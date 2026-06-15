彭博经济研究：美伊协议使能源经霍尔木兹海峡流向东南亚的可能性“极低”

经济学家表示，受高油价、美国关税和财政问题影响，区域下半年增长预计将放缓。

[新加坡] 一项旨在结束战争的美伊协议或能以降低油价的形式，为东南亚经济体带来一些喘息之机，但彭博经济研究的经济学家指出，结构性的供应中断问题不可能在一夜之间解决。

彭博经济研究的东南亚经济学家 Tamara Henderson 在周一（6月15日）的一场媒体活动上表示，她预计协议不会立即缓解途经霍尔木兹海峡的燃料运输中断问题。

她说：“霍尔木兹海峡恢复到战前状态的可能性极低。”

尽管两国官员已于周日宣布，他们就结束当前冲突、解除美国对伊朗的封锁以及重新开放霍尔木兹海峡的框架达成了一致。

Henderson 表示：“达成协议是一回事，执行又是另一回事。”

她指出，要达成实质性协议可能很困难，因为美国和伊朗在关键条款上仍存在严重分歧。这些分歧包括伊朗在四月份伊斯兰堡会谈中提出的一个条件，即要求美国承认伊朗对海峡的控制权。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

她补充道：“双方都存在很多不信任。”

Henderson 指出，自冲突开始以来，伊朗能够相对轻松地影响途经该海峡的航运，这也使其变得更加大胆。

“我们预见能源中断将在一段时间内以某种形式持续存在，而霍尔木兹海峡恢复到战前状态的可能性极低。”

途经霍尔木兹海峡的运输通常满足全球约五分之一的石油和液化天然气需求，主要供应给亚洲。菲律宾和越南等东南亚经济体高达90%的原油供应从中东进口。

彭博经济研究指出，东南亚将不得不在其石油市场的需求和供应两端建立新的平衡。

在供应方面，该研究部门表示，该地区可能需要寻求增加中东以外的石油和天然气产能，依赖南中国海的国库，或转向可再生能源、煤炭或生物燃料等替代能源。

Henderson 指出，由于这些供应端的调整可能需要时间，该地区可能会转向需求端的措施，例如通过激励措施等政府主导的措施来削减能源消耗，或通过提高工业和消费用途的燃料效率。

下半年增长将放缓

彭博经济研究表示，结合美国对该区域经济体征收关税的影响，石油冲击可能导致大多数东南亚经济体的实际国内生产总值（GDP）在2026年剩余时间内增长放缓。

该研究部门在周日达成框架协议前做出的一项预测显示，四个东南亚经济体——印度尼西亚、马来西亚、新加坡和泰国——的GDP将在2026年剩余的三个季度中同比放缓。

菲律宾在2025年下半年因公共基础设施腐败丑闻导致GDP增长急剧减速，但随着政府支出的增加，其增长势头可能在2026年下半年恢复。

Henderson 指出，能源成本将继续对整个地区的通胀压力产生影响。她补充说，如果油价持续高企，亚细安五国（Asean-5）的成本涨幅可能高达7%。

但在周日美伊达成协议后，油价暴跌，为该地区的决策者带来了缓解性反弹的希望。Henderson 指出，这些决策者在财政上已变得日益紧张。

她说，泰国、马来西亚和菲律宾的债务与GDP之比一直在60%左右徘徊，这是衡量财政可持续性的一个通用基准。这可能会限制这些经济体支持增长或为家庭缓冲通胀压力的能力。