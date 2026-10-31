2026款 BMW i3 评测：一款可能动摇燃油车迷核心信念的电动汽车

THE STEERING COLUMN

新款BMW i3注定会让最坚定的燃油车爱好者也陷入深思

BMW i3 50 xDrive 在几乎所有方面都给人纯粹的宝马之感。 照片：BMW

【普罗旺斯地区艾克斯】我血管里流淌的汽油仍多于血红蛋白，但若有任何一辆车让我有转向电动汽车的冲动，那一定是BMW i3。这款全新的四门轿车，其意义或许就在于对我（或许还有你）的核心价值观带来冲击。

简而言之，它在几乎所有方面都给人纯粹的宝马之感。这非同小可，因为作为首款纯电动的3系，它必须不负3系这一为BMW注入灵魂的车型系列的盛名。51年来，3系为宝马带来了超过1800万辆的销量，是其当之无愧的摇钱树。

虽然新款燃油版3系也同步推出，但i3并不仅仅是简单地将发动机和油箱替换为电机和电池的版本。

尽管两者外观几乎一模一样，但它们的机械结构截然不同。燃油版3系继承自上一代车型，而BMW i3则基于“新世代”（德语Neue Klasse）平台打造。这是一个全新设计的技术架构，最早应用于iX3运动型多用途车（SUV）。

这使得i3与燃油版3系好比堂兄弟，而iX3则更像是它的亲姐妹。

你会注意到i3与其“高个子”姐妹车型的血缘关系，因为它们的内饰布局相同。因此，i3也配备了出色的全景视觉显示系统（Panoramic Vision Display），可将信息投射在挡风玻璃底部，以及向驾驶员一侧倾斜的17.9英寸平行四边形触摸屏。

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它也存在一些同样的小缺点：需要通过数字方式调节方向的空调出风口操作繁琐，方向盘造型奇特，以及塑料件的质感算不上特别高档。

后排地板较高且没有遮阳帘，这使得车厢后部成为i3的最大弱点。 照片：BMW

无论你对上述设计有何看法，i3真正的弱点在于后排座舱。电池组抬高了地板，导致乘客的大腿支撑不足，而玻璃车顶也没有配备遮阳帘。

实用性同样不是i3的强项。其后备箱容积仅为420升，甚至小于尺寸小得多的奥迪A3三厢轿车。一个31升的前备箱在一定程度上弥补了不足，但如果你需要运载物品，那iX3才是更合适的选择。

公众将有机会在2027年1月的新加坡车展上近距离体验i3。届时，这款全新电动汽车将以双电机、469马力的i3 50型号首次亮相。我这次在普罗旺斯试驾的正是这个版本。本期待着玫瑰与阳光，结果却遇上了连绵阴雨（两者得其一，也算不错吧）。

然而，这反倒成了一件好事，因为没有什么比湿滑的乡间小路更能考验一辆车的性能了，而i3的表现堪称卓越。车头指向精准、响应积极，一打方向便能即刻入弯，在雨天湿滑的路面上，抓地力仿佛无穷无尽。

后备箱容积仅为420升，但一个31升的前备箱提升了实用性。 照片：BMW

BMW大力宣传该车的“愉悦之心”（Heart of Joy）——这个名字听起来像一部韩剧，但实际上它是一台高速计算机，负责控制车辆的所有驱动系统，处理速度比该品牌之前的系统快10倍。这套系统在iX3上表现出色，而在底盘更低的i3上则更为耀眼。

果不其然，i3在弯道间穿梭自如，其精准度是车身更高的iX3所无法比拟的，它仿佛能洞悉我想要的每一个过弯路线。

犀利的操控通常以牺牲舒适性为代价，但i3并非如此。它的驾乘体验非常出色，更令人印象深刻的是，其悬架系统采用的是传统弹簧和固定阻尼的减震器，没有电脑进行实时调整。

它也是一辆能轻松实现迅猛加速的汽车，百公里加速仅需4.7秒。

它在另一个重要方面也同样迅速。在理想条件下，使用400千瓦（kW）的充电桩，仅需10分钟即可为800伏电池包充入423公里的续航里程。不过，考虑到i3 50长达912公里的续航能力，用户对快速充电的依赖可能并不高。

总而言之，无论是在办公室劳累一天后为您舒缓身心，还是在您行色匆匆时带来激情驾驭，i3都能胜任。但它确实缺少了点什么，那就是一台卓越发动机所带来的情感冲击，而这正是燃油版M350能轻易给予的。

尽管如此，驾驶i3足以让你思考这种情感冲击的重要性到底有多大。作为一款电动汽车，i3表现出色；但作为一辆3系，它堪称卓越。