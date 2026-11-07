2026款日产Serena评测：一项值得多花2000新元的独特功能

THE STEERING COLUMN

巧妙的座椅设计和无需充电的电驱系统，让这款日产成为一款智能家庭MPV

[新加坡] 对于像我这样年届五十却童心未泯的男士来说，日产Serena或许是最不想驾驶的车型。但即便如此，我也必须承认，它是为接送堪比一支小型陆军的孩子们而生。

要欣赏这款多功能车，关键在于要明白它其实是一辆披着轿车（或者说得不那么好听，是货车）外壳的巴士。明白了这一点，你就会意识到它的目标客户是那些生活完全围绕着子女的人群。

这款车高1.87米，宽仅1.72米，车身比例像个柜子，因此内部空间非常高。不过，在驶入老式多层停车场之前，你可能需要留意一下限高标志。

尽管内部各个方向的空间都绰绰有余，但这款日产车长仅4.77米，占地面积与一辆BMW X3大致相当。这使得它在行驶中易于操控，掉头时也很轻松。

Serena的仪表盘配备了两个12.3英寸的屏幕和实体空调旋钮，在行驶中易于操作。 图片：BIG FISH PUBLISHING

除了设计有趣的不对称新格栅外，Serena的这次改款还带来了一个八座选项，价格增加2000新元。名为“Smart 8”的车型名副其实，其前排扶手可以滑动并展开，成为第二排的中间座椅。尽管这个额外的座位最适合儿童乘坐，但如果算一笔账，就会发现这非常划算。

至于第二排的主要座椅，我会说它们舒适有余，但豪华不足。这意味着它们没有按摩、通风功能或翻转式腿托。不过，车内配有折叠式小桌板、挂钩、杯架和上拉式遮阳帘，所以您的孩子应该能感到相当受优待，但又不会被宠坏。

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座椅在润滑良好的滑轨上可以轻松滑动，因此爬进（或爬出）第三排座椅并不需要年轻人那样的身体柔韧性。侧滑门是电动的，我特地用手臂挡住正在关闭的门，想看看它是否会从肩膀处把我的手臂切断。结果它并不会。

在Smart 8版本中，前排扶手可以向后滑动，变为第二排的中间座椅。 图片：BIG FISH PUBLISHING

Serena的另一张王牌是其e-Power动力系统。它的1.4升三缸发动机从不直接驱动车轮，而是用来发电。电力用于为一个小型电池充电，该电池再为一台163马力的电动机供电，最终由这台电动机驱动车辆。

这种设置意味着Serena的驾驶体验如电动车般平顺且响应迅速，但它却从不需要充电。虽然它需要加油，但对于这么大的车来说已经非常省油了。这是因为发动机可以一直以最高效的转速运行，而不必跟随车速变化，并且再生制动系统能将能量回收至电池中。

日产声称其油耗为每百公里5.1升，不过我承认我的测试结果更差一些，在114公里的行驶中平均油耗为每百公里6升。即便如此，对于一辆看起来能整个吞下一辆大众高尔夫（Volkswagen Golf）的车来说，这仍然是掀背车的油耗水平。

但实际上它吞不下，因为在坐满八个人的情况下，后备箱容积仅为280升。不过，Serena的实际装载能力比这个数字听起来要强。

后备箱地板下有一个很深的储物格，可以防止购买的食品杂货在车内滚动，也可以让一个大行李箱竖直放入。尾门上还有一个巧妙的小窗，让你无需打开整个尾门便能取放物品，这在车尾紧贴墙壁时尤其方便。

然而，折叠第三排座椅的操作有些繁琐。相比之下，Serena最直接的竞争对手——本田StepWGN——在将乘坐空间转换为载货空间方面的设计要巧妙得多。

Serena在某些方面也显得有些基础。它没有电动座椅、感应式雨刷和电动尾门。不过，配备的黑色Nappa真皮座椅，算是对车上每位乘客臀部的一种不错的照顾。

在高速行驶时，车内噪音可能较大，其悬挂系统会让你清晰地感受到路面状况。12.3英寸的驾驶员显示屏部分会被方向盘遮挡，车道保持辅助摄像头在识别道路标线时也有些吃力。

它的驾驶乐趣完全符合你对一辆家庭MPV的预期，但至少操控轻便、视野开阔，而且空调制冷效果非常强劲。我也很喜欢它那用户友好的实体空调控制面板。

事实上，在新加坡的车流中驾驶了几个小时后，我下车时并没有产生想杀人的冲动。如果说我对载着满车孩子开车的感受有什么了解的话，那么单凭这一点，就足以登上宣传手册的首页了。