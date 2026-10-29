美联储维持利率不变后，Warsh释放明确加息信号

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2027年将举行九次利率制定会议，而非通常的十次

美国联邦储备局主席 Kevin Warsh 已释放信号，暗示他倾向于在短期内不加息。 照片：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

正如多数分析师预测，美国联邦储备局（简称美联储）于周三（10月28日）维持利率不变。但市场对主席 Kevin Warsh 所阐述理由的反应表明，外界对其抗击通胀的计划感到有些困惑。

该央行将联邦基金利率维持在3.75%至4%的区间，在利率制定委员会的12名投票委员中，仅有两人持反对意见。

美联储理事 Lisa Cook 已成为美国总统 Donald Trump 罢免行动的目标，她违背了总统的意愿，投票支持加息25个基点。克利夫兰联邦储备银行行长 Beth Hammack 也投了赞成票。

由于交易员将此举解读为只是将加息推迟到12月，对政策敏感的短期国债收益率在这项存在分歧的决议公布后立即小幅上涨。然而，在 Warsh 的会后新闻发布会期间，短期收益率有所回落。

一家券商指出，Warsh 发出了三个信号，表明他倾向于在短期内不加息。

渣打全球研究部的策略师在一份致客户的报告中表示：“与周三加息的加拿大央行不同，他并不担心油价的传导效应以及企业推高价格的能力。”

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事实上，Warsh 几乎完全没有讨论近期的严峻通胀数据，而是专注于更长期的通胀趋势。

渣打银行的分析师表示，其次，Warsh 强调他相信9月份的加息已经将市场引向了正确的方向。他说，消费者和企业的金融环境均已收紧——他指的是房地产市场的放缓以及近期科技相关企业信贷的波动。

Warsh 说：“市场参与者（在投资哪些公司、证券或房产方面）变得更有辨别力了。”

第三，渣打银行的策略师指出，Warsh 不无自豪地一再指出，人工智能领域的投资对利率变动已变得非常敏感。

他以此为证，说明9月加息这剂“药”已见成效。他这样说，就像一位医生在安抚病人，只要给治疗方案一些时间，就一定会奏效。

人工智能的影响

Warsh 还反驳了人工智能热潮导致经济过热的观点。实际上，他描绘了当前人工智能繁荣时期美国经济的乐观景象。他表示，劳动力市场似乎正在恢复势头，并且有迹象表明，历史性的商业投资增长正从数据中心开发领域“扩展开来”。

美联储正在密切关注人工智能对经济的影响，并将很快在旧金山就此问题举行峰会。

尽管如此，Warsh 暗示，关于该技术对就业市场和通胀的负面影响的最坏担忧可能没有根据。他反而表示，由人工智能节省时间的效率所驱动的生产力提高，有望让经济在不产生通胀压力的情况下，实现更长时间的更快增长。

当然，情况也并非一片大好。Warsh 承认，美联储长达六年未能将通胀率拉回2%的目标，这令美国民众感到沮丧。他表示，尽管经历了这一轮长期的物价上涨，通胀预期仍然保持稳定。

周三公布的最大变化与美联储的日程有关。Warsh 表示，2027年将只举行九次利率制定会议，而非通常的十次。美联储理事会仍将开会十次，但其中一次会议将专门用于讨论 Warsh 所说的“小数点左边的问题”。

第十次会议将不再像往常一样讨论短期政策决议，而是让央行官员们能够探讨长期战略和经济趋势。

各方对 Warsh 表态的反应

由于 Warsh 对经济和利率水平的立场出人意料地鸽派，股市小幅上涨。然而，在国债市场，长期收益率却有所上升。

尽管 Warsh 坚称美联储会处理好通胀问题，但30年期国债收益率的上升可能表明，“债券义警”正卷土重来，准备通过推高抵押贷款和其他贷款的成本来抗击通胀——无论美联储是否出手相助。

同样在周三，有报道称美国准备在中期选举后升级在伊朗的军事行动，此后石油期货价格触及六个月高位。这场动荡已导致油价较战前水平几乎翻了一番。美国大部分地区的柴油期货价格正逼近历史高点，推高了所有运输商品的价格。

一位资深市场观察人士认为，Warsh 在通胀问题上避免发出警报的决心，很快就会被外界视为自满。

德国经济学家 Felix Nikolas Prehn 在其 Substack 时事通讯 Capital Flows 中表示：“美联储决定采取被动姿态维持利率不变，这明确证实了他们正在主动忽视通胀形势。”

“这一政策失误正因市场仓位而被低估，并将继续被市场参与者所淡化。”