与北京有关联的客户租用的区域容量规模令人担忧

亚细安面临的风险源于其数据中心的建设方式。该区域只有16%的数据中心为自建，而美国这一比例为48%。 照片：路透社

【新加坡】Natixis在周一（11月23日）发布的一份报告中指出，美国针对芯片出口的新规可能对亚细安的数据中心热潮以及中国租赁海外数据中心的能力造成沉重打击。

这项临时规定要求，运往新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚和巴西的先进人工智能芯片必须获得美国许可证，除非买方总部设在美国。

此外，为总部在中国的公司提供服务的数据中心也需要获得许可证。Natixis认为，鉴于其门槛很低，这几乎将涵盖所有人工智能数据中心。

该投资公司估计，在基本情境下，根据已知的所​​有权和租户信息，亚细安四国（包括新加坡、马来西亚、泰国和印度尼西亚）32%的在用容量与中国有关联。

假设所有未知租户均为中国企业，那么与中国有关联的总数据中心容量上限将达到63%。不过，Natixis指出，由于缺乏公开的租户数据，这些数字只是估算值。

马来西亚和泰国看起来风险敞口最大，其超过45%的容量与中国有关联。新加坡的份额则较低，约为15%。

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托管模式

该区域的风险源于其数据中心的建设方式。亚细安只有16%的数据中心为自建，而美国这一比例为48%。

Natixis表示，亚细安其余84%的数据中心采用托管模式，即企业租用物理空间，在共享的第三方设施内部署自己的服务器、存储和网络设备。这些设施由美国私募股权公司、区域性企业集团和与中国有关联的平台所有，资金主要来自银行贷款。

美国早前的规定限制了向中国出口芯片，但并未限制在海外租赁芯片，这导致中国企业将东南亚视为租赁芯片的关键市场。

Natixis表示，随着新政策的实施，对中国而言，“在国内获取先进芯片和在海外租赁芯片都将变得更加困难”。“芯片设计也可能受到新出口管制的限制。”

Natixis援引美国进步研究所（Institute of Progress）的数据指出，预计到2026年，中国在海外租赁的算力将占其总算力的23%，到2027年可能达到32%。该机构补充说，东南亚承载了中国约三分之二的海外租赁需求。

Natixis提醒道：“影响范围不仅限于亚细安”，并指出“日本的一些交易正在接受审查，而字节跳动在芬兰的数据中心也可能被纳入管制范围。”

贷款机构受影响

自2023年以来，亚细安数据中心项目已通过银团贷款筹集了480亿美元。

Natixis表示：“亚细安银行是已知最大的贷款方，占该地区数据中心银团贷款的31%，相比之下，欧洲银行为19%，中资银行为12%。”

该机构补充说，虽然其余贷款方的身份无法确定，“但这一分布显示出该地区本土银行是主要的贷款机构”。

中资银行的风险敞口可能来自向阿里巴巴、腾讯和字节跳动等中国科技巨头提供的贷款。

Natixis举例称，在字节跳动的一笔银团贷款中，15家中资银行承诺提供189亿美元，占总额的64%，用于资助亚细安的数据中心。

Natixis表示，这些贷款依赖于“快速回报”模式，一旦涉及债务，几乎没有犯错的余地。

该机构补充道：“例如，（数据中心公司American Compute的）集群成本模型发现，一个主要由债务融资的B200集群，必须有大约80%的时间处于租用状态，才能勉强覆盖其月度成本。因此，许可证审批的延迟或失去中国租户，都可能使其迅速陷入亏损。”

Natixis表示，一些贷款机构也变得更加谨慎，并提到一笔用于字节跳动购买Nvidia硬件的4.8亿美元贷款已被冻结，因为贷款机构正在评估新规的影响。

尽管如此，市场估计，即使在新加坡三大银行中，数据中心贷款也仅占总贷款额的3%至5%，“因此，风险更多地体现为对该行业的放贷放缓，而不是对银行本身构成威胁”。

与中国有关联的所有者风险最大

然而，业主将是感受到美国芯片限制更大冲击的一方。

Natixis指出：“与中国有关联的运营商将蒙受损失，因为他们的主要租户需要申请许可证，而美国的豁免条款不适用于他们。”例如，总部位于新加坡的Bridge和DayOne是最大的运营商之一，两者共持有35%的容量，并且都与中国有关联。

尽管将业主归为“与中国有关联”的标准尚不明确，但Natixis表示，“（Bridge和DayOne）与中国的联系主要在于其客户，据报道，字节跳动是这两家公司的最大租户”。

Natixis指出：“与中国有关联的运营商将蒙受损失，因为他们的主要租户需要申请许可证，而美国的豁免条款不适用于他们。”例如，总部位于新加坡的Bridge和DayOne是最大的运营商之一，两者共持有35%的容量，并且都与中国有关联。

尽管将业主归为“与中国有关联”的标准尚不明确，但Natixis表示，“（Bridge和DayOne）与中国的联系主要在于其客户，据报道，字节跳动是这两家公司的最大租户”。

与此同时，美国私募股权公司拥有十大运营商中的四家，并掌握其38%的容量。这四家公司都在考虑今年进行出售。

Natixis表示：“对于那些拥有中国主力租户的资产，买家可能会压低出价”，并指出在不利的市场条件下，DayOne的首次公开募股计划已被推迟。

另一方面，像Google和AWS这样的美国超大规模云服务商则不受这五个国家的许可证规则限制，并且“随着租户转向美国公司，他们可能会从中受益”。

Natixis表示，目前尚不清楚中国需求将以多快的速度撤出亚细安，以及这部分需求是否能被取代。该机构补充说，早期指标将体现在以下方面：