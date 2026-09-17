特朗普不再是中国最大的贸易问题

在华盛顿达成的又一次休战，并不能解决其他地区对北京出口模式日益增长的抵制。

习近平或许能与特朗普达成又一次休战；但更艰难的谈判，是与一个欢迎中国贸易、却又抵制其经济后果的世界进行。 图片来源：路透社

如果计划不变，中国国家主席习近平将于9月24日抵达华盛顿，届时他的处境将非同寻常：他所领导的中国，在国内经济上看似脆弱，但在国际上却显得强大。

这两种状况之间的关联正日益紧密。

中国卓越的出口机器已成为其经济的安全阀和重要的议价能力来源。但它也正逐渐成为一种外交负担。

中国8月份出口同比增长25%，推动月度贸易顺差达到1191亿美元。今年前八个月的贸易顺差达到8060亿美元，有望挑战或超过2025年创下的1.2万亿美元纪录。

尽管美国多年来征收关税并施加技术限制，但出口持续为经济增长提供动力。出口还有助于弥补国内房地产市场的长期低迷以及内需不振的影响。

在预期的华盛顿会晤前夕，习近平也彰显了中国非凡的全球影响力。从在吉尔吉斯斯坦比什凯克举行的上海合作组织峰会，到对开罗的国事访问，再到新德里的金砖国家峰会，北京一直将自己定位为一个更加多极化秩序的倡导者，以及那些寻求在美国势力范围之外获得更大回旋空间的国家不可或缺的伙伴。

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在金砖国家峰会上，习近平将扩大后的集团定位为“全球南方”的代言人，并提议在贸易、金融和人工智能领域深化合作。

在埃及，他十年来的首次访问展示了中国将外交接触与基础设施、商业和投资相结合的能力。传达的信息很明确：中国提供发展和合伙业务，而不要求各国选边站队。

然而，在最近的一次G20财长会议上，中国显得相当孤立。只有中国反对一项呼吁拥有持续外部顺差的国家减少对出口依赖以实现增长的措辞。这一分歧导致联合公报未能发布。

北京通常将西方国家对中国产能过剩的抱怨斥为保护主义或压制中国崛起的企图。但当这种担忧远远超出美国及其最亲密盟友的范围时，这种辩护就变得难以维持。

尽管中国需要外国市场对其产品保持开放，但它同时寻求减少自身对外国产品和技术的依赖。这种安排正日益变得让其他国家在政治上难以无限期容忍。

对特朗普强硬，在别处则显脆弱

例如，欧盟对中国的货物贸易逆差已从2024年的3120亿欧元（合3576亿美元）增至2025年的近3600亿欧元，原因是进口增长而出口下降。

布鲁塞尔方面将此归咎于中国的产业津贴、进口替代和不平等的市场准入，并已对从电动汽车到轮胎等产品实施了贸易救济措施。欧盟贸易专员 Maros Sefcovic 现在要求北京在10月初之前取得切实进展。

这使得“谁在华盛顿手握更强筹码”这个惯常问题变得复杂化。相对于特朗普，习近平拥有相当大的影响力，但面对更广泛的世界经济，中国则显得日益脆弱。

北京方面已经认识到，除了对美国销售的产品征税，它还可以限制美国所需要的东西。其对稀土供应链关键环节的掌控，使其在从半导体、能源到航空航天和国防等美国产业中拥有影响力。

峰会前夕，中国买家采购了约一百万吨美国大豆。在2025年关税争端期间中国基本停止进口美国液化天然气之后，中国燃气也签署了一份为期20年的美国液化天然气协议。

无论这些交易是出于政治指令还是商业驱动，它们都提供了特朗普所看重的那种头条新闻，尤其是在11月美国中期选举临近之际。

如果会晤得以举行，很可能会围绕已经定义两国关系的压力点展开：关税、出口管制、关键矿产、农产品采购、技术限制以及台湾和伊朗等战略问题。

特朗普希望看到可见的成果；而习近平则希望华盛顿方面能保持更大的稳定和克制。

最可能的结果不是一项宏大的协议，而是另一次有管理的休战：发布商业公告，在人工智能安全保障等领域进行有限合作，并承诺继续对话。

但这无法解决更大的不对称问题。特朗普可能会被交易性的胜利所诱惑。而习近平更深层次的问题是，即使在华盛顿达成一项有利协议，也无助于缓解围绕中国出口模式正在形成的更广泛压力。

经济实力的局限

对北京而言，改变路线比承认问题更加困难。

国内需求疲软加剧了对制造业产业群和战略产业投资的依赖。国内的激烈竞争促使中国企业到海外寻求市场。强劲的出口继而产生更大的顺差，这又促使更多外国政府设立贸易壁垒。

北京对特朗普第一届政府的回应是减少对美国的依赖，实现市场多元化，并发展反制手段。

这一策略使中国成为华盛顿一个更强大的对手。但它也导致更多中国产品转向那些日益决心保护本国产业的国家。

例如，巴西既是金砖国家成员，也是中国的主要贸易伙伴，但它已对中国钢铁产品征收反倾销税。

印度尼西亚在欢迎大量中国投资的同时，也收紧了进口管制，并为受到进口激增威胁的行业提议了保障措施。墨西哥也已提高了对中国商品的关税。

这些国家可能欢迎一个更加多极化的秩序，但不会接受一种会持续侵蚀其制造业产业群基地的经济关系。

这位中国领导人或许能与特朗普谈判达成又一次休战。但更艰难的谈判，是与一个欢迎中国贸易、投资乃至挑战美国主导地位，却日益抵制其经济后果的世界进行。海峡时报