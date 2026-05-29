To Lam访新期间签署多项协议 越南-新加坡工业园网络获新发展

其他进展包括新成立的农产品食品贸易工作组及战略对话论坛

【新加坡】具有里程碑意义的越南-新加坡工业园 (VSIP) 计划将在越南各地增设四个新园区，并计划在其范围内新建一个先进制造业研究中心。

这些进展是周五（5月29日）所宣布的七项成果之一，这些成果是在越共中央总书记兼国家主席To Lam对新加坡进行为期四天的国事访问期间达成的。

工业园总数因此从早前的22个增至26个，这也符合新加坡计划在年底前将该数目增至30个的目标。

VSIP网络是由新加坡淡马锡 (Temasek) 旗下的能源转型与城市发展解决方案提供商 Sembcorp Industries 与越南国有工业园和城镇开发商 Becamex 共同成立的合资企业。它是两国经济合作的旗舰项目。

根据Sembcorp Industries提供的信息，这四个新工业园分别位于义安省、宁平省、胡志明市和海防市。

根据新加坡科技研究局 (新科研) (A*Star) 与越南Becamex签署的另一份谅解备忘录 (MOU)，一个先进制造业研究中心也计划在VSIP生态系统内建设。

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新加坡科技研究局 (新科研) 在回应《商业时报》的询问时透露，该项目的第一阶段计划于今年启动，但拒绝就其确切位置发表评论。

根据该协议，双方承诺探讨合作，在VSIP内开发示范工厂和试验平台，以帮助企业试行先进制造业解决方案等。

Becamex将主导越南先进制造业研究中心的建立和运营，而新加坡科技研究局 (新科研) 将提供研发建议，并支持先进制造业能力的实施。

一份新闻稿指出，该中心将巩固新加坡在该区域的研发与创新领导地位。

5月29日，Tharman Shanmugaratnam总统（右）在莱佛士酒店为越南国家主席To Lam举行国宴。 照片：海峡时报

新加坡总统Tharman Shanmugaratnam形容VSIP计划是两国经济关系的支柱，并指出今年是该计划成立30周年。

他是在周五为To Lam及其夫人Ngo Phuong Ly举办的国宴上发表祝酒词时作出以上表示，这场国宴旨在向他们致敬。他补充说，这些工业园创造了良好的就业机会，并吸引了高价值的投资。

至今，各VSIP已吸引了约1000家租户超过280亿美元的投资，并在越南创造了超过34万个就业岗位。

双方正致力于开发被称为VSIP 2.0的下一代模式，该模式将专注于综合智能技术以及可持续和绿色系统，以吸引更高价值的投资。

在To Lam访问期间，该网络内的两个住宅开发项目也获得了投资登记证书。

战略对话

两国还同意在全面战略伙伴关系框架下，联合举办新加坡-越南战略对话。在To Lam于2025年3月的正式访问期间，两国双边关系已提升至最高级别。首届论坛将于八月由新加坡主办。

该对话将是首个汇集两国高级政治官员的定期高级别论坛，旨在促进领导人和高级官员之间就国家发展和双边合作事宜进行交流。

联合举办该对话的谅解备忘录由新加坡公共服务统筹部长兼主管公共服务的部长Chan Chun Sing与越南外交部长Le Hoai Trung签署。

食品安全合作

另一项双边进展是由新加坡食品局和越南农业与环境部共同设立新加坡-越南农产品食品贸易工作组。

一份新闻稿称，两国一直在推动这项倡议，联合工作组已于5月11日在河内举行了首次会议，未来将在此平台下定期进行双边接触。

该工作组旨在通过有针对性的定期讨论，加强食品安全和食品保障合作，并解决双边食品贸易中现有和新出现的问题。

司法合作

两国还同意合作，在越南国际金融中心内发展一个专门的国际商事法庭。

关于司法合作的谅解备忘录由新加坡最高法院的Ang Cheng Hock法官和越南最高人民法院的副大法官 Le Tien 签署。

新加坡法院周五发布的一份新闻稿称，该谅解备忘录建立在两国司法机构于2017年达成的一项协议之上，旨在深化现有的合作框架。

新闻稿指出，该备忘录反映了新加坡致力于支持越南发展世界级国际金融中心的雄心。

高等教育合作

在教育领域，新加坡的南洋理工大学 (NTU) 与越南教育培训部签署了一项协议，旨在加强对在高等教育机构工作的越南讲师和管理人员的支持，帮助他们参与南洋理工大学现有的博士研究项目。

南洋理工大学是第一所在越南“89号项目”倡议下建立此类合伙业务的大学，该项目旨在通过博士培训培养一批合格的大学讲师，并为越南学生扩大研究生研究机会。

一份媒体新闻稿称，协议生效后，该大学的南洋商学院将首批接收这些学者。

供应链的韧力

新加坡主管能源与科技的部长Tan See Leng以及越南工业与贸易部长Le Manh Hung也于周五发布了一份关于供应链的韧力的联合声明。

两位部长对中东当前局势及其对全球和平与稳定的影响表示严重关切，并重申致力于密切合作，以管理这些事态发展对本区域的影响。

2025年，越南是新加坡的第十大贸易伙伴，双边货物贸易额达到约400亿新元。2024年，新加坡是越南最大的外国直接投资者，投资额近102亿美元。

两位部长共同重申了根据《联合国海洋法公约》 (United Nations Convention on the Law of the Sea) 维护航行和飞越自由以及不受阻碍的过境通行权的重要性。