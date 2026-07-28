森美兰州创纪录的投资项目在8月1日的州选举中面临执行能力的考验

这个马来西亚州属需将价值约47亿美元的已批准项目转化为经济增长

以度假小镇波德申而闻名的森美兰州，正随着邻近州属日益拥挤而崛起，成为一个替代性投资目的地。 图片来源：PEXELS

【新山】森美兰州是马来西亚一个以海滨度假小镇波德申（Port Dickson）闻名的小州。随着数据中心和半导体项目不断扩展至该国成熟工业中心以外的地区，森美兰州正崛起成为一个替代性投资目的地。

根据州政府今年3月发布的马来西亚投资发展局（Mida）数据显示，这个拥有约120万人口的州属在去年共吸引了295个项目，批准投资额达到创纪录的191亿令吉（约合47亿美元）。

这一数额使其在马来西亚各州及联邦直辖区的批准投资额中排名第六。Mida的批准投资数据指的是已获批的项目，而非已经实现或投入的资本。

民意调查机构默迪卡中心（Merdeka Center）高级项目主任Rizal Hamdan表示，随着森美兰州即将在 8月1日迎来州选举 ，其下一届政府将面临更严峻的考验：如何将这些待落实的投资项目转化为更强劲的经济增长、更高价值的就业机会以及为本地企业带来更广泛的利益。

根据马来西亚统计局（DOSM）7月1日发布的数据，该州2025年的经济增长率为2.6%，低于前一年的4.6%。

这一增长率也低于柔佛州2025年8%的增长率和雪兰莪州6.3%的扩张速度。

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2025年，制造业产业群仅增长1.9%，主要受石油、化工、橡胶和塑料子行业的3.9%萎缩所拖累。

家庭收入也落后于邻近的经济中心。

根据DOSM的数据，森美兰州2024年的月均家庭收入为7305令吉，在马来西亚16个州和联邦直辖区中排名第九。这远低于雪兰莪州的13296令吉、柔佛州的9484令吉和马六甲州的8686令吉。

Rizal告诉《商业时报》（The Business Times），森美兰州的下一阶段发展应侧重于向价值链上游移动，而不仅仅是吸引更多资本。

森美兰州以其首府芙蓉（Seremban）为中心，地处巴生谷与南部增长中心马六甲和柔佛之间。其相对实惠的工业用地、便捷的高速公路网络以及邻近吉隆坡国际机场的地理优势，使其在邻近州属日益拥堵的情况下，成为一个具有潜力的投资外溢目的地。

该州的旗舰发展走廊“马来西亚宏愿谷2.0”（Malaysia Vision Valley 2.0）旨在加速这一转变。

联盟力量的平衡受到考验

8月1日的选举将是三周内对希望联盟（PH）和国民阵线（BN）之间力量平衡的第二次考验。这两个联盟在联邦层面联合执政，但在州级选举中则分开竞争。7月11日，国阵在柔佛州选举中大获全胜，赢得了该州56个议席中的48席。

共有103名候选人角逐森美兰州的36个议席，预计该州大部分地区将出现多角战。

Rizal说：“更大的问题不在于布城（Putrajaya）的‘团结政府’能否存续，而在于联盟内部影响力平衡的变化。”他补充说，多角战的出现使得选举结果比单纯的希盟对国阵的竞争更难预测。

他补充说，如果国阵在森美兰州表现强劲，将在第16届全国大选前的议席谈判中增加其与希盟抗衡的筹码，不过他也提醒不要过度解读单一州选举的结果。

“州选举的结果并不能自动预示联邦选举的走向。”

Rizal认为，森美兰州最可能出现的结果是议会席位势均力敌，需要在选举后进行协商。

虽然这不一定会削弱投资者信心，但在新政府组建期间，可能会减缓决策和项目审批的速度。

默迪卡中心高级项目主任Rizal Hamdan表示，森美兰州的下一阶段发展应侧重于向价值链上游移动，而不仅仅是吸引更多资本。 图片来源：MERDEKA CENTER

科技投资项目初具规模

Rizal指出，鉴于森美兰州邻近巴生谷、交通便利且工业基础不断发展，无论哪个联盟获胜，随着数据中心和半导体产能需求推动投资者将目光投向马来西亚成熟工业中心以外的地区，该州都将从中受益。

Vena Nexus在2月4日的一份媒体声明中表示，其位于新那旺（Senawang）占地63.4公顷的绿色数据中心园区已破土动工，初期目标IT负载约为350兆瓦。该公司预计，这个分四期进行的项目在完全建成后，资本投资总额将达到约200亿令吉。

州务大臣Aminuddin Harun去年12月在州议会上透露，另一个计划在新那旺落户的荷兰半导体项目预计投资额为20亿令吉，其中第一阶段投资3亿令吉。他并未透露投资者的身份。

《商业时报》（BT）无法确定这两个项目是否已包含在森美兰州2025年191亿令吉的总投资额中。

太阳能和电池解决方案公司AQ Energy的董事Lum Chean Jeeng在周四（7月23日）告诉《商业时报》，数据中心和工业开发者通常需要为其设施运营时所需的电力基础设施升级做出贡献，以确保充足的电力供应。

中小微企业期待普惠性收益

芙蓉的Golden Hover Furniture Group董事Timothy Teo表示，这些投资项目所带来的直接经济活动目前仍主要集中在建筑业。

他预计，随着新的数据中心、工业设施、医院和零售项目投入运营，这些利好还需要两到三年才能惠及小型企业。

他补充说，中小微企业（MSME）应利用这段时间为随之而来的供应链机遇做好准备。

Teo表示，许多本地企业需要援助来获得国际标准化组织（ISO）认证和清真认证，以满足环境、社会和治理（ESG）要求，并为相关的认证和培训成本提供资金支持。

他补充道：“我们迫切希望自我提升。我们希望成为供应链的一部分，而不仅仅是旁观这些企业成长。”

无论选举结果如何，小型企业都期望政治稳定、政策清晰、基础设施改善以及更高效的审批流程。

虽然现任政府改善了商业环境，但其在吸引大规模投资方面的成功尚未转化为本地运营商的广泛收益。

对Rizal而言，更重要的考验将在选举之后到来。

他指出：“最重要的是持续的执行力。投资者寻求的是可靠的基础设施、充足的公用事业、高效的审批流程和政策的连续性。”

他补充说，这次选举的重要性，与其说在于它是否会带来经济战略的根本性转变，不如说在于它预示了该州是否有能力交付已在规划中的项目。