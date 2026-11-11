印尼副总统Gibran辞职：盘点其坎坷权力之路上的争议

在此之前，来自国会所有8个政党的120名议员对他提出了意见动议。

【雅加达】在誓言要对抗那些使其学历及任职资格受到质疑的法庭裁决一天后，印尼副总统Gibran Rakabuming Raka 据报道已经辞职。

“是的，这是真的，”一个与Gibran的父亲、前总统Joko Widodo结盟的志愿者团体负责人Budi Arie Setiadi在周三（11月11日）被问及有关Gibran已向总统Prabowo Subianto提交辞职信的报道时，向《海峡时报》如此表示。

在他辞职之前，来自国会所有八个政党的120名议员于周三早些时候对他提出了意见动议，这是迈向弹劾的第一个正式步骤。该动议原定于周四的全体会议上获得批准，但随后Gibran辞职的消息便传了出来。

对于这位凭借其被称为Jokowi的父亲的人气，在不到两年前成为印尼最年轻副总统的政治家来说，这是一个戏剧性的转折。

Gibran的副总统任期一直备受争议，从为他铺平权力之路、充满争议的宪法法院裁决，到对其学历的质疑。如今，他面临着不确定的政治前景，法律纠纷和政治博弈的威胁已经缩短了他的任期。

Prabowo（左）和Gibran以58.8%的得票率在2024年选举中以压倒性优势获胜。 图片来源：路透社

备受争议的候选资格

Gibran的任职资格甚至在他上任前就受到了质疑。2023年候选人登记开始时，他年仅36岁，而选举法要求候选人必须年满40岁。

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然而，在2023年10月16日，由Anwar Usman领导的宪法法院做出了一项备受争议的5比4的裁决。Anwar Usman是Jokowi的妹夫，也是Gibran的姑父，他后来因未回避此案而被免去大法官职务。该裁决规定，未满40岁但曾当选为地区首长的人可以参选。

曾于2020年当选为苏拉卡尔塔市长的Gibran因此获得了参选资格。

几天后，Prabowo宣布Gibran为他的竞选搭档。在他们于2023年10月25日向大选委员会提交的文件中，包括了Gibran的高中同等学历证书。这份文件现在是争议的焦点，尽管其有效性在当时并未受到质疑。

这对搭档以58.8%的得票率在2024年选举中以压倒性优势获胜。分析人士普遍认为，这次胜利是因为选民认为他们最有可能延续Widodo的政策遗产。

Gibran的学历一直备受争议。 图片来源：路透社

连串法庭案件

Prabowo-Gibran政府在头两年执政中步履维艰，近期民调显示政府支持率有所下降，尤其是在2025年底之后。

大约在同一时间，Gibran的任职资格开始面临法律挑战。

律师Subhan Palal于2025年9月首次在雅加达中央地方法庭就Gibran的高中学历提出质疑，但诉讼被驳回。随后，他请求雅加达国家行政法院（PTUN）宣布教育部颁发的证书无效。

另外，在2026年9月，前法律与司法部长Denny Indrayana及其他10名请愿人请求宪法法院宣布Gibran的候选资格和就职典礼无效。

10月6日，法院以缺乏法律依据为由驳回了该请愿，但似乎同意Gibran的文件不等于高中同等学历文凭。这一裁决在全国引发了要求他辞职或被弹劾的抗议活动。

与此同时，Subhan在雅加达国家行政法院（PTUN）和雅加达国家行政高等法庭的案件均败诉，之后他向最高法院提出上诉。10月30日，最高法院受理了他的上诉，宣布Gibran的证书无效。

走向弹劾，或是辞职

在该裁决后，几位国会议员表示，他们打算在周二国会复会时对Gibran提出意见动议，但当天上午并未有动议被提出。

当天下午，Prasetyo表示，Gibran在早些时候与Prabowo的会面中“表达了辞职的意向”，而总统“并未拒绝”他的意图。

Gibran后来告诉记者，他视Prabowo“如父亲”，并补充说：“他的其中一条建议是，我继续在国家行政法院抗争……并就最高法院的裁决提起民事复审上诉。” 《海峡时报》