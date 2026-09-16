执掌印尼财政大权的技术官僚 Suahasil Nazara 是谁？

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他是在不到两年内上任的第三位财政部长；减少政策不确定性将是他面临的最大挑战之一。

Suahasil Nazara 于2019年10月被任命为财政部副部长，并在 Prabowo 总统于2024年上任后继续留任该职位。 图片来源：彭博社

【雅加达讯】在投资者和商界就政府经济方向寻求更大确定性之际，印度尼西亚任命 Suahasil Nazara 为财政部长。

周一（9月14日），Prabowo Subianto 总统将这位55岁的官员提拔至财政部长一职，接替 Purbaya Yudhi Sadewa。这使 Suahasil 成为自 Prabowo 于2024年10月上任以来的第三位财政部长。

他的任命意味着，在这一尤为艰难的时期，由一位经验丰富的技术官僚来掌管财政部。

政府正寻求实现8%的经济增长，同时在印尼盾不断走弱的背景下，维持财政纪律和投资者信心。印尼盾一直是本区域表现最差的货币之一。

以下为您介绍 Suahasil 的背景、其政策方针以及他在财政部面临的挑战。

Suahasil Nazara 是谁？

Suahasil 于1970年11月23日出生于雅加达，出身于一个政治家庭。他的父亲 Hanati Nazara 曾于1981年至1986年担任苏门答腊西海岸外的尼亚斯岛的县长，之后成为印度尼西亚国会议员。

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Suahasil 是经济学家出身，在进入政府部门之前，他的早期职业生涯大部分时间都在学术界度过。

他于1994年获得印度尼西亚大学的经济学学位，随后在康奈尔大学获得硕士学位，并在伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校获得博士学位。

Suahasil 于1999年加入印度尼西亚大学经济学院，并于2009年成为教授。

他的政府职业生涯始于财政分权和区域自治方面的工作，之后在2013年至2014年期间于国家经济委员会任职。

他在财政部的职业生涯于2015年进入快车道，当时他被任命为财政政策局代理局长，与时任财政部长 Mulyani Indrawati 共事。

2019年10月，时任总统 Joko Widodo 任命他为财政部副部长。2024年新政府上台后，他在 Prabowo 治下留任该职位。

亟需庞大开支

对于 Suahasil 而言，他眼下的挑战之一将是，如何在不损害预算公信力的前提下，找到足够的财政空间来资助 Prabowo 雄心勃勃的支出计划。这对他的两位前任来说都是一项艰巨的平衡之举。

印度尼西亚计划在2027年支出超过4000万亿印尼盾（约合2300亿美元），这一总额约相当于该国年度经济产出的五分之一。

预算规模反映出政府在为 Prabowo 的旗舰项目提供资金的同时，力求将财政赤字控制在国内生产总值3%的法定上限之内。

经济学家认为，由于收入增长前景不明朗且借贷成本居高不下，要实现这种平衡可能极具挑战。Trimegah Sekuritas 首席经济学家 Fakhrul Fulvian 表示，Suahasil 需要重建市场对政府财政框架的信心。

Fakhrul 补充道：“他还需确保政府的财政和准财政工具能以连贯的方式部署，并服务于明确的目标。”

Suahasil 已承诺将保持印度尼西亚国家预算的健康和公信力，同时确保其能继续为政府的优先项目提供资金，包括将财政赤字维持在国内生产总值3%的法定上限内。

如履薄冰

Suahasil 的任命正值印度尼西亚面临更严峻全球背景之际，通货膨胀和汇率等影响预算的关键因素正承受日益增大的压力。

中东冲突推高了全球借贷成本和油价，这可能导致印度尼西亚的进口费用增加，并提高政府在燃料津贴和补偿上的支出，同时给经常账户带来进一步压力。

总部位于新加坡的基金公司 Four Capital 的首席投资官兼投资组合经理 Ricky Ho 表示，高油价可能推高通胀、削弱家庭购买力，这将使印度尼西亚银行（BI）放松货币政策的空间更加有限。

在 Purbaya 的领导下，财政政策呈现出更具扩张性的倾向，政府通过多种措施向金融体系注入额外流动性，以支持经济活动。

星展银行（DBS）高级经济学家 Radhika Rao 预计，新部长将倾向于财政审慎而非积极财政政策，包括遵守财政门槛、重新分配支出而非过度依赖额外借贷，以及维持应对意外冲击的缓冲机制。

Rao 表示，增加在岸流动性的计划可能会继续实施，但资金的部署和最终用途或将由一个更清晰的框架来指导，以提高政策的有效性。

她补充说：“与印尼央行（BI）的协调，以及在债券发行和流动性管理方面的合作程度，也将值得关注。”

寻求更大的确定性

Suahasil 面临的最大挑战之一将是减少政策不确定性，这已成为印度尼西亚市场和企业的一个重要关切。

过去两年，这个东南亚最大的经济体推出了各种政策工具和机构。这些措施涵盖了从增加旗舰项目开支、设立主权财富基金 Danantara，到一系列更广泛的出口相关措施。

这些政策使得投资者不得不努力应对印度尼西亚不断变化的政策环境，并评估其对投资和资本流动的影响。

Sintesa 集团首席执行官兼印度尼西亚雇主协会主席 Shinta Kamdani 指出，在企业寻求更大的确定性而非又一次突然的方向转变之际，Suahasil 在财政部的丰富经验有助于提供政策的连续性。

她强调，在税收、海关、投资激励和政府支出等领域，提高政策可预测性、进行更清晰的沟通以及与商界进行更密切的协商，对于投资和商业规划至关重要。

Shinta 补充说：“我们希望任何政策变化都能以审慎的方式实施，有清晰的沟通，并为与商界的对话留出足够空间，这样公司在规划投资和扩张时才能有更大的确定性。”