ASIA FUTURE SUMMIT 2026

建立合伙业务将有助吸引投资，并让企业扩大和多元化其供应链

马来西亚经济部长Akmal Nasir说：“我们的未来不能在隔离中塑造……我们不能各自为政。” 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】马来西亚经济部长Akmal Nasir表示，通过帮助企业跨境运营，马来西亚和新加坡可以联手赢得任何一方都无法单独有效吸引的投资。目前，企业正因贸易不确定性日益加剧而重新评估其扩张地点。

他指出，柔佛-新加坡经济特区（JS-SEZ）为企业在边境两侧开展互补性业务提供了一条途径。

柔新经济特区覆盖依斯干达经济特区和边佳兰，占地3588平方公里，是一项跨境经济倡议。它将新加坡的资本、互联互通和全球商业联系与柔佛州的土地、工业基础和较低的运营成本相结合。

该特区于2025年1月7日正式成立，旨在促进劳动力、货物和资本的跨境流动，并减少在两国运营所面临的监管和行政障碍。

Akmal在周五（11月27日）表示：“这项合伙业务的考验在于执行。”他指出，早期的投资数据是衡量两国如何将合作转化为项目的标准。

Akmal在新加坡报业控股媒体（SPH Media）举办的2026年亚洲前瞻峰会（Asia Future Summit 2026）上发表了主旨演讲。该峰会由《海峡时报》、《商业时报》、《联合早报》、《每日新闻》和《淡米尔之声》联合呈献。

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这项年度盛会汇集了决策者、商界领袖和行业专家，由华侨银行（OCBC）担任主赞助商，滨海湾金沙（Marina Bay Sands）为官方场地合作伙伴，Amazon Web Services为官方云合作伙伴。

马来西亚和新加坡政府也正在制定一份蓝图，作为两国将早期框架协议转化为具体政策、机构工作流程和基础设施时间表的联合行动路线图。

据Akmal在接受《海峡时报》（ST）采访时透露，双方最初计划在下周发布该蓝图，但现已推迟至2027年初，因为两国政府需要更多时间来敲定细节，以确保顺利实施。

他还提到，作为蓝图的一部分，针对跨境通勤工人的特别准证可能会最终敲定。

约45%的已批准投资已落实

柔新经济特区在2025年1月至2026年6月期间，录得888亿令吉（约合216亿美元）的已批准投资，其中约403亿令吉（约45%）已经落实。

一个双边部长委员会于11月2日首次披露的数据显示，这些已批准的项目预计可创造2万8755个就业岗位。

已落实的项目创造了其中的1万2796个就业岗位。

Akmal表示，对新加坡而言，该特区为企业提供了扩展和多元化供应链的空间；而对马来西亚来说，这是吸引更高价值投资、将更多本地公司纳入供应链，并为工人提供发展技术技能机会的途径。

这项投资倡议推出的背景是，企业正在权衡关税如何影响其客户接触、地缘政治紧张局势可能如何扰乱航运路线和能源供应，以及为新业务提供电力将耗费多少成本。

Akmal指出，这些压力可能相互叠加，使拥有可靠基础设施和贸易联系的经济体在企业决定扩张地点时更具优势。

柔新经济特区旨在促进劳动力、货物和资本的跨境流动，并减少在两国运营所面临的监管和行政障碍。 照片：CMG

马来西亚的焦点

Akmal指出，对马来西亚而言，当前的重点是第13个马来西亚计划下的四个领域：高价值产业和先进制造业；半导体设计和先进封装；人工智能的采用和数字化转型；以及清洁能源和绿色产业。

他表示，随着该计划在2027年进入第二年，国家旨在通过将本地参与、技术转让和技能发展作为投资的组成部分来保持发展势头。

他补充说：“成功的衡量标准将是更强大的本地供应商、更高的生产率和更好的就业机会。与新加坡的合伙业务是这种方法的一个早期例子。”

在内需和外部领域的支撑下，马来西亚经济在2026年前九个月增长了5.6%。第三季度的失业率为3%。

Akmal预计，全年经济增长将超过5%，这与马来西亚央行早前的预测一致。

多元化供应链正当其时

他指出，亚洲更快的增长速度为该地区在下一次冲击来临前，赢得了多元化供应链、投资技能和技术的时间。

国际货币基金组织10月份的展望报告预测，亚洲新兴和发展中经济体将在2026年增长5.1%，亚细安五国（Asean-5）将增长4.4%，两者均高于3.1%的全球预测。

他敦促亚洲各经济体在企业多元化其供应链的同时，保持贸易和投资的开放。

他补充说，柔佛与新加坡的合伙业务展示了邻国如何利用各自的优势来吸引投资，并为边境两侧的企业和工人拓宽机会。

Akmal说：“我们的未来不能在隔离中塑造……我们不能各自为政。”