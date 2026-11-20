新加坡主权财富基金表示，其与这家人工智能公司的合伙业务已超越财务支持的范畴。

Anthropic创下了史上最大规模的股市首秀，通过其首次公开募股（IPO）筹集了约813亿美元。 照片：BLOOMBERG

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【新加坡】新加坡政府投资公司（GIC）表示，计划在人工智能公司Anthropic完成其轰动性的首次公开募股（IPO）后继续持有投资，以深化这家新加坡主权财富基金与聊天机器人Claude制造商的合伙业务。

GIC董事总经理兼科技投资部主管Chris Emanuel于周五（11月20日）在领英（LinkedIn）的一篇帖子中表示，该基金在不到一年的时间里参与了三轮融资，现已成为Anthropic最大的投资者之一。

他说道：“IPO是一个重要的里程碑，但这只是公司发展历程中的一个瞬间。”

“我们进行多轮投资，贯穿IPO及以后。这就是全生命周期投资的实践。”

他发表此番言论的背景是，Anthropic于周四完成了史上最大规模的股市首秀，通过IPO筹集了约813亿美元，按发行价计算，公司估值约为1.5万亿美元。

在投资者需求强劲的背景下，该公司将发行规模增至9.8亿股，并将每股发行价定为83美元，高于最初70至78美元的定价区间。

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Anthropic的股票在纳斯达克开盘价为111.50美元，一度使其估值超过2万亿美元，随后涨幅收窄，收盘报97.17美元，较IPO发行价上涨17.1%。

其强劲的上市表现与华尔街的普遍抛售形成鲜明对比。由于市场对人工智能领域的高估值和高支出感到担忧，以科技股为主的纳斯达克综合指数周四下跌了约2.3%。

超越财务支持

Emanuel表示，GIC与Anthropic的合伙业务已超越资本投资的范畴，该基金利用其全球网络和投资平台来支持该公司的扩张。

他写道：“不到一年，三轮融资，三次迈进。如今，GIC已是Anthropic最大的投资者之一，我们的合伙业务早已超越了支票本身。”

据彭博社报道，这家主权财富基金在Anthropic过去的三轮融资中累计投资超过45亿美元，按IPO价格计算，其持有的股份价值约150亿美元。

这些投资包括今年2月Anthropic进行的300亿美元G轮融资，该轮融资由GIC与美国投资公司Coatue共同领投。此轮融资对这家人工智能公司的估值为3800亿美元。

Emanuel表示，除了提供资金，GIC还通过Theseus支持Anthropic的人工智能基础设施需求，将其管理层与基金全球网络中的资深商界领袖联系起来，并协助其进行国际扩张。

该基金还投资了Ode，该公司帮助企业部署Anthropic的技术。

他补充道，在与客户的交流中，Anthropic屡次脱颖而出，而其技术能力、使命以及对负责任地发展人工智能的重视，都增强了该基金对这家公司的信心。

Emanuel说：“我们建立信念，并随着时间的推移以规模来支持它，同时将GIC更广泛的能力带给我们所信任的创始人和公司。”

投资者获数十亿美元收益

Anthropic的上市为其早期和后期投资者带来了可观的账面收益，这反映了公司估值的迅速增长。

据《金融时报》报道，Spark Capital在2023年对Anthropic进行投资时，该公司估值约为40亿美元；在公司估值达到1.4万亿美元时，其持有的股份价值将达到约110亿美元。

Lightspeed Venture Partners投资了约32亿美元，预计其持股价值将超过250亿美元；而Menlo Ventures约10亿美元的投资预计价值将达到约210亿美元。

上市后，战略投资者Amazon和Google的母公司Alphabet合计持有Anthropic近30%的股份。

Anthropic的迅速崛起得益于市场对其人工智能模型和企业服务的强劲需求，但随着公司扩张，也面临着巨大的计算和基础设施成本。

据路透社报道，其上个月的年化收入达到约810亿美元，远高于2025年初的约10亿美元。

公司的估值也急剧攀升，从2025年3月的615亿美元，增至2026年5月最新一轮私募融资时的9650亿美元。