麦格理：新加坡和泰国股市为2026年首选，厄尔尼诺现象对亚细安食品股影响好坏参半

分析师看好新加坡科技供应链股和马来西亚棕榈油种植企业将跑赢大盘

曼谷的泰国证券交易所总部展示的股市信息。更稳定的政治局势以及对科技供应链的敞口，推动了投资者近期对该国股市的兴趣。 图片来源：彭博社

【新加坡】麦格理资本表示，对于东南亚的投资者而言，新加坡和泰国股市提供了最强劲的机遇，因为这两个市场有坚挺的货币、具吸引力的股息收益率以及对全球科技供应链的敞口作为支撑。

这家澳大利亚银行还预计，由于宏观经济和政策的不确定性继续对印度尼西亚和菲律宾市场构成压力，投资者对这两个市场股市的兴趣将持续低迷。

在周三（7月29日）于麦格理新加坡办事处举行的媒体吹风会上，分析师们分享了这些观点。

麦格理亚细安股票研究主管Jayden Vantarakis表示：“我们看到在人工智能交易中处于有利地位的两个市场是新加坡和泰国。”

他将这一偏好归因于两国更坚挺的货币，与区域内其他货币相比，今年新加坡元和泰铢对美元都保持了相对稳定。

Vantarakis指出，强劲的股息收益率吸引了投资者进入这两个国家的市场，尤其是在大型金融股中。

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他补充说，泰国更稳定的政治局势增强了投资者对泰国股市的信心，推动泰国证券交易所指数今年的表现超越了大多数亚细安同行。在经历了艰难的2025年后，该国曾饱受冲突和政治丑闻的困扰，而由泰自豪党（Bhumjaithai Party）领导的联合政府被认为给该国经济带来了相对的稳定。

Vantarakis表示，新加坡股市的投资时机依然成熟。在一份7月的报告中，麦格理将其对海峡时报指数的12个月目标价上调至6000点。

“年初时，我们看到该指数横盘整理。但我们现在变得更加乐观，并认为有充分的增长理由，”他说道。

“我们看到新加坡公布了非常强劲的国内生产总值数据，这创造了上行空间。”

他补充说，该银行预计投资者将转向新加坡交易所的大盘股以获取收益，并指出相对于新加坡政府债券的收益率，股息收益率仍然具有吸引力。

他补充说，尽管目前市场的预期市盈率为15倍，不再便宜，但考虑到新加坡股市相对于全球市场的增长前景，其估值仍然合理。

麦格理新加坡机构股票销售主管Andrew Hill强调，投资者对新加坡中小型股的兴趣日益浓厚，尤其是那些涉足半导体供应链的科技硬件公司。

新加坡上市公司如UMS Integration和辉盛集团 (Frencken Group)已从人工智能硬件供应链投资的增长中受益，而泰国的Delta Electronics仍然是该地区最杰出的受益者之一。

相比之下，分析师指出，印度尼西亚和菲律宾的股票从全球人工智能投资周期中获益较少，因为它们市场中上市的科技供应链公司敞口相对有限。

麦格理此前曾预测菲律宾的股票将成为该地区的顶级价值股之一，此前该市场在2025年表现平平，但市盈率强劲。

但Vantarakis表示，地缘政治冲突和能源价格上涨带来的阻力现在削弱了这一论点。

“估值仍然具有吸引力，但此后发生的全球宏观经济事件已对这一观点构成了考验，”他告诉《商业时报》。

印度尼西亚市场在6月触及五年低点后，上个月出现反弹。政府恢复市场和印尼盾信心的努力，已推动基准指数自6月初以来回升了约20%。

尽管如此，Vantarakis观察到，对于这个今年该地区表现最差的市场，很少有投资者感到乐观。

他表示，尽管许多公司——尤其是大型银行——表现出稳定的公司业绩，但投资者仍对印尼经济的政策方向和宏观经济疲软感到不确定。

“我们的许多投资者已经减少了对印度尼西亚的敞口，而更多地关注新加坡、马来西亚以及在某种程度上关注泰国等市场，”他说道。

厄尔尼诺现象

除了市场轮动之外，麦格理预计一场强烈的厄尔尼诺事件将成为东南亚的另一个主要投资主题。

“我们的投资者群体对此表现出浓厚兴趣，”他说道。“它将影响这里的许多行业。”

麦格理在一份7月23日的报告中表示，毛棕榈油生产商的盈利可能会增加。降雨量减少对产量有滞后影响，随着市场消化供应趋紧的预期，这将支撑该商品的价格。

该公司将马来西亚交易所上市的SD Gurthrie和吉隆坡甲洞（Kuala Lumpur Kepong）列为棕榈油种植企业的首选。

麦格理表示：“我们继续偏好马来西亚的种植企业，它们提供了更纯粹的上行敞口，同时与印度尼西亚同行相比，其政策和监管风险相对较低。”

海鲜生产商，如菲律宾的Century Pacific Food、在曼谷上市的Thai Union以及泰国宠物食品生产商i-Tail Corporation，也可能因水温升高、捕捞率提高从而降低成本而获得意外收益。

但该银行也指出，其他涉足农产品的食品制造商可能会因投入成本上升而面临更大的利润压力，而涉足水力发电的电力公司将更容易受到降雨量减少的影响。