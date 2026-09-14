金砖峰会落幕：除了拥抱和善意，俄伊领导人空手而归

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两国政府试图将其与会描述为一个信号，表明他们能够绕过西方国家对其建立的外交隔离。

9月11日，伊朗总统 Masoud Pezeshkian（左）和俄罗斯总统 Vladimir Putin（右）在新德里举行的金砖国家峰会上。 图片来源：EPA

【布鲁塞尔】金砖国家组织的成立，旨在抗衡由美国领导的少数西方强国主导的世界秩序。

其成员国的经济产出合计占全球总量的40%，而由西方主导的七国集团（G7）则为29%。他们承诺将今年的峰会主办国印度总理 Narendra Modi 所说的旧式“特权金字塔”转变为“合伙业务平台”。

俄罗斯总统 Vladimir Putin 和伊朗总统 Masoud Pezeshkian 的与会，最能凸显金砖国家的独特优势。除了金砖国家，这两位领导人如今几乎没有其他国际论坛可以参加。然而，若没有他们的参与，欧洲或中东的和平都无法实现。

因此，不出所料，俄罗斯和伊朗两国政府都试图将其在金砖国家峰会的亮相，描绘成一个信号，表明他们可以绕过西方对其建立的经济制裁和外交隔离的坚固壁垒。

但是，同样不出所料的是，Putin 和 Pezeshkian 在峰会结束后基本上是空手而归。Modi 声称：“我们努力推动包容性的全球增长。” 也许如此，但这其中并没有多少能对俄罗斯或伊朗起到实际作用。

周五（9月11日），在 Putin 抵达新德里参加峰会时，俄罗斯国家控制的电视台向观众报道称：“Putin 像摇滚明星一样受到欢迎。”俄罗斯高级贸易特使 Kirill Dmitriev 的言辞则更为热情洋溢，他评论说，他的总统“在印度、金砖国家乃至全世界真的非常受欢迎”。

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然而，在推进其两大关键峰会目标方面，Putin 的表现却不尽如人意：一是创建一个替代美元主导的货币支付体系，二是实现俄罗斯经济合伙业务的多元化。

在峰会首日通过的长达45页的《新德里宣言》中，确实提到了建立“快速、低成本、更易得、高效、透明和安全”的替代支付体系的需求。

但该文件随后为该条款附加了但书，宣称对于替代支付结构“没有一刀切的方法”，并指出必须尊重各国的优先事项。这是一种更委婉的说法，意指俄罗斯在2024年主办金砖国家峰会时提议的替代支付结构，仍然只是纸上谈兵。

这与其说是由于美国总统 Donald Trump 长期威胁要对任何希望动摇美元霸主地位的金砖国家进口商品征收100%的贸易关税，不如说是因为金砖国家之间对于替代金融结构的可行性和可靠性确实存在分歧。

对于一些金砖国家而言，创建一个由中国（凭借其庞大的经济体量将不可避免地扮演关键角色）主导的新支付体系，与当前由美元和美国监管机构主导的全球结构相比，并非一个好上多少的选择。

因此，《新德里宣言》并未如俄罗斯所愿成为一份去美元化宣言，反而为那些认为对美出口比响应反对美国金融霸权的号召更重要的金砖成员国，提供了一个退出选项。

这对 Putin 来说是一个失望的结果，因为他的国家正深受西方能将其长期排除在全球金融网络之外的能力所苦。

Putin 也未能推进其扩大贸易伙伴的另一个目标。他将印度视为其国家最好的机遇之一。就在 Putin 抵达新德里的前夕，俄罗斯的全球广播机构RT国际（RT International）推出了一个内容广泛的印地语频道。

Modi（中）手牵 Xi（右四）和 Putin（左五）的画面，将提升印度的国际地位及其作为全球调解者和稳定者的角色。 图片来源：路透社

在新德里逗留期间，Putin 跳过了与中国国家主席 Xi Jinping 的双边会晤，反而将大量时间和注意力倾注在 Modi 身上。

俄罗斯和印度正式承诺，在本十年末实现1000亿美元的双边贸易额。但正如 Modi 尖锐地指出的，其中600亿美元是俄罗斯的石油交付，而印度“尚未成为对俄主要出口国”。简而言之，如果俄罗斯想扩大贸易，就必须更多地采购印度产品。

但对俄罗斯而言，这说起来容易做起来难，因为它越来越缺乏用于进口制成品的可兑换货币。就在 Putin 抵达印度首都之际，俄罗斯财政部宣布，该国2026年前八个月的石油和天然气收入仅为591亿美元，比2025年同期下降17%，比2024年同期数字低三分之一。金砖国家峰会未能让 Putin 从其乌克兰战争带来的严峻经济现实中得到任何喘息。

Pezeshkian 的境况也好不到哪里去。在2025年于巴西里约热内卢举行的金砖国家峰会上，该组织对当时美国对伊朗的袭击发出了“强烈谴责”。但如今在新德里，在当前海湾战争爆发七个月后，金砖国家领导人达成的一致意见，仅仅是对“中东紧张局势持续升级深表关切”，却没有点名任何罪魁祸首。

这毫不奇怪，因为伊朗参加的是一个由11个国家组成的新德里峰会，而伊朗在2026年曾用导弹或无人机袭击了其中三个成员国。这位伊朗领导人此行的唯一真正成果来自峰会间隙，当时Pezeshkian 会见了阿布扎比王储 Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan；这是自2月28日战争爆发以来，伊朗与阿联酋之间最高级别的接触。除此之外，没有一个金砖国家积极主动地向伊朗提供支持。

“金砖国家的力量在于我们的多样性和合作，” Modi 在峰会结束时说。但对任何国际机构而言，一条经验法则是：其成员资格扩张得越多，峰会公报越长，其行动就越没有意义。而这正是金砖国家当前的困境。

尽管如此，最近的这次峰会对 Modi 来说是一大助益。他巧妙地处理了这次活动，小心地为每位与会者都提供了一些让他们高兴的东西，同时又没有让该组织沦为一场反美口号的狂欢。

Modi 手牵 Xi 和 Putin 的画面，也将提升印度的国际地位及其作为全球调解者和稳定者的角色。

但除了外交拥抱和普遍的善意表达之外，比其他与会者更需要这次峰会的俄罗斯和伊朗领导人，最终还是空手而归。《海峡时报》