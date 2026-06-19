越南为刺激增长放宽银行监管，引发审慎担忧

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监管松绑或为“务实之举”，但分析师警告存在系统性风险

近几个月，越南国家银行已采取多方面措施，以缓解贷款机构的资金约束。 图片来源：BLOOMBERG

【胡志明市】越南正寻求放宽其银行体系的部分安全监管措施，决策者试图以此保持信贷流向优先领域和重大项目。

这是为实现今年和明年两位数增长目标所做更广泛努力的一部分。

近几个月，越南国家银行（SBV，该国央行）已在多个方面采取行动，以缓解贷款机构的资金约束，包括取消资金上限、在监管比率中承认国库存款，以及将某些项目和行业从贷款限额中剔除。

分析师表示，这一转变可能支持短期增长，但或会削弱金融纪律，并给越南的主权信用评级状况带来压力，该国评级仍低于投资级。

安全规则为增长让路

越南国家银行正就本周早些时候提出的一项草案变更征求意见，该草案将把用于中长期贷款的短期资金上限从30%提高到40%。

此举将部分逆转一项为期多年的紧缩路径。该上限此前已从40%逐步降至37%，再降至34%，并于2023年10月起降至30%。

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胡志明市证券公司（Ho Chi Minh City Securities Corporation, HSC）的分析师将该提议描述为「对银行发出的直接流动性和信贷支持信号」。

将上限恢复至40%，将为贷款机构提供更多空间，以短期存款为较长期限的贷款提供资金，这可能为房地产、基础设施、制造业产业群和个人住房抵押贷款等资本需求较大的行业提供支持。

他们在周四（6月18日）表示：「代价是流动性风险」，并指出越南的银行体系仍然严重依赖短期存款，而该国经济的大部分借贷需求都是长期性的。

他们补充道：「提高上限有助于近期的信贷增长，但如果存款竞争加剧或流动性状况收紧，也会增加期限错配的风险。」

6月早些时候，监管机构还允许25家商业银行将社会保障性住房、工业园区和出口加工区的贷款从其2026年房地产信贷增长限额中剔除。

尽管越南国家银行已要求银行从2026年初开始控制信贷增长，将第一季度贷款上限定为全年额度的25%以内，以实现今年全系统约15%的信贷增长目标，但该举措仍然出台。

上个月，越南国家银行还部分逆转了对银行存贷比（loan-to-deposit ratio, LDR）计算中如何处理国家国库存款的紧缩政策。实际上，这一变化允许银行将20%的国家国库定期存款计为资金来源。

在此之前，根据紧缩路线图，国库存款已完全被排除在银行的存贷比计算之外。

同样的宽松模式也体现在信贷集中度规则中。在3月份提出的另一项提案中，越南国家银行制定了一个框架，允许信贷机构向河内大型、具有重大社会意义的项目的开发商发放超限额信贷。

对于单一借款人，最高风险敞口可设定为银行权益资本的38%；对于借款人及其关联方，最高可达52%。

这些门槛将远高于《信贷机构法》规定的2026年常规限额，即分别为13%和21%。

Maybank Investment Bank Vietnam研究主管Quan Trong Thanh表示，越南国家银行当前的做法并非全面货币宽松，而是一种“激光式聚焦”：将资本引导至符合国家战略重点的项目中。

他说：「这可以被视为务实的做法。它反映了对当前形势的理解，以及在满足增长需求的同时，仍试图将事态控制在可控范围内的必要性。」

然而，他指出了一个负面因素，即投资者在审视越南银行监管框架时可能会产生的担忧。

Fitch Ratings认为，近期措施表明越南依赖国内银行为增长提供资金。

越南经济对基础设施和新兴行业的长期资金需求巨大，而对于许多国内借款人而言，诸如深度发展的本地资本市场或负担得起的国际借贷等替代方案仍然有限。

Fitch Ratings亚太区金融机构分析部门高级总监Willie Tanoto表示：「监管机构还在不断树立先例，表明审慎监管规定可以为实现更广泛的经济成果而变得灵活，但这无助于建立对审慎监管的信心。」

他补充道：「虽然（越南国家银行的举措）可能有助于银行在表面上遵守规定比率，但银行融资状况的风险已经上升。」

流动性压力暴露纸面宽松政策的局限

此次监管放宽正值系统流动性已然承压之际。

越龙证券公司（Viet Dragon Securities Corporation, VDSC）在6月8日的一份分析报告中表示，越南国家银行在管理银行系统流动性和利率方面「处境艰难」。

截至5月底，全系统信贷自2026年初以来增长了5.71%，而存款仅增长了2.98%。

未偿还信贷与一级市场存款（即从家庭和公司筹集的资金）之间的差距估计超过2,500万亿越南盾（约合1225亿新元）。

这将截至5月份的一级市场存贷比推高至约115%，高于2025年底的109%和2024年底的106%。

VDSC表示，这「并非暂时现象」。自2025年第四季度以来，流动性压力持续存在，尽管监管部门试图控制融资成本，但同业拆借利率和家庭存款利率仍在上升。

他们补充道：「越南国家银行的干预措施只解决了表面问题，并未解决系统内根本的供需失衡。」

这种失衡有几个根源。

该券商指出，信贷需求已加速，尤其是中长期贷款。由于巨额的国家预算盈余和流通中现金的增加将资金从银行体系中抽走，存款增长一直滞后。

与此同时，由于面临外汇储备、汇率和通货膨胀的压力，越南国家银行注入大规模越南盾流动性的空间也有限，通胀率在4月份加速至六年来高点。

这使得财政政策成为更重要的释放阀。VDSC表示，剩下的「唯一流动性支柱」是加快公共投资支出，以扭转国家预算盈余并将资金返还至银行体系。

然而，截至6月11日，公共投资支出仅略高于245万亿越南盾，仅相当于超过1,000万亿越南盾的2026年计划的24.2%。与此同时，国家预算盈余接近495万亿越南盾。

主权信用状况面临压力

Fitch Ratings的Tanoto指出，鉴于流动性压力加剧，以及该国经济的高杠杆水平（超过GDP的150%，是同评级类别主权国家中位水平的三倍），越南国家银行在不危及金融稳定的前提下，放松货币政策的空间将越来越窄。

他补充说，持续的高信贷增长，尤其是在缺乏稳健的审慎监管护栏的情况下，会增加信贷错配、资产泡沫和流动性压力的风险。

Tanoto说：「一旦发生经济冲击导致银行系统风险显现，越南的经济前景可能会大幅减弱，这将对主权评级构成压力。」

Maybank的Thanh表示，尽管存在短期放松，越南仍在朝着更接近巴塞尔协议III标准的现代化监管框架迈进。

最新的宽松政策是否被正面看待，将取决于最终规则是否附有明确的指导方针和可信的路线图。

Thanh补充道：「否则，这次放宽可能被视为越南在改善金融治理和加强其主权信用状况方面的一次倒退。」