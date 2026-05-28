尽管首次公开募股（IPO）退出为零，越南私募资本市场仍录得多年来最强劲复苏

报告指出，当前的首次公开募股储备项目将成为自2018年以来首个由私营部门主导的周期。

在胡志明市证券交易所，信息技术公司的占比仅为5%左右，而美国标准普尔500指数中这一比例为35%。 图片来源：商业时报资料图片

【胡志明市】随着投资者对这个东南亚增长最快的经济体之一的信心回归，越南的私募资本市场在2025年迎来了多年来最强劲的复苏。

去年，私募股权（PE）投资创下历史新高，风险投资（VC）资金在2024年触底后也实现反弹。

最新发布的《2026年越南创新与私募资本报告》显示，2025年私募资本部署总额翻倍，通过149笔交易达到了约45亿美元。

这主要得益于市场对收购和成长型股权的兴趣增强，以及早期创业公司融资的复苏，尤其是在人工智能领域。

然而，该行业正面临一个矛盾：尽管投资者兴趣日益增长，但在过去五年中，没有一家由风险投资或私募股权支持的公司通过正式的首次公开募股（IPO）实现退出。

风险投资资金从2024年低点回升

该报告由越南私募资本署（VPCA）、越南国家创新中心和 Boston Consulting Group 于周四（5月28日）联合发布。

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报告强调，风险投资资金从2024年的低点回升，2025年同比增长28%，达到5.09亿美元。

尽管交易数量下降13%至103笔，投资者数量减少19%至119家，但这表明投资者的行为发生了明显转变，即在整个生态系统中进行数量更少、但规模更大、信念更强的投资。

报告显示，300万至1000万美元的交易规模区间的交易量创下了三年来的新高。

5000万美元及以上的交易规模也出现复苏，在经历了两年急剧萎缩后，达成了两笔总额为2.35亿美元的交易。

早期项目储备保持韧性。A轮融资活动稳定在23笔，交易规模中位数为300万美元，高于2024年的200万美元水平。

Pre-A轮融资活动也保持健康，尽管同比下降12.5%至70笔，但交易规模中位数约为20万美元。

人工智能成为越南2025年增长最快的风险投资主题，吸引了1.3亿美元的投资，是2023年投资额的13倍。

报告称，这凸显了投资者对该国不断壮大的人工智能初创企业群体的信心日益增强。

另一个值得注意的发展是，拥有全球业务的越南创始初创公司的崛起，它们获得了创纪录的5100万美元融资。

越南私募资本署（VPCA）主席 Le Hoang Uyen Vy 周四在胡志明市举行的2026年越南创新与私募资本峰会上指出，越南的风险投资市场正处于稳健的发展轨道上，特别是考虑到一些邻国去年仍持续萎缩。

她表示：“市场正在进入反弹阶段，在这一阶段，资本集中于数量更少但规模更大的交易。”

“这反映了投资者对越南部分精选公司的信心不断增强，并有助于巩固创业社群的基础。”

消费与医疗保健成为私募股权投资焦点

与此同时，私募股权资本部署仍是越南私募资本的核心驱动力，在2025年达到了近40亿美元的历史最高水平。交易数量同比增长一倍，达到46笔。

投资者继续将大量资本投入消费和医疗保健领域的投资机会，而金融服务领域的交易在2025年基本缺席，尽管该领域在前一时期占据主导地位。

报告指出，这标志着一次“结构性轮换”，因为越南不断壮大的中产阶级正在重塑私募股权的投资重点。

收购交易占大部分，总额达27亿美元。对扩张期公司的投资也增至10亿美元，这是自2021年以来的最高成长型股权投资水平，也是在2024年创下1.63亿美元的十年低点之后的回升。

Vy补充道，这意味着投资者不仅有信心进行控股型投资，他们也相信越南的增长故事。

她预计，如此强劲的私募股权资金流将“为外国投资创造巨大吸引力”，因为这批公司“已准备好在未来几年内进行首次公开募股”。

私营部门主导的首次公开募股周期

在经历了2019年至2023年的近乎休眠状态后，越南的首次公开募股（IPO）市场在该国主要券商的引领下，通过三宗IPO录得约14亿美元的融资额。

当前面向2026年至2027年的IPO储备项目估值在30亿至50亿美元之间，预计将成为“自2018年以来首个由私营部门主导的周期”。

报告称，这也有望使越南股市的构成更加多元化，摆脱对银行和房地产板块的过度集中。

储备项目中的知名企业包括饮料连锁店 Highlands Coffee、当铺运营商 F88 以及电子产品零售商 Dien May Xanh。

在越南，投资者通过首次公开募股（IPO）退出历来都难以实现。在该国的科技领域，大多数退出仍然通过企业并购出售或二级市场交易进行，而非通过公开市场。

在越南的主要交易所——胡志明市证券交易所，信息技术公司的占比仅为5%左右，而美国标准普尔500指数中这一比例为35%。

为解决这一问题，越南计划为科技型初创企业建立一个专门的交易平台。

同样在峰会上发言的还有越南国家证券委员会证券市场发展部主管 Pham Thi Thuy Linh。

她指出，初创企业通常难以满足盈利能力和最低资本门槛等传统上市要求，并表示：“新交易所预计将优先考虑收入增长和研发强度等替代性指标。”

她补充说，拟议的专业化交易平台将在河内证券交易所旗下运营，目标是今年内建成，明年启动。

Boston Consulting Group 董事总经理 Ben Sheridan 也指出了过去一年中释放越南资本市场潜力的其他一系列结构性转变。

这些转变包括交易基础设施和法规的改善、被确认纳入富时新兴市场指数，以及越南国际金融中心的成立。

他在峰会上表示：“对我而言，成功的定义是整个周期（从风险投资到私募股权再到首次公开募股）中更强劲的资本流动，以及更广泛的市场参与者基础。”

他补充说，这将有助于越南满足其年度资金需求，以支持其快速的经济增长。预计该国的年度资金需求将从2025年的1600亿美元增至2030年的2700亿美元。

他说：“弥补这一资金缺口的核心将由私募资本驱动。风险投资和私募股权需要继续增长，并得到公开市场的支持，才能填补这一缺口。”