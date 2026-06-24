定向信贷支持：越南引导资金流向Vingroup、Sun Group、Masterise的大型项目

超过280亿美元贷款将不计入银行放贷限额；全系统贷款增长仍受控制

符合条件的项目包括 Sun Group 旗下与2027年富国岛亚太经济合作组织峰会相关的开发项目。 插图：SUN GROUP

【胡志明市】越南国家银行为 Vingroup、Sun Group 和 Masterise 旗下的18个项目开辟了特殊融资渠道，允许银行将对这些项目的新增贷款不计入其年度信贷增长配额。

此举为银行提供了更多空间，使其能够在不正式上调全系统信贷目标（今年仍为15%）的情况下，为国家重点项目提供资金。

这也标志着一系列旨在放宽融资限制的监管调整中的最新举措。目前，越南正力求今明两年实现两位数的经济增长，尽管流动性和审慎性风险依然是人们担忧的问题。

越南国家银行（State Bank of Vietnam, 简称SBV）周一（6月22日）向各商业银行发布的指导意见显示，这些项目在2026年至2033年期间上报的融资需求总额为752.1万亿越南盾（约合369亿新元）。

该融资计划的资金需求高度集中在前期，约有85%的金额将在未来三年内到位。

符合条件的项目包括：

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Sun Group 旗下与2027年富国岛亚太经济合作组织峰会相关的开发项目，以及位于胡志明市的 Rach Chiec 国家体育中心；

Vingroup 旗下的Ben Thanh-Can Gio 和 Hanoi-Quang Ninh 高速铁路项目；以及

Masterise 旗下位于越南北部的 Gia Binh 国际机场及相关基础设施项目。

胡志明市证券公司（Ho Chi Minh City Securities Corporation, 简称HSC）首席市场策略师 Tyler Manh Dung Nguyen 在周三的一份报告中写道：“从本质上讲，这是一种定向的信贷宽松。”

“这有效地在系统内创造了额外的放贷能力，使银行能够在不挤占其他借款人信贷资源的情况下支持大型项目。”

定向支持，而非全面宽松

越南仍通过向各家贷款机构分配年度信贷增长配额的方式来管理银行放贷。

但这项最新的豁免政策表明，越南国家银行可以更灵活地运用该框架，将信贷引导至选定的增长引擎，同时保持整体系统性目标不变。

Maybank 投资银行越南公司股票研究主管 Quan Trong Thanh 表示，在当前形势下，常规的信贷扩张可能产生的增长乘数效应较弱。

他表示，这是因为在需求疲软和合规压力的背景下，规模较小的中小企业以及零售借款人仍然保持谨慎。

Thanh 补充道：“如果越南仅依赖常规的信贷配额，其对GDP增长的溢出效应可能有限。与此同时，与政府优先大型项目相关的大型企业和供应商，则更有可能将信贷转化为实际的经济扩张。”

根据 Maybank 的估算，如果按照上报的融资计划全额发放贷款，对这18个项目的贷款可能为年度系统信贷增长率贡献约一个百分点。

这意味着2026年的信贷增长率可能从15%升至16%左右。

Thanh 说：“这仍然是央行可以主动控制的。如果融资条件或通胀压力变得更具挑战性，它仍然可以收紧或放缓全系统的信贷增长目标。”

在过去几个月里，越南国家银行已采取一系列其他措施，旨在缓解经济中的流动性和融资限制。该央行已：

自7月1日起，将银行可用于中长期贷款的短期资金上限从30%提高到40%；

部分取消了在计算贷存比时对国库存款处理的限制；以及

允许将一些优先贷款排除在房地产信贷增长限制之外。

处有利地位的银行将从中受益

Thanh 认为，这项最新政策的好处将集中于那些拥有充足融资能力、风险偏好、风险管理能力，并与被选中领导战略项目的大型企业集团建立了合作关系的银行。

主要受益者包括 Vietcombank 和 VietinBank 等大型国有银行，以及 Techcombank、MB 和 National Citizen Bank 等与企业关系深厚的特定私营贷款机构。

然而，将这280亿美元贷款豁免并不意味着银行可以无节制地放贷。

越南国家银行的指导意见指出，商业银行仍需负责评估每个借款人和每个项目，包括项目的可行性、效率、还款能力、资本平衡以及是否遵守审慎规则。

贷款机构还必须对这些被排除在外的贷款进行单独监控，并在每月10日之前向央行提交月度报告。

Thanh 补充道：“对于这些国家优先项目的贷款，银行可能面临更低的运营和信贷成本，从而能够接受更薄的利润率，并为借款人提供更优惠的条件。”

由于资金需求巨大，越南国家银行鼓励采用银团贷款的方式。

根据现有程序，如果银行对单一借款人或关联方的风险敞口超过法定贷款限额（目前分别为资本的13%和21%），则必须向越南国家银行报告，以便将该案提交总理审议。

央行还设置了项目层面的“防护栏”。在发放信贷前，银行必须要求相关公司确认各项目的资金需求，并承诺贷款资金只会用于所列的开发项目。

每个项目的总未偿还贷款（包括拟议的新增贷款）不得超过该项目所上报的信贷需求。