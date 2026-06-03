全球最大白兰地制造商、Dalmore所有者看到扩张龙舌兰烈酒业务的机会

菲律宾公司Emperador认为，消费者对龙舌兰酒和梅斯卡尔酒的偏好正在改变

拥有The Dalmore等品牌的Emperador认为，消费者偏好的变化可能为其进入梅斯卡尔酒市场带来机遇。 图片来源：DALMORE

[新加坡] 在新加坡和菲律宾双重上市的酒精生产商Emperador正着眼于打入一个新的烈酒细分市场，并押注其在墨西哥一家梅斯卡尔酒厂的投资将获得长期回报。

Emperador董事、总裁兼首席执行官Glenn Manlapaz在接受《商业时报》采访时表示：“龙舌兰烈酒，如龙舌兰酒和梅斯卡尔酒，一直在增长。虽然与威士忌或白兰地等棕色烈酒相比，其基数相对较小，但如果你看其复合年增长率，会发现该品类在过去10年中一直在增长。”

Emperador由菲律宾大亨Andrew Tan所有，是其Alliance Global Group帝国的一部分，该集团的投资遍及快餐店、烈酒、房地产和旅游业。新加坡主权财富基金GIC持有Emperador的少数股权。

Manlapaz解释说，像龙舌兰酒这样的龙舌兰烈酒通常是以“一口饮”（shots）的方式饮用。但消费者，尤其是在欧洲乃至亚洲的消费者，正变得对如何品味龙舌兰烈酒越来越讲究，并开始像品尝威士忌一样饮用梅斯卡尔酒——无论是纯饮还是作为鸡尾酒的一部分。

Emperador董事、总裁兼首席执行官Glenn Manlapaz已在这家酒精生产商工作了十多年。 图片来源：EMPERADOR

去年，Emperador以8000万墨西哥比索（约合590万新元）的价格收购了墨西哥酿酒商Destileria Los Danzantes 60%的股份。

Manlapaz表示，尽管该品牌在美洲消费者中引起了共鸣，但他看到了在欧洲市场长期发展的潜力，因为那里对梅斯卡尔酒的兴趣日益浓厚。

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在亚洲，他也看到了在大中华区、韩国、日本和新加坡等更发达的经济体中发展梅斯卡尔酒市场的潜力。

Manlapaz说：“在过去的10到15年里，消费者们已经感觉到，像梅斯卡尔酒这样的龙舌兰烈酒可以像享用威士忌或白兰地一样品尝——也就是，你把它倒进一个漂亮的杯子里，坐下来慢慢品味。”

他将对Destileria Los Danzantes的投资与Emperador在2014年以4.3亿英镑（约合7.407亿新元）收购苏格兰威士忌制造商Whyte and Mackay相提并论。

他解释说，其策略将与Emperador推广威士忌的方法非常相似，即先在酒吧和餐厅向消费者介绍，然后消费者可以稍后在酒类商店购买。

尽管Emperador是全球最大的白兰地生产商，但过去几年里，它一直在通过Dalmore等单一麦芽苏格兰威士忌品牌来发展其威士忌业务。

Manlapaz详细阐述道，Emperador将Dalmore定位为一种“保费”产品——适合在高档酒吧里纯饮或调配成古典鸡尾酒。Emperador也计划采用类似的方法来发展其梅斯卡尔酒业务。

Manlapaz说：“在21世纪初，调和威士忌主导了一切……单一麦芽威士忌只是一个以两位数增长的微小品类。但看吧，经过15到20年，在一些市场，单一麦芽威士忌的规模现在已经超过了调和威士忌。”

通过在2014年收购Whyte and Mackay，Emperador拥有一系列威士忌品牌，包括Dalmore和Tamnavulin。

此后，威士忌已发展成为Emperador业务的重要组成部分。在截至2026年3月31日的最近一个季度，威士忌业务为公司133亿菲律宾比索（约合2.758亿新元）的营收贡献了35%。其余收入来自其白兰地业务。

总体而言，受持续的消费需求和运营效率的支撑，Emperador第一季度的营收同比增长1.1%。Manlapaz补充说，亚洲发达市场兴起的鸡尾酒文化也为威士忌业务提供了助力。

在过去三年中，Emperador约三分之二的营收来自亚太地区，约25%来自欧洲，其余来自美洲、中东和非洲。

发展梅斯卡尔酒业务将从酒类和市场两个方面使其收入来源多样化，因为梅斯卡尔酒已经是美洲地区一种成熟的消费酒类。

展望短期，Manlapaz对今年余下时间持谨慎乐观态度，理由是“基本面强劲”。尽管存在不确定性，例如伊朗战争已导致能源价格上涨和通胀压力，

Manlapaz说：“我们的威士忌产品组合利润率相当可观，其收入份额在过去10年中不断增长。我们在成本管理方面也非常自律，并确保应对供应链压力，所以所有这些——成本管理和现金管理——都已到位。”