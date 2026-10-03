2026款雷克萨斯RZ 350e评测：这款纯电动SUV的竞争对手令人意外

THE STEERING COLUMN

该车型经过精简优化，但仍需应对激烈竞争

雷克萨斯RZ 350e小幅升级了电池组，使其宣称的续航里程延长至可观的509公里。 图片来源：BIG FISH PUBLISHING

[新加坡] 借用商界术语来说，雷克萨斯RZ 350e刚为新加坡市场进行了“精简优化”。这个词通常让人联想到裁员的情景，但在这里，被“裁掉”的却是后置电机。

与之前的双电机RZ 450e不同，这款纯电动雷克萨斯现在改为单电机前轮驱动。虽然速度因此变慢，但续航里程更长，小幅升级的电池组使其宣称的续航里程达到了可观的509公里。

然而，它的驾驶乐趣依旧。大多数电动汽车的驾驶感都有些麻木，但这款车能让你感觉到，是驾驶爱好者们煞费苦心地精心校准了其转向和操控系统，使其兼具恰到好处的厚重感和精准度。当你想要放松时，它表现得十分优雅；而当你想玩乐一番时，它也乐于奉陪。

此外，其触摸屏菜单的布局也沿用了燃油车时代的设计，因此操作起来不会像在用一部陌生的iPad。后排空间宽敞，整体感觉比市场上另一款雷克萨斯电动车ES 350e更具运动感。

车内没有手套箱，储物格又难以触及，导致座舱储物空间不足。 图片来源：BIG FISH PUBLISHING

但它也保留了那些从一开始就让RZ车型难以销售的同样缺陷。

座舱储物空间严重不足（没有手套箱，杯架下方的储物格也很难够到），没有配套的应用程序可供远程控制，而且对于雷克萨斯品牌而言，其做工质量令人震惊。

座舱内一些塑料件会发出吱嘎声，行李厢遮物帘看起来像淘宝上买的配件，而哑光黑的轮拱则像是青少年用喷漆罐随意喷涂的。

“精简优化”使RZ成为了一款比以前更合理的电动汽车，但其同平台兄弟车型 Toyota bZ4X 和 Subaru e-Outback 能以更低的价格提供同样的驾驶乐趣。就价格而言，它们远比这款RZ更为“适中”。