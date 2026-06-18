调查：越南员工对人工智能热情最高 新加坡员工最持怀疑态度

新加坡员工怀疑人工智能的生产力，并对其工作保障所受的影响感到担忧

在受访的东南亚市场中，越南的生成式人工智能使用率最高，有36%的员工表示他们“几乎每天”都使用这类工具。 EPA

【新加坡讯】跨国人力资源服务提供商Automatic Data Processing（简称ADP）的一项调查发现，越南员工是全球最常使用人工智能的用户之一，也是东南亚地区对人工智能影响其工作前景最乐观的群体。

ADP向《商业时报》（The Business Times）提供的最新数据显示，与区域同行相比，新加坡员工对人工智能对其日常生产力的影响要怀疑得多。他们也是东南亚地区对人工智能可能颠覆其工作保障最为警惕的群体。

这项于5月发布的调查结果，来自对全球36个市场的超过3万9000名在职成年人进行的民意调查；其中，1万3136名受访者来自亚太地区。

ADP告诉《商业时报》，在更广泛的亚太地区，许多新兴市场普遍比发达市场更乐观，认为人工智能可能对他们的工作产生积极影响。

ADP亚太区高级副总裁Jessica Zhang在周三（6月17日）的媒体简报会上表示，亚洲的新兴市场通常比澳大利亚和新加坡等发达国家更愿意采用人工智能技术，而后者在使用人工智能方面往往更为谨慎。

她说：“当（新兴市场）有很多新事物出现时，你会看到人们适应得更快。像新加坡这样更成熟市场的员工希望看到生产力提高的证据后，信心水平才会上升。”

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在新加坡，只有15%的员工强烈认同人工智能将在来年对他们的工作职责产生积极影响。这是受访的五个东南亚市场中乐观程度最低的。

在越南，29%的员工表示高度乐观，其次是泰国和印度尼西亚（均为23%），以及菲律宾的19%。

Zhang表示：“在新加坡，单靠采用并不能保证对工作场所产生有意义的影响。”

ADP指出，在全球范围内，调查发现使用人工智能的员工感觉工作效率降低的可能性是不使用者的四倍，这表明频繁使用者感觉通过在日常任务中使用人工智能所取得的成就感较低。

Zhang表示，员工可能需要识别在哪些工作流程中人工智能可以推动生产力提升，而雇主可能需要设定更明确的绩效期望，并加大对人工智能相关技能培训的投入。

然而，来自新加坡的受访者似乎对雇主培养员工的意愿持怀疑态度；只有13%的人表示“强烈同意”雇主为他们投资了提升职业生涯所需的技能。

这是受访的五个东南亚市场中比例最低的，印度尼西亚、菲律宾、泰国和越南的员工这一比例介于21%至25%之间。

在生成式人工智能使用方面，越南在受访的东南亚市场中使用率最高，有36%的员工表示他们“几乎每天”都使用这类工具。

该国的使用率居于世界前列。在36个受访市场中排名第二，仅次于印度（41%的劳动力每天使用人工智能）。

相反，日本只有8%的员工每天使用此类技术，是所有市场中最低的。

在东南亚，菲律宾的比率最低，为22%，略低于新加坡的23%。

工作保障

在东南亚，随着雇主越来越多地转向人工智能工具来执行以前由人工完成的任务，员工对工作保障的担忧日益增加。

整个行业，例如菲律宾的商业流程外包行业，都面临着员工被人工智能工具取代的威胁，尽管各国政府正加紧努力，在人工智能驱动的增长加速之际保障员工的利益。

新加坡将大力整合人工智能作为国家增长战略，这在其劳动力中引发了担忧。ADP发现，只有15%的新加坡员工表示他们强烈认同自己的工作不会被取代。

这是该区域最低的比例。泰国24%的员工对自己的工作保障表示有信心，其次是菲律宾的23%，印度尼西亚的20%和越南的18%。

新加坡已推动将采用人工智能作为一项国家战略，以驱动下一阶段的经济增长，同时承诺将这一转型建立在员工包容性和技能提升的基础上。

其即将在2027年担任亚细安轮值主席国，核心任务将是推动人工智能在区域经济中得到更广泛的应用。

在该区域的劳动力亚群——分为知识型员工、技能型员工和重复性任务员工——中，新加坡的重复性任务员工对自身工作保障的信心最低。

在这一亚群中，只有10%的员工认为自己的工作不会受到人工智能的颠覆；其他四个东南亚国家此类员工的这一比例介于12%至18%之间。

在泰国和菲律宾的知识型员工中，分别有31%和30%的人认为人工智能不会取代他们的工作。而新加坡的这一数字仅为21%。