年。

Kenangan Coffee在新加坡拥有10家分店，其首家门店于2023年在莱佛士城（Raffles City）开业。

但是，尽管新加坡门店的销售额在其运营的七个市场中名列前茅，但高昂的租金和资本支出使得在此地快速扩张的风险，要比在印度尼西亚或马来西亚更高。Kenangan Coffee将于2026年在马来西亚开设约85家门店，在印度尼西亚开设近390家。

相比之下，公司对新加坡市场没有设定固定的扩张目标，只有在能以可产生合理回报的租金获得店面时，才会进行扩张。

他说：“就对盈利的影响而言，新加坡一家不盈利的门店可能相当于（其他市场）四到五家盈利的门店。”

该集团可能仍会为了品牌宣传目的，在黄金地段开设一两家门店，但Tirtanata表示，在新加坡迅速扩张在财务上并不可行。

他表示：“从收入方面来看，新加坡对餐饮业来说其实是一个很棒的市场。但在成本结构方面，它确实带来了挑战，尤其是在租金方面。”

本地市场的竞争也异常激烈，中国咖啡巨头瑞幸咖啡（Luckin Coffee）在进入新加坡仅三年后，就已在此开设了103家分店。

与此同时，在DFI Retail Group（牛奶国际）于9月30日收购了星巴克（Starbucks）在亚洲（包括新加坡）的特许经营业务控制权后，也有计划扩大星巴克的咖啡产品供应。

但Tirtanata表示，他并不太担心新加坡日益增多的连锁咖啡品牌带来的竞争，因为这里密集的市场能产生足够的需求来支持多个品牌。

在Kenangan Coffee运营的所有市场中，新加坡的日均交易量和顾客人均消费额都位居前列。

“我并不担心收入方面的问题，”他重申。“我更担心的是成本结构。”

审慎的选址策略比快速扩张更为重要。他指出：“在这里开100家分店，不一定能帮助我们获得更低的租金。”

而在采购方面，新加坡受益于Kenangan的区域网络，这使得公司可以在整个亚细安地区以更低的成本采购原料和包装。

Tirtanata解释说，从印度尼西亚运送货物并不昂贵，他补充道：“将我的货物运到苏拉威西岛（Sulawesi）的成本比运到新加坡还要高。”

尽管如此，新加坡所具有的战略价值超越了其本身产生的利润。他举例说，其在莱佛士城（Raffles City）的第一家门店就帮助吸引了有兴趣将该品牌引入菲律宾和台湾的合作伙伴。

“如果你能在这里取得成功，那么当你去菲律宾、马来西亚和其他地方开店时，肯定会产生光环效应。” 《海峡时报》