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菲律宾十月通胀冲击预示着2027年前的道路将充满挑战

价格压力已从食品和燃料领域蔓延，恐将延长该国的经济放缓。

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10月份，住房、水、电、燃气及其他燃料价格上涨9.3%，食品和运输成本也随之上涨。 图片来源：路透社