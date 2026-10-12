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士乃新篇章：柔新经济特区将柔佛工业镇重塑为新加坡产业盟友

跨境投资正将该地区转变为一个高价值的制造业强区。

Tan Ai Leng

Tan Ai Leng

Published Mon, Oct 12, 2026 · 11:00 AM
    • 士乃已从一个低成本的组装节点，发展成为一个高价值的制造业和物流中心。
    • 士乃已从一个低成本的组装节点，发展成为一个高价值的制造业和物流中心。 图片来源：AME ELITE

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【吉隆坡】随着柔佛-新加坡特别经济区（JS-SEZ）势头渐起，并加强了两邻国之间的经济联系，新加坡公司和跨国企业正日益将柔佛州的士乃视为跨境综合产业生态系统的一部分。

    企业不再仅仅追求更低的成本，而是选择拆分运营——将新加坡的金融、创新和管理中心与士乃成熟的制造业和物流基础设施相结合，以构建一个一体化的跨境生态系统。

    凯德马来西亚信托（CLMT）管理人——凯德马来西亚产托管理公司的首席执行官 Yong Su-Lin 表示：“新加坡仍然是总部、金融、创新和人才的领先枢纽，而柔佛州则为制造业、物流和供应链活动提供了额外的承载力。”

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