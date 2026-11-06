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NEWS ANALYSIS

菲律宾十月通胀冲击预示着2027年前的道路将充满挑战

价格压力已从食品和燃料领域蔓延，恐将延长该国的经济放缓。

    • 10月份，住房、水、电、燃气及其他燃料价格上涨9.3%，食品和运输成本也随之上涨。
    • 10月份，住房、水、电、燃气及其他燃料价格上涨9.3%，食品和运输成本也随之上涨。 图片来源：路透社
    Rachel Ranosa-Joshi

    Rachel Ranosa-Joshi

    Published Fri, Nov 6, 2026 · 11:49 AM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    （马尼拉）别指望菲律宾能迅速恢复价格稳定。企业董事会和投资者正面临高通胀带来的拖累，这种情况将持续到2027年。

    分析师表示，最近消费者价格的加速上涨，强化了市场的一种预期，即回归菲律宾中央银行 (BSP) 目标区间的道路可能漫长而不确定。

    菲律宾统计局数据显示，10月份的整体通胀率加速至7.8%，高于9月份的7.2%，创下自2023年2月以来的最高水平，原因是潜在的价格压力已从食品和燃料领域蔓延。与此同时，核心通胀率攀升至5.4%。

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    PhilippinesInflationAsean

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