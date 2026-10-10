2026款Mini John Cooper Works评测：乐趣独特，但一个对手可能要来搅局
John Cooper Works虽已不复当年，但它仍在为汽车世界增添光彩
- Mini John Cooper Works配备了卡丁车模式（Go-Kart mode），该模式可锐化油门响应并增加转向手感。 图片来源：BIG FISH PUBLISHING
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】每一位在新加坡大奖赛滨海湾赛道发车格上排队的赛车手，都是从卡丁车起步的。因此我很好奇，他们会对Mini John Cooper Works（JCW）作何评价（或者说，他们的公关团队会让他们如何评价这款车）。
毕竟，Mini一直坚称其汽车充满了“卡丁车般的驾驶感受”，而JCW正是这一理念最纯粹的体现。
它甚至还有一个“卡丁车模式”（Go-Kart mode），该模式可锐化油门响应并增加转向手感，然后将功率、扭矩和G值读数显示在圆形中央屏幕上，仿佛在时刻提醒你，你正在享受驾驶的乐趣。
卡丁车是赛车手学习驾驶技术的起点，因为它们能响应你手腕的每一个细微动作，并且由于没有悬挂系统，会将每一次颠簸都直接传递到你的脊椎。
想必，最初的Mini也有点像那样，这归因于其小巧的尺寸、“四轮四角”的布局，以及它使用的是橡胶锥悬挂而非真正的弹簧这一事实。
英国机械师兼赛车手John Cooper显然看中了这款车的潜力，他于1961年推出的Mini Cooper便是一次重大机械改造的成果。
他将原厂Mini的马力提升了一半以上，并加装了前盘式刹车；随后在1964、1965和1967年赢得了蒙特卡洛拉力赛。他的车队还恰好在1959年和1960年赢得了F1车队总冠军，因此，John Cooper Works这个标签意义非凡。
在Mini车型上，它标志着该型号比运动型的Cooper S级别高出一筹。2008年推出的首款原厂JCW，拥有加强型活塞、强化气缸盖和更大的涡轮增压器，这些都借鉴了Mini当时的赛车项目，是普通Cooper S所没有的部件。
如今，JCW给人的感觉更像是一个装饰级别，而不是一个工程项目。现在的JCW甚至使用了旅行轮胎，这好比让短跑运动员穿着舒适的乐福鞋而不是跑鞋去比赛。
尽管如此，新款JCW可能是我今年开过的最有趣的车。它是上一代车型的一次大幅度改款，而非全新设计，共享了其平台和2.0升涡轮增压引擎，不过驾驶舱经过重新设计，以匹配最新的Mini车型。
功率保持在231马力不变，但扭矩从320牛米增加到380牛米，并用一台七速双离合变速箱取代了旧款的自动变速箱。
以今天的标准来看，它并不算特别快，但它给人的感觉确实充满活力。深踩油门，就好像你激怒了引擎和排气系统，甚至激怒了整辆车。
随之而来的扭矩转向会让方向盘在你手中猛地一跳，而硬朗的悬挂会让你明白为什么Mini的爱好者会将其与卡丁车相提并论。
这款车喧闹不羁的态度也延伸到了其造型细节上，无论是高光黑色的格栅或引擎盖拉花，还是从后扩散器中央伸出的那根粗大的单出排气管，都像是在对后方的车辆伸出舌头做鬼脸。
驾驶舱同样充满趣味，随处可见的红色缝线、赛车风格的桶形座椅、覆盖着针织面料的仪表盘，以及方向盘上一条看起来像迷你赛车旗的红黑相间的织物饰条。
这些都让它成为一辆讨人喜爱的车，但它也很基础，这是一个无法回避的事实。尾门是手动的，车内储物空间稀少，后备箱也很小。在好说歹说之下，两个成年人可以挤进后排，但他们会因此而怨恨你。
如果你追求的是高性能的乐趣，那么一个显而易见的选择是Volkswagen Golf GTI，它在尺寸和精神上都更为成熟。它是一款更舒适、更实用的车，而JCW则更吵闹、更粗糙。
但Mini是一件能带来快乐的事物，它持续为汽车世界增添光彩。对我来说，从卡丁车起步，一路晋级到在滨海湾赛道占有一席之地，或许为时已晚，但驾驶JCW或许是仅次于此的最佳体验。
Mini John Cooper Works
引擎 1,998 cc，直列四缸涡轮增压 功率 231马力（5,000至6,000转/分） 扭矩 380牛米（1,500至4,000转/分） 变速箱 7速双离合自动 0-100公里/小时加速 6.1秒 最高时速 250公里/小时 燃油效率 7.0升/100公里 代理商 Eurokars Habitat 价格 319,888新元（含拥车证） 上市时间 现已上市
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