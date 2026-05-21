中国首家人形机器人孵化中心着眼东南亚——将从设立新加坡办事处起步

该中心希望将中国制造商与新加坡的各种应用场景对接。

国务资政 Lee Hsien Loong（中）在上海市人形机器人创新孵化中心，与总经理 Rong Guoqiang（左）及孵化中心负责人 Wang Bing（左三）合影。 图片：海峡时报

【上海】在新加坡大力推进人工智能（包括计划中的大规模智能机器人试验）的背景下，一家中国人形机器人孵化中心正计划在新加坡设立办事处。

上海人形机器人创新孵化中心是中国首家专注于人形机器人的孵化中心，该中心正寻求于今年下半年在新加坡开设办事处。

中国以其动作逼真的人形机器人而闻名，该孵化中心已帮助多家公司试用或推出了数款机器人产品。

该孵化中心总经理 Rong Guoqiang 指出，新加坡拥有“强大的技术集中度和卓越的数字基础设施”。

他指出，这结合了两方面的优势：中国的机器人产业在测试和开发方面拥有非常强大的能力，且成本相对较低；而新加坡在教育、医疗保健和家庭等特定场景中存在需求。

Rong 用普通话表示：“机器人本身制造精良，可应用于医疗保健、金融、安保巡逻和夜间运营支持等领域。”

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“但机器人必须与特定场景相结合。实际上，这意味着在实现真正部署之前，需要将数字化的需求结构与大型人工智能模型相结合。”

Rong 表示，希望新加坡办事处能够建立这些结构。

他说：“我们希望招聘那些非常熟悉新加坡本地政策、法规、许可制度和数字应用的人才。这样，我们就能将中国众多的人形机器人制造商与新加坡的各种应用场景连接起来。”

他补充说，公司计划招聘“两位数”的职位。

国务资政 Lee Hsien Loong 在其为期五天的访华行程的第四天，参观了该孵化中心设施，并观看了多场机器人演示。

他于周三（5月20日）从广西南宁抵达上海。在南宁期间，他参观了一个港口设施和一个物流园区，并会见了广西党委书记 Chen Gang。

国务资政 Lee 与上海市人形机器人创新孵化中心的一台机器人展品互动。 图片：海峡时报

为新加坡增添价值

Rong 表示，该孵化中心已在与新加坡的多所大学和医疗机构进行洽谈。

他说：“我们（也）希望能将中国公司带到新加坡。但这不只是简单地将它们搬迁过去，而是要帮助它们为新加坡贡献有意义的服务和价值。”

“我们希望这些公司能与新加坡本地企业和专业人士合作，共同打造新型业务和……服务。”

Rong 表示，公司从2025年底到今年年初开始为海外扩张做准备，并逐步向东南亚和香港拓展。

他说：“除了香港和新加坡，我们也可能在马来西亚进行布局和部署。”

“客观地说，我们认为东南亚未来对人形机器人有巨大的需求。特别是，东南亚有许多制造业产业群企业，它们对人形机器人的需求尚未被充分开发。”

在人形机器人市场占据主导地位的中国，于三月发布了其新的五年计划，重点是采用人工智能技术并主导新兴技术，例如人形机器人和固定金额计算。

此举正值中美在芯片和其他技术领域持续进行技术霸权之争的背景下。

新加坡也在大力推进自己的人工智能发展。政府本周宣布，计划在未来三年内支持10000家企业，以期在新加坡的中小型企业中扩大人工智能的采用。

其他更新的优先事项包括培养并继续吸引顶尖的人工智能人才，以及在人工智能研究领域建立能力。

新加坡资讯通信媒体发展局、JTC Corporation 和新加坡理工大学也正在与八家行业领袖展开新合作， 在榜鹅数码园区将实体人工智能带入现实世界 。

一个试验平台将于2026年晚些时候启动，用于研究、测试和部署实体人工智能。美国的 OpenAI 也已承诺投入超过3亿新元，以加强新加坡的人工智能生态系统。