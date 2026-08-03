马来西亚持续投票求变。安华的希望联盟兑现承诺的时间是否所剩无几？

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如今，安华已成为建制派的代表，且日益成为一种负资产

资深政治人物 Ismail Lasim 自1999年起便担任巫统州议员。在希盟于前一天输掉森美兰州政权后，他于8月2日宣誓就任该州州务大臣。 图片来源：BERNAMA

【吉隆坡】马来西亚首相 Anwar Ibrahim 领导的希望联盟 (PH) 所能找的借口和可归咎的对象正日益减少。

首先，去年11月在沙巴州的惨败被归咎于这个马来西亚最东部州属的反联邦情绪。

接着，今年7月，在柔佛州的56个州议席中，希望联盟将多达48席拱手让给国民阵线 (BN)，而此结果被视为不可避免，因为这个南部州属是巫统的发源地和坚固堡垒。

然而，在执政两届后于8月1日失去森美兰州政权，为“执政联盟的支持率是否正在流失”这一问题，提供了一个直接而有力的答案。

咨询公司 Viewfinder Global Affairs 的董事经理 Adib Zalkapli 告诉《海峡时报》：“他们不能第三次对警钟置若罔闻了。希望联盟需要认真改变其竞选策略，或许还包括一些领导人。”

一场清算即将来临。两周后，Anwar 的人民公正党 (PKR) 和希望联盟的合作伙伴民主行动党 (DAP)——后者拥有的国会议员数量超过任何其他执政党——将召开可能是其成立以来最关键的全国代表大会。

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民主行动党准备就是否继续留在 Anwar 内阁举行公投。而在三个州的49个竞选议席中仅赢得4席的人民公正党，则面临其创党元老 Anwar 可能仅执政一届就被罢免的局面——而该党在过去三十年的大部分时间里都在为助他上台而奋斗。

这其中的讽刺意味不言而喻。希望联盟在2018年和2022年的两次全国大选中获胜，正是凭借着这两个政党以改革为核心的议程。

分析人士称，放眼2026年，马来西亚人求变之心依旧——只是希望联盟已不再是变革的推动者，而 Anwar 如今已成为建制派的代表，且日益成为一种负资产。

长期以来，民主行动党和人民公正党一直作为反对党存在。如今，作为联邦政府的新手，他们纠正航向的时间已所剩无几，因为大选必须在18个月内举行。

孤注一掷

在森美兰州败局已定的压力下，希望联盟突然公布了关于穆斯林朝圣基金局 (Tabung Haji) 在2018年巫统六十年不间断统治结束前最后几年管理不当的皇家调查委员会报告，以此作为回应。

尽管 Anwar 及其团队坚称此举没有政治动机，但这显然是为了揭开巫统过去的腐败旧账，并相信这会削弱对手获得的支持。

然而，Anwar 政府反被指责，当初为了保护巫统而四年未解密该报告，如今只是因为希望联盟和国民阵线在投票箱前再次成为对手，才将报告武器化。

在2022年大选产生悬峙议会后，国民阵线曾支持人民公正党主席 Anwar 出任所谓的团结政府首相。

在竞选活动的最后几天，希望联盟的马来族候选人也发布了视频短片，宣示他们对捍卫马来人和伊斯兰教利益的承诺。然而，他们最终全部败选。

7月25日一场竞选集会上的T恤写着“坚持希望”，但森美兰州并未选择首相 Anwar Ibrahim 的希望联盟。相反，一个由国民阵线领导的政府于8月1日当选。 图片来源：海峡时报

马来浪潮

在内部，民主行动党的领导人至少表现出了一些悔意。

交通部长 Anthony Loke 在真纳州议席败选后道歉，并将其在党内的领导地位交由8月3日开会的中央执行委员会决定。他的失利帮助国民阵线和国民联盟 (PN) 在森美兰州议会中取得了三分之二的绝对多数议席。

已连任三届州议员的民主行动党雪兰莪州助理财政 Rajiv Rishyakaran 承认，希望联盟“正在论述战中节节败退”。

他表示：“我们的对手……采用一种简单、清晰——尽管很糟糕且极具分裂性——的论述：马来人团结。希望联盟的回应论述是什么？目前，我们什么都没有。除了我们正在执政之外，我们没有为选民提供任何选择我们的有力理由。”

马来人团结协议促成了由巫统领导的国阵与伊斯兰党 (PAS) 所属的国民联盟 (PN) 之间几乎完全的选票转移，帮助巫统在柔佛和森美兰州竞选的53个选区中，赢得了惊人的52个。

这使得 Onn Hafiz Ghani 在7月连任柔佛州务大臣，而自1999年起担任巫统州议员的资深政治人物 Ismail Lasim 则于8月2日宣誓就任森美兰州务大臣。

另一方面，人民公正党方面尚未表现出同等程度的悔悟。该党副主席、同时也是希望联盟选举主任的 Amirudin Shari 将失败归因于“非同寻常的种族竞选活动”。

这位雪兰莪州务大臣声称：“身份政治占据了主导地位，尤其是在马来人占多数的地区。如果你问及（即将卸任的州务大臣）Aminuddin (Harun) 及其森美兰州政府的表现，那是非常出色的。”

据报道，青年团副团长 Taufiq Johari 在8月2日接受《马来前锋报》采访时也表示，包括前署理主席 Rafizi Ramli 在内的成员出走并另组新党，对人民公正党影响甚微。

这位青年及体育部长补充道：“如果我们看数据，留给希望联盟的选票仍然稳固。” 目前尚不清楚他指的是哪组数据。希望联盟在柔佛州赢得了33%的选票，在森美兰州赢得了40%的选票。

故态复萌？

包括前民主行动党副部长 Ong Kian Ming 在内的分析人士对此持不同意见。Ong 此前已预测到希望联盟在柔佛和森美兰州的惨败程度。

这位泰莱大学的客座教授告诉《海峡时报》：“在理想情况下，Anwar 会宣布他不再是希望联盟参加第16届全国大选的首相候选人，但他只会在第16届大选中表现灾难性之后才会这样做。”

他补充道：“民主行动党应该离开希望联盟，另起炉灶。花时间在野，将自己重塑为一个多元种族政党。”他指的是该党一直被妖魔化为反马来人和反伊斯兰教的形象。

这种情绪在构成民主行动党主要票仓的部分华裔社群中引起了共鸣。具有影响力的中文日报《星洲日报》在8月1日发表社论，质疑该党为了稳定而妥协，继续留在希望联盟能获得什么好处，并指出这正削弱其支持基础。

从改革步伐缓慢、非马来人利益被认为受到侵蚀，到反贪机构和检察机关等部门滥权指控日益增多，再到国家财富被精英阶层攫取的普遍看法，民众对希望联盟和 Anwar 领导层的失望情绪普遍存在且不可否认。

如果这听起来很熟悉，那是因为这些正是当年巫统仍是马来西亚政坛主导力量时，希望联盟领导人用来指责国阵的同样弊病。

如今掌权后，他们发现要解决这些根深蒂固的问题并非易事。

风险咨询公司 KRA Group 的策略总监 Amir Fareed Rahim 告诉《海峡时报》：“人民公正党必须正视其未能建立稳固的马来和印度裔选民基础的失败，而民主行动党则必须解决选民的疲劳感及其传统支持者的疏离问题。这些结构性问题需要得到解决。”

“两党都需要更强的基层领导来推动其竞选机器，需要更具新意的候选人，以及选民能真正产生共鸣的经济信息。否则，两周后的党代会只会是治标不治本，眼看着房子继续燃烧。” 《海峡时报》