Jeffrey Siow：自由贸易协定或已过时，但亚太经合组织可推进现有协议

他表示，志同道合的国家可通过诸边安排，合作推进共同关心的议题。

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【新加坡】财政部第二部长Jeffrey Siow表示，尽管维持开放的全球共识已经减弱，但各国仍应通过亚太经济合作组织（Apec）等论坛和平台，继续寻求经济开放与合作。

10月20日，他在香港出席亚太经合组织财长会议时指出，签署自由贸易协定可能已不再是趋势。

这正值战略竞争日益激烈，促使各国实施贸易限制和发放产业津贴，以保护关键领域和保障供应链安全。

在此背景下，Siow说：“我们需要更多像亚太经合组织这样的论坛和平台，让各经济体齐聚一堂，建立共识，并推进合作。

“自由贸易协定或许已经过时，但我们可以借助现有的区域贸易协定，例如《区域全面经济伙伴关系（协定）》（RCEP）和《跨太平洋伙伴关系全面与进步协定》（CPTPP）等，在此基础上继续发展。”

由亚细安主导的RCEP是全球最大的自由贸易协定，涵盖了全球约30%的国内生产总值和约三分之一的人口。

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该协定涵盖15个国家，即印度尼西亚、新加坡、文莱、柬埔寨、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、泰国、越南、澳大利亚、中国、日本、韩国和新西兰。

与此同时，CPTPP是日本、澳大利亚、新西兰、新加坡、文莱、加拿大、智利、马来西亚、墨西哥、秘鲁、英国和越南等12个国家之间的自由贸易协定。

Siow补充说，志同道合的国家可以通过诸边安排进行合作，以推进共同关心的议题。诸边安排涉及两个以上、但少于多边协定成员数量的国家。

他列举了数码经济协定为例，其中包括亚细安具有里程碑意义的《数码经济框架协定》（DEFA）。该协定预计将于11月正式签署，为深化东南亚地区的数码整合奠定基础。

他还提到了《绿色经济协定》，这是新加坡为加速向绿色和可持续未来转型而倡导的协议。

Siow还以“未来投资与贸易合伙业务”（Future of Investment and Trade Partnership，简称FIT-P）为例，说明志同道合国家之间可以开展灵活合作。

他表示，这个由20个依赖贸易的中小型经济体组成的团体，允许部分成员先行推动倡议，“同时为其他成员日后加入敞开大门”。

例如，10个FIT-P成员于3月16日签署了一项关于加强规则化贸易体系的联合声明，随后又有三个成员加入。

Siow也表示，开放的经济合作必须得到国内的支持，因为全球化的总体效益虽然巨大，但利益分配并非总是均衡。

他补充说：“工人和各行业承担了技术迅速变革的代价。人工智能的出现将加剧这些压力。”

在亚太经合组织会议一场关于全球和区域展望的会议上，Siow表示，尽管在中东冲突持续的背景下全球经济保持韧性，但增长分布不均，且严重依赖人工智能（AI）投资。

他说：“如果人工智能带来的生产力增长未达到预期，金融市场可能会出现回调，各经济体也可能面临更大的风险。”

Siow补充说，为了维持增长，人工智能投资必须转化为更广泛的生产力提升和良好的就业机会。

Siow表示，这是新加坡经济战略评估的一个重点，国家正在发展能创造高价值就业机会并由科技辅助的产业。

他表示，像Micron和GlobalFoundries这样的半导体公司正在新加坡扩张业务，新增的工程和运营职位将应用人工智能、机器人技术和智能制造业产业群技术。

新加坡的劳动力也正在接受面向未来的技能培训。

例如，在会计行业，人工智能正被用于分析大量金融交易、识别异常情况并准备详细报告。

Siow说：“但会计师仍必须解读分析结果、运用专业判断并为企业提供建议。”

他补充说：“新加坡已启动一项计划，帮助会计师培养与人工智能高效协作的技能。我们的目标是培养更多兼具深厚专业知识和高效使用人工智能能力的‘AI双语’人才。”

在亚太经合组织会议的另一场会议上，Siow还详细阐述了新加坡的财政政策。

他表示，该国的财政战略建立在三项原则之上，其中包括能力更强者多缴税。

他补充说，政府还提供有针对性、有时限的支持，以减轻经济或就业冲击带来的影响，同时投资基础设施以鼓励国人拥有资产并促进长期经济增长。《海峡时报》