在强迫劳动贸易调查后，新加坡或将面临12.5%的美国关税

拟议的关税需经过7月开始的意见征询和听证会

新加坡也因某些制造业产业群的结构性产能过剩和生产相关的行为、政策及做法，面临美国贸易代表办公室的单独调查。 图片来源：路透社

【新加坡】一家美国贸易机构发现，新加坡未能采纳并有效执行对强迫劳动产品的禁令，因此其对美出口可能面临12.5%的新关税。

这项拟议的关税不会立即生效，因为它还需经过7月开始的意见征询和听证会。

美国贸易代表办公室 (United States Trade Representative, USTR) 是美国总统 Donald Trump 行政办公室内的一个机构。该办公室表示，其于3月12日启动的针对60个经济体的调查发现，其中六个经济体未能有效执行对强迫劳动产品的进口禁令。

调查发现，包括新加坡在内的其余54个经济体，既未实施也未能有效执行该禁令。

USTR表示：“因此，所有被调查的经济体都既未实施强迫劳动产品进口禁令，也未能有效执行此类禁令。”

新加坡已驳斥了USTR的说法。今年4月，贸易及工业部 (贸工部) 表示，没有证据表明新加坡在美国强迫劳动相关产品的供应链中扮演任何角色，且新加坡方面也不知道有任何强迫劳动产品已从本国出口至美国。

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在美国最高法院于今年2月推翻了于2025年实施的 Trump 标志性对等关税的法律依据后，美国启动了一系列旨在征收更严厉新关税的调查，本次调查便是其中之一。

在法院做出裁决后，Trump 立即根据《贸易法》第122条款征收了10%的全球性关税，该关税将于7月到期。

新加坡也因某些制造业产业群的结构性产能过剩和生产相关的行为、政策及做法，面临USTR的单独调查。

USTR表示，强迫劳动贸易给美国商业带来了负担或限制，因此可根据《贸易法》第301(b)条款采取行动。

该机构已向美国总统提议，运用贸易法对六个部分合规的经济体进入美国的商品征收10%的额外关税。

对于包括新加坡在内的所有其他经济体，该机构则提议征收12.5%的额外关税。

在周二 (6月2日) 随新闻稿发布的一份报告中，USTR表示：“鉴于上述原因，本次调查结果表明，新加坡未能实施并有效执行强迫劳动产品进口禁令相关的行为、政策和做法是不合理的，并给美国商业带来了负担或限制。”

该机构表示，有意出席7月7日开始的听证会的人士，应在6月22日前提交出席请求及证词摘要。

领导USTR的美国贸易代表 Jamieson Greer 表示：“我们最重要的贸易伙伴未能解决强迫劳动产品进口问题，这是不可接受的。这造成了一种迫使美国工人在全球范围内进行不公平竞争的局面。”

他补充说，美国将不再容忍这种不公平的状况。

《海峡时报》已联系贸工部征求意见。 《海峡时报》