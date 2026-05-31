中国如何解读Hegseth在香格里拉对话会上的讲话

孟祥青少将未就Hegseth在香格里拉对话会上提出的具体观点发表评论

5月30日上午，美国战争部长Pete Hegseth在香格里拉对话会（SLD）上发表演讲后，记者们便争先恐后地寻找并“围堵”来自中国的与会者，以获取他们的回应。

如果中国派出国防部长出席，这种零散地收集回应的方式本无必要，因为他将有机会在与Hegseth相同的讲台上做出全面有力的回应。

各方迫切希望得到中国的回应，这恰恰证明了中国是在这个被誉为“亚洲顶级安全论坛”的SLD上一个引人注目却又缺席的角色。一位失望的与会者表示：“如果亚洲最大的国家没有得到应有的代表，这怎么能被称为亚洲论坛呢？”

中国于2011年首次派遣国防部长参加香格里拉对话会，但在2012年至2018年的大多数年份以及2025年，都仅由较低级别的官员代表出席，北京方面通常不公开解释国防部长缺席的原因。

尽管世界对包容和多极化抱有温暖而美好的愿景，但现实是，全球最大的两个经济体之间的动态关系终究会影响到世界其他地区。

那么，中方如何看待Hegseth的讲话呢？

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所有回应中一个共同的主题是，Hegseth对华较为柔和的语调，是美国总统Donald Trump和中国国家主席习近平今年5月在北京会晤时所达成的“具有战略稳定性的建设性中美关系”共识的体现。

中国官方代表团团长、中国人民解放军国防大学教授孟祥青少将未就Hegseth提出的具体观点发表评论，仅在一次小组讨论中表示，希望双方能够落实两国领导人共识，健康、稳定、可持续地发展两军关系。

一些并非官方代表团成员、但参会主要目的是在会场外向媒体和对话者发声的中国学者，则在肯定之外也提出了一些尖锐的批评。

他们认为，Hegseth呼吁盟友和伙伴增加国防投入，表明了美国在其自身实力减弱之际，仍在继续追求霸权。

北京大学的Wang Dong教授表示，Hegseth的演讲反映了美国霸权逻辑的根本性转变：从一个公共产品的慷慨提供者，转变为一个日益斤斤计较、无法容忍任何其眼中的“搭便车者”的大国。

他告诉《海峡时报》：“这种‘MAGA’外交政策将至少再持续11年——Trump当前任期内的三年，以及下一任总统很可能的两个任期。”他此言指的是他预计现任副总统JD Vance将成为下一任总统。

另一位学者，清华大学国际安全与战略中心高级研究员、退役大校Zhou Bo告诉《海峡时报》：“如果每个人都被期望平等地分担责任，那凭什么你当大哥？如果你想当大哥，你就必须心甘情愿地让你的小弟们占点便宜。”

然而，被中国学者谴责为美国霸权主义的行为，却被该地区的许多国家视为华盛顿对该地区持续承诺的证据而表示欢迎。

前资深外交官Bilahari Kausikan告诉《海峡时报》：“战争部长的基本信息是，美国是一个太平洋大国，我们将长期留在这里。我认为这正是该地区希望听到的。”

以台湾为例，它就很乐意响应Hegseth的呼吁，增加国防预算并购买更多美国武器——前提是美国愿意出售。

经过执政党和在野党之间数月的政治角力，台湾于4月份批准了额外的国防开支预算。

但就在Trump于5月结束北京之行返回几天后，美国代理海军部队部长Hung Cao表示，华盛顿正在暂停一项计划向台湾提供的价值140亿美元（179亿新元）的军售案，以便为应对伊朗冲突保留所需弹药。

当时的解释是，延迟是出于相互冲突的军事需求，而非对北京长期反对美国对台军售的妥协。然而，当Hegseth于5月30日在安全论坛上表示，美国拥有足够弹药，不会将伊朗冲突的需求与专为台湾准备的武器对立起来时，这块遮羞布就被扯掉了。

这一披露加深了人们的一种看法，即Trump将对台军售描述为与中国谈判的筹码是认真的。

Hegseth在演讲中没有提及台湾，这与2025年的论坛形成了鲜明对比，当时他曾警告存在中国大陆攻击该岛的“迫在眉睫的威胁”。

中国学者将这一忽略视为进一步的证据，表明中美领导人达成的“建设性且具战略稳定性”的关系依然有效且运作良好。

那些希望响应美国号召、发挥更大作用的国家将不得不权衡这样做的成本和收益。

如果中国大陆封锁台湾，进而引发美国封锁马六甲海峡，那么印度尼西亚可能会面临压力，需要帮助中国反击美国对其所扼守的这条战略水道的封锁。

这是印度尼西亚国民军领土事务参谋长Bambang Trisnohadi中将于5月30日在安全论坛的一个小组讨论上所描绘的情景。

他表示，如果印度尼西亚希望能够抵抗来自北京的压力并保持“灵活的战略思维”，就必须增强其外交、军事和经济韧性。

尽管中美两个大国一再声明不强迫各国选边站队，但随着两国竞争加剧，这正是该地区国家越来越无法回避的艰难抉择的一个例子。

对印度尼西亚而言，这不是一个容易的决定。十多年来，中国一直是印度尼西亚最大的贸易伙伴，也是仅次于新加坡的第二大外国直接投资来源国。

印度尼西亚需要大力增强其经济韧性，以最大限度地减少中国经济战可能对其造成的损害。

然而，与中国的紧密经济联系以及与美国在宗教意识形态上的差异，并未阻止印度尼西亚与美国发展更紧密的安全关系。

2026年4月，印度尼西亚和美国宣布了一项名为“主要国防合作合伙业务”（MDCP）的广泛安全框架，而当时美国正与同为伊斯兰国家的伊朗处于战争状态。

有报道称，华盛顿另外在寻求获得印度尼西亚领空的全面军事飞越权，这引发了美国飞机可能在南中国海和马六甲海峡上空执行监视或支援任务的可能性。

这一前景势必会让中国感到不安，因为中国视这些水域为其安全和贸易流动的关键。

“马六甲困境”的阴影依然存在——这个词由中国前国家主席胡锦涛于2003年创造，用以描述北京方面担忧敌对大国（尤其是美国）可能在危机期间封锁马六甲海峡。《海峡时报》