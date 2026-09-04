“天然切入点”：Prabowo称印尼是俄罗斯通往亚细安的门户

他与Putin的会晤是雅加达和莫斯科关系日益密切的最新迹象

在符拉迪沃斯托克举行的东方经济论坛上，Prabowo敦促俄罗斯企业利用印尼开拓拥有约6.8亿人口的亚细安市场。 照片来源：路透社

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【雅加达讯】印度尼西亚总统Prabowo Subianto于周四（9月3日）将其国家定位为俄罗斯通往东南亚的门户，并表示太平洋应成为“两国经济之间的高速公路”，同时推动更紧密的贸易、投资和交通联系。

在符拉迪沃斯托克举行的东方经济论坛（Eastern Economic Forum, 简称EEF）上，Prabowo敦促俄罗斯企业利用印尼开拓拥有约6.8亿人口的亚细安市场。

Prabowo说：“对欧亚企业而言，印尼是进入亚细安的天然切入点。”

俄罗斯总统Vladimir Putin在同一场全体会议上发言时表示，亚太地区（Asia-Pacific, 简称Apac）“是一个强大的增长中心，为整个全球经济的发展定下了基调”。

他说：“俄罗斯是亚太地区投资和贸易合作的积极参与者。我们与合作伙伴以及该地区的主要一体化组织平等互动。”

此举的背景是，自2022年入侵乌克兰并遭受西方制裁后，俄罗斯日益将其能源贸易转向亚洲，中国和印度已成为俄罗斯石油的主要买家。

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俄罗斯着眼亚洲

东方经济论坛由俄罗斯设立，旨在为资源丰富的俄罗斯远东地区吸引投资，并深化其与亚洲的经济联系，至今已举办11届。2024年，马来西亚首相Anwar Ibrahim是该论坛的主旨演讲嘉宾。

2026年，Prabowo是该论坛的主要贵宾。一年前，他也曾是圣彼得堡国际经济论坛的贵宾。缅甸副总统Nyo Saw也出席了全体会议。

Putin表示，过去11年，约有25万亿卢布（2885亿美元）的投资流入俄罗斯远东地区，该地区的生产总值增长了两倍多。

他推介的重点在于将该地区与亚洲市场更紧密地联系起来。他概述了扩建主要铁路、实现港口和跨境基础设施现代化的计划。

Putin还推广了跨北极运输走廊，该走廊将通过海路连接俄罗斯西部港口与符拉迪沃斯托克，并通过北方海航道连接亚太地区。

俄罗斯希望实现该航线的全年通航。Putin称，在全球航运和贸易面临风险的背景下，这将为国际货运提供更大的灵活性和安全性。

在全体会议前的双边会谈中，Putin称印尼是“俄罗斯在亚太地区的主要合作伙伴之一”，也是亚细安内部值得信赖的朋友。

Putin强调了在农业、造船、数字技术和能源，特别是核电领域的合作。

这次在符拉迪沃斯托克举行的会议是雅加达和莫斯科关系日益密切的最新迹象。两国于2025年将关系提升为战略伙伴关系。

这是Prabowo和Putin在2026年的第二次会晤，显示了两国正在加强高层接触。

Putin告诉Prabowo：“我们之间的个人接触反映了俄罗斯和印尼双边关系的战略性质。”

Prabowo表示，东方经济论坛“极具潜力，可成为本地区合作与互联互通的桥梁”。

他说：“对我们这样一个群岛国家来说，互联互通和海事合作非常重要。”

推动贸易与互联互通

Prabowo表示，太平洋应被视为连接印尼和俄罗斯远东地区的纽带。

他说：“太平洋没有将我们分开，而是将我们连接在一起。它不是我们之间的一堵墙。”

他形容两国经济具有互补性：俄罗斯可以提供小麦、化肥、能源、科学和先进工程技术，而印尼可以供应棕榈油、渔业产品、咖啡、橡胶、纺织品和家具等产品。

根据印尼贸易部的数据，2025年双边贸易额达到48亿美元，同比增长21.7%。

2025年12月，印尼与欧亚经济联盟（Eurasian Economic Union, 简称EAEU）签署了一项自由贸易协议（FTA）。欧亚经济联盟是由俄罗斯、亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦组成的组织。

Prabowo提议，鉴于贸易壁垒降低、商业联系更紧密以及航运和物流得到改善，在首个审查期内将贸易额翻一番。

他说，这项自由贸易协议将取消或降低1万1882个税目的关税，覆盖了欧亚经济联盟总税目的90%以上。

他补充说，该协议预计将于2027年初生效，并敦促欧亚经济联盟成员国尽快完成其国内程序。

Prabowo还呼吁在印尼和俄罗斯远东地区之间建立直航海运，并在两国之间开通更多直飞航线。

他说：“轮船运输货物，飞机传递友谊。”

能源是另一个重点，Prabowo邀请俄罗斯在油气勘探、生产和加工，以及可再生能源、智能电网和民用核电领域进行合作。

他说：“我们寻求在可再生能源、智能电网以及和平利用核能方面的知识和投资，包括在最高安全标准和国际保障监督下的模块化和全尺寸技术。”

他还提议，印尼主权财富基金Danantara与俄罗斯直接投资基金共同为项目融资。

Prabowo说：“来印尼吧，与我们合作，与我们一起生产。让我们共同建设产业，共同创造价值。”

他补充说：“然后从印尼出发，让我们一起进入更广阔的亚细安和印度-太平洋市场。”

缔结经济联盟，而非军事联盟

Prabowo表示，与俄罗斯建立更紧密的经济关系符合印尼避免军事联盟的长期政策。

印尼长期奉行“自由且积极”的外交政策，即在与各大国交往的同时寻求保持独立立场。

Prabowo说：“印尼作为一个主权平等的伙伴，与东西南北各方合作。”

他将与欧亚经济联盟签署的自由贸易协议视为印尼所期望关系的一个范例。

他说：“印尼不想加入任何军事联盟，但我们寻求加入经济联盟。”

“我们在欧亚经济联盟内的自由贸易协议正是如此——它不是针对任何人的联盟，而是一个为所有人繁荣而建立的合伙业务。”

Prabowo也驳斥了发展中经济体之间更紧密的合作会产生另一个地缘政治集团的观点。

他说：“全球南方不是一个新集团。它是一个争取公平、公平分享繁荣、以及在制定全球规则时拥有公平发言权的群体。”

他补充道：“我们来到圣彼得堡是为了交朋友，现在我们来到符拉迪沃斯托克，是为了将友谊转化为务实的成果。” 《海峡时报》