印尼盾疲软与就业危机或将考验印尼乐观的增长前景

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分析师称，在经历了谨慎的2026年后，第三季度的稳定增长提供了一些保证，为加息留下了空间。

数据显示，印尼国内生产总值（GDP）在截至9月30日的三个月内同比增长5.47%。 照片：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[雅加达] 印尼经济在第三季度的增长快于预期，但分析师认为，在印尼盾走弱和金融市场承压的背景下，能否维持这一扩张势头将取决于创造就业机会和提高家庭收入。

印尼国家统计局周四（11月5日）表示，在截至9月30日的三个月内，国内生产总值（GDP）同比增长5.47%，增速高于上一季度的5.29%和去年同期的5.04%。

该数据超出了彭博社对经济学家调查的中值预估5.2%。经济增长主要由国内活动支撑，其中政府支出提供了最强劲的推动力。

这些增长数据发布之际，印尼正面临金融市场日益增大的压力，原因包括对全球基准指数提供商MSCI关于该国股市分类的担忧，以及更广泛的政策不确定性。

对就业和生活成本的担忧也使政府的经济计划受到了更多关注。

Permata银行首席经济学家Josua Pardede表示，政策重点应放在创造就业、恢复家庭购买力以及吸引能在国内经济中创造更大价值的投资上。

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他表示：“主要挑战不在于经济增长的速度，而在于其质量。”

华侨银行（OCBC）高级亚细安经济学家Lavanya Venkateswaran表示，第三季度的数据凸显了政府支出和部分投资对增长的持续贡献，而出口所扮演的角色较小。她预计全年增长率将达到5.2%，且该预测存在上行风险。

政府消费同比增长近9%，部分反映了对优先项目的支出增加，其中包括已获得75万亿印尼盾（合41亿美元）资金的免费餐食计划。

Pardede表示，及时的政府支出和对进行中项目的付款将有助于支持商业活动，而投资激励措施应优先考虑劳动密集型的制造业产业群、农业、贸易和小型企业。

他补充道：“然而，这些努力需要在财政限制和印尼盾稳定性之间取得平衡。”

投资增长约6%，而占印尼经济一半以上的家庭消费则稳定在约5%的水平。

印尼出口额同比增长11.87%，达到275.9亿美元。 照片：路透社

在外部不利因素的影响下，制造业产业群活动也为经济增长提供了支持，这部分得益于政府的下游化发展策略。

特别是镍加工业吸引了对冶炼厂和电池相关产业的投资，支持了工业增长，第三季度工业增长同比加速至5%以上。

出口为经济增长提供了一定支持，印尼出口额同比增长11.87%至275.9亿美元，这主要受非油气出口走强，特别是制成品出口的推动。

巴克莱银行经济学家Brian Tan预计，在持续的政府支出和相对温和的预算赤字所提供的财政空间的支持下，印尼的经济增长将进一步加速。

然而，他指出，印尼盾持续承压，部分原因是围绕MSCI对印尼市场评估的不确定性，这可能会使前景变得复杂。

与其区域同行一样，印尼也面临着日益增大的外部压力。霍尔木兹海峡周边的紧张局势导致全球能源价格上涨，推高了进口成本，加剧了通胀压力，并使政府维持物价稳定的努力变得更加复杂。

10月份通货膨胀率同比为3.23%，较高的能源相关成本持续加剧物价压力。

印尼盾是2026年亚洲表现最差的货币之一，截至周四，其对美元已贬值8.3%。相比之下，菲律宾比索贬值了7.7%，泰铢贬值了6.6%。

印尼央行已加大力度，通过外汇市场干预来阻止印尼盾的跌势，包括使用其他货币工具来稳定货币和维持市场信心。

华侨银行的Venkateswaran表示，更强劲的增长也可能为印尼央行收紧货币政策以支持印尼盾和遏制通胀压力提供空间。

华侨银行预计，印尼央行将在12月的会议上将其基准利率上调25个基点。

自5月以来，印尼央行已三次上调基准利率，累计收紧了100个基点。

当前的紧缩周期使印尼与菲律宾基本保持一致，后者也在连续四次会议上累计加息100个基点。马来西亚和泰国则维持基准利率不变。

分析师警告称，厄尔尼诺现象将在2026年剩余时间里对经济构成风险。 照片：路透社

森林火灾

印尼在2026年经历了十年来最严重的几次森林火灾，厄尔尼诺现象引发的干旱加剧了火势，导致浓厚的烟霾笼罩整个东南亚。

印尼国家统计局副局长Edy Mahmud表示，火灾扰乱了该国受影响地区的经济活动，但其对全国增长的影响仍然相对有限。

在反复遭受火灾侵袭的重灾区之一加里曼丹，经济损失更为明显。数据显示，该岛经济在第三季度同比增长1.31%，增速低于上一季度的3.11%。

包括木材生产和其他林业活动在内的林业分部门收缩了2.25%，扭转了第二季度6.02%的扩张势头。

印尼大学经济与社会研究所的宏观经济、金融和政治经济研究小组警告称，在2026年剩余时间里，厄尔尼诺现象对经济构成了另一个潜在风险。

该小组表示：“如果这种气候现象成为现实，可能会扰乱农业生产，使更多人陷入贫困，并加剧通货膨胀，从而进一步侵蚀家庭购买力。”

“随着对社会保障计划需求的增加，这也可能给政府的财政状况带来压力。”