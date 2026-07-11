柔佛州选投票率现回升迹象，高于2022年——这对竞争者意味着什么？

迹象显示，本次投票率可能超过2022年柔佛州选举的55%。

截至上午11时，投票率为26.4%，高于2022年同一时间的21.3%。 图片：TAN AI LENG，《商业时报》

【新山】周六（7月11日）举行的柔佛州选举将为马来西亚的国家政治走向提供线索，因而备受关注。下一届全国大选最迟需在2028年2月前举行。

上午8时，全州1076个投票站正式开放，多达270万名选民将从172名候选人中选出代表，填补柔佛州56个选区的议席。

目前有迹象显示，投票率将高于2022年柔佛州选举的55%。截至上午11时，投票率为26.4%，高于2022年同一时间的21.3%。

选举委员会预计，每十名合格选民中将有七人投票。据报道，在投票日之前，前往柔佛州的火车票和巴士票已售罄。

拉庆区选民 Ally Chang 在位于惹兰拿督嘉化的丹绒布蒂里小学排在第一位，准备将食指浸入紫色墨水后在投票箱投票。她从早上7点就开始排队了。

“我希望柔佛州能继续繁荣，”这位44岁的会计师说。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

排在第二位的是79岁的退休人士 Md Sis Talkam，他对不得不在晨光下等候表示不满。“通常他们会提早开放投票中心，我7点半就能投完。我同情那些不得不在烈日下等待和暴晒的老人。”

然而，在麻坡，早晨的大雨影响了投票率，其中新邦二南和文打烟选区的投票率在全柔佛州垫底。

在哈里迪路的一家早餐店里，46岁的 Rosli Mat Noor 表示无需着急。

“我们有一整天的时间，”他说。

与此同时，马来西亚民主联合阵线（MUDA）的新邦二南区候选人 Ainie Haziqah 则对麻坡上空持续笼罩的暴风云表示担忧，此时距离投票开始已有一小时。“我希望雨势会慢慢减弱，”Ainie 告诉《海峡时报》。

跨境交通

周五，即投票日的前一天，从新加坡进入新山的跨境交通流量适中。对于周五晚上来说，长堤的拥堵情况尚算轻微，但汽车排队时间较长。

据报道，南北大道南向交通出现拥堵，居住在巴生谷的选民在下班后纷纷返乡投票。

34岁的银行职员 Nasuha Suhaimie 将在柔佛州地南投票，她把这次回家形容为“返乡潮”。她从吉隆坡出发，花了六个多小时才到家。

柔佛州居民 Chong Li Yun 周五晚上11点左右乘坐伴侣的摩托车越过边境，她形容交通“如黄油般顺滑”。

在Facebook的线上交通监控页面上，有新加坡人呼吁常客本周末暂停购物。“让柔佛人少点拥堵地回家吧，柔佛永远都在那里，”一位网民写道。

周五晚上9点左右，约200名从新加坡返回的柔佛人在新山中央车站集合，准备搭乘八辆开往居銮、峇株巴辖、昔加末、拉美士和麻坡的长途巴士。

《海峡时报》了解到，这些巴士由马来西亚非政府组织 SKLHA Youth and Rakyat Supervision 安排，并由希望联盟（PH）成员协调。

29岁的 Jane Low 在新加坡从事信息技术支持工作，即将返回昔加末。她表示，联邦政府在过去四年表现良好，她投下这一票是希望国家能继续繁荣。

“我希望所有种族，马来人、印度人和华人都能和睦共处、共同工作，”她说。

对选民的最后呼吁

在投票日前的最后冲刺阶段，各政党重拾了熟悉的政治言论。

竞选焦点包括再次呼吁释放入狱的前首相 Najib Razak，以及因柔佛看守州务大臣 Onn Hafiz 承诺若国民阵线（BN）在柔佛州组建下届州政府将不与以华人为主的民主行动党（DAP）合作而引发的种族问题。

各政党在最后的竞选集会上也纷纷使出“吸睛”策略，从提供免费榴莲到邀请流行艺人表演，花样繁多。

周四，人们高举双手和相机，欢迎首相 Anwar Ibrahim 的到来。他在午夜前抵达为公主城候选人助选的活动现场，并为自己的迟到表示歉意。

这是他当天的第三个竞选站点，而前一天他刚与来访的泰国对等官员 Anutin Charnvirakul 一同演唱了《My Way》。

在呼吁选民回家投票时，首相 Anwar 表示，周六投下的选票代表了“柔佛人民的力量”，选民不应“在幽默和尊严上妥协”。

“这个国家不许‘sakau’（偷窃）！”身为希望联盟主席的 Anwar 对着聚集在一片田野上的逾千名民众喊话，援引其政府的反腐立场。现场周围有小贩售卖零食和印有希望联盟红色标志的周边商品。

在竞选活动的最后一周，国民阵线的候选人被看到在社交媒体上通过集会和走访接触非马来裔选民。

例如，候选人 Pandak Ahmad 在为他的依斯干达城议席进行守卫战，该选区有相当可观的35%华裔和17%印裔选民。他在自己的社交媒体账户上上传了多个在市场和公园与华裔长者会面的视频。

周四，在国民阵线于新山金葩区举行的集会上，前卫生部长 Khairy Jamaluddin 就 Najib 的争议发表了看法。

他说，Najib 的入狱判决已经尘埃落定，如果有什么权力可以释放 Najib，那将是国家元首。

这位以“KJ”之名为人所知的播客，罕见地向“非国民阵线”的支持者喊话，呼吁这些选民转而支持前经济部长 Rafizi Ramli 的“Bersama”。

“如果希望联盟的选民在场，当然最好是投票给国民阵线。但如果你们不能支持国阵，那我敦促你们去投票支持‘Bersama’，”Khairy 说。

Khairy 将 Anwar 的改革运动称为“reformati”而非“reformasi”（马来语：改革），并表示 Rafizi 是一个有原则的人，他之所以离开 Anwar 的人民公正党（PKR），是因为他对后者的改革承诺失去了信任。

反对党联盟国盟内部分裂

与此同时，曾在2022年对国阵构成生存威胁的反对党联盟国民联盟（PN），在本次州选中仅竞选33个议席，同时其主要成员党马来西亚伊斯兰党（PAS）和土著团结党（Bersatu）之间陷入内斗。

这些紧张关系实际上已将国盟的竞选活动一分为二，尽管两党在同一旗帜下参选，但基本上各自为政。

对土著团结党而言，即使有曾长期担任柔佛州务大臣的前首相 Muhyiddin Yassin 坐镇，也未能激起太多热情。周二在峇株巴辖巴力拉惹的一场集会上，这位资深领袖对着一排排空荡荡的座位发表演讲。

他的演讲主要集中在攻击民主行动党，他指责该党“反伊斯兰、反马来人以及反马来语”。Muhyiddin 还批评国阵在联邦层面与民主行动党合作，却在柔佛州选举中反对该党。

“这些人是我们想要支持的吗？”Muhyiddin 向人群问道。

对伊斯兰党来说，柔佛州选举被视为在下届全国大选前，为建立反对 Anwar 的希望联盟的政治势头所做的更广泛努力的一部分，旨在阻止 Anwar 连任首相。

国盟选举主任 Annuar Musa 表示，如果柔佛选民拒绝希望联盟和民主行动党，将为定于8月1日举行的森美兰州选举提供动力。

“如果柔佛州产生一个没有民主行动党的政府，那么在森美兰州，我们也将推翻希望联盟政府，并用一个由国盟及志同道合的政党组成的政府取而代之，”Annuar 周三在麻坡举行的该联盟“压轴”竞选活动上说。

下午5点投票结束后，有哪些看点？

下午5点投票结束后，人们的注意力将迅速转移到谁赢得州议会56个席位之外。

虽然选举结果将决定谁来治理这个最南端的州属，但当尘埃落定时，还有其他关键指标值得关注。这些指标将更直接地关系到首相 Anwar Ibrahim 能否成功连任马来西亚领导人。

但仅靠席位数量并不能确定国阵是否真正走上复苏之路。毕竟，它在2022年全国大选中遭遇了有史以来最差的表现，仅赢得了国会222个席位中的30席。

正如 Iseas-Yusof Ishak 研究所马来西亚研究项目协调员 Francis Hutchinson 在一集“Asian Insider”播客节目中指出的那样，国阵在2018年和2022年的全国大选中，在柔佛州一直稳定获得略低于60万张选票。

在全国大选前八个月举行的2022年柔佛州选举中，国阵也获得了相近的票数。

“这个（数字）说明了国阵所拥有的竞选机器和纪律……如果我们看到票数比这个数字有所上升，那就意味着‘Rumah Bangsa’（民族之家）计划正在奏效，”Hutchinson 说。他指的是一项允许像前部长 Khairy Jamaluddin 和 Hishammuddin Hussein 这样被排挤的成员和领袖回归的倡议。

这样的结果也表明，在巫统于2018年首次失去联邦政权后，支持者正在回归。在那次选举中，许多来自其核心马来穆斯林票仓的选民转而选择了当时属于执政联盟希望联盟的马来西亚土著团结党和马来西亚伊斯兰党（PAS）。

然而，对于 Anwar 的希望联盟而言，其命运长期以来一直取决于能否动员马来西亚人投票反对曾经占主导地位的巫统。

自2022年马来西亚首次出现悬峙议会后，希望联盟和国阵组建了联合政府，从那时起，“国阵腐败盛行、种族主义严重”这一宣传口号便难以奏效。

“希望联盟拥有更多的外地选民基础，所以这将帮助我们了解他们是否还保有一定的魅力——即便是对于一场不那么重要的州选举，其基本盘是否会自发地组织起来投票，”Hutchinson 在“Asian Insider”播客上说。

在马来西亚三大全国性联盟中，反对党国民联盟（PN）在进入柔佛州选举时，对组建州政府的期望并不高。

国盟仅在33个议席中竞选，而伊斯兰主义政党伊斯兰党与马来民族主义政党土著团结党之间持续的裂痕，已导致两党分开竞选，而非形成统一战线。

尽管如此，伊斯兰党能否继续在其北部大本营之外取得进展，仍然引人关注。

观察人士还将关注，因大批成员叛逃至被解雇的副主席 Hamzah Zainudin 的国家宏愿党而动摇的土著团结党，能否在前首相 Muhyiddin Yassin 位于柔佛中部的巴莪基地保住其立足点。

“自1978年以来，他（Muhyiddin）就与那个选区联系在一起。巴莪的教育中心……是他担任内阁成员期间带到那里的，”Hutchinson 补充道。《海峡时报》