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2026年“新加坡国际艺术节”：一个艺术节从Netflix学到了什么

“新加坡国际艺术节”变得更加广泛、更具浏览性，也更不容忽视

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Helmi Yusof

Helmi Yusof

Published Wed, Jun 3, 2026 · 02:59 PM
    • 2026年“新加坡国际艺术节”侧重于壮观的场面、公共项目和亲民的切入点，吸引了超过10万名观众。
    • 2026年“新加坡国际艺术节”侧重于壮观的场面、公共项目和亲民的切入点，吸引了超过10万名观众。 图片来源：《商业时报》资料图

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】多年来，新加坡艺术界面临着一个劲敌：沙发。它舒适、廉价且随心所欲。

    Netflix等流媒体服务和YouTube等社交媒体网站，让人们可以安坐沙发上享受资讯和娱乐，而且成本远低于现场演出。

    那么，一个现场艺术节如何说服人们精心打扮、预订门票、走出家门，与陌生人共坐两小时呢？对于2026年“新加坡国际艺术节”（Sifa）而言，答案似乎是：让艺术变得“可浏览”。

    2026年“新加坡国际艺术节”的门票销售额同比跃升40%；本届艺术节的节目阵容包括《灯塔》（The Lighthouse）等演出。 图片来源：YE WEICHEN

    艺术节总监 Chong Tze Chien 在其首届任期内，似乎借鉴了流媒体的策略。于5月15日至30日举行的2026年“新加坡国际艺术节”，提供了多种多样的选择、类型、风格、形式和切入点。与其说它体现了单一的策展理念，不如说它是一个融合多元、分门别类且易于发掘的节目平台。

    艺术节既有重磅制作（《海达·高布乐》(Hedda Gabler)、Salesman之死和《行星漫游》(Planet [wanderer])），也有怀旧演出（《Lush Life》和《终曲》(Last Rites)）；既有采用三种语言、时长三小时且无中场休息的严肃国际引进剧目（《泪》(Lacrima)），也有包容性演出（《哈姆雷特》(Hamlet )由唐氏综合症演员参演，《零年》(Year Zero)则有残障演员参与）。

    此外，还有庆祝新加坡人最喜爱的消遣——“吃”的《Makan Culture》和《你（不）是你所吃的东西》(You Are (Not) What You Eat)；在艺术节村举办的户外社交活动；以及适合全家观看的灯光秀《灯塔》(The Lighthouse)，让家长们在为可爱的孩子拍照的同时，也能感受到文化熏陶。

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    在 Jo Tan 的作品《Makan Culture》中，观众们聚集在一起，一边品尝美食，一边反思本土文化。 图片来源：ARTS HOUSE GROUP

    这里有 The Observatory 乐团的清晨超现实音乐会，实践剧场（The Theatre Practice）的通宵超现实戏剧，以及由 Hothouse 策划的深夜超现实表演。

    Chong 为观众带来了这一切甚至更多——并且取得了成效。据主办方艺术之家集团（Arts House Group）称，最近闭幕的艺术节吸引了超过10万名观众，门票销售额增长了40%。

    主办方拒绝透露更确切的数字，但总体趋势已足够清晰：与前几届相比，本届“新加坡国际艺术节”更具活力，也更贴近公众。

    艺术节总监 Chong Tze Chien 在节目组合中加入了更多面向公众的表演。 图片来源：ARTS HOUSE GROUP

    文化、社区及青年部的新加坡文化通行证计划无疑对销售有所助益。但2026年“新加坡国际艺术节”的成功，也得益于 Chong 非同寻常的多元艺术气质。

    与其他带着更明确审美主张上任的艺术节总监不同，Chong 的职业生涯大部分时间都在不同领域之间穿梭。他曾与必要剧场（The Necessary Stage）、十指帮（The Finger Players）和 Sight Lines Entertainment 等多个团体合作，每个合作都持续了数年。

    他既创作过像《Charged》这样小而精悍、具有挑衅性的戏剧（该剧即将重返舞台），也执导过国庆庆典这样的大型盛会。

    在深受观众喜爱的《终曲》(Last Rites)中，五位年迈的艺术家回顾了他们的艺术实践。 图片来源：ARTS HOUSE GROUP

    他曾为儿童执导华语戏剧，与泰米尔语电视频道 Vasantham Central 合作，并与马来剧团 Teater Ekamatra 携手创作。他曾在剧团内部工作，也曾与剧团并肩合作，甚至完全独立创作。

    他学会了在多个领域间游刃有余。

    在他之前，“新加坡国际艺术节”的历任总监都是备受尊敬的艺术领袖，各自领导着自己的艺术团体——如 T:>Works 的 Ong Keng Sen、新加坡话剧团（Singapore Repertory Theatre）的 Gaurav Kripalani 和 Cake 剧团的 Natalie Hennedige——他们都为艺术节打上了鲜明的个人印记。

    Chong 主导的版本则更难定义——而这或许正是其优势所在。他似乎明白，当今的观众是碎片化的，文化习惯千差万别。他意识到，为了生存，艺术节需要以多种语境发声。

    由 Off Root Theatrics 在2026年“新加坡国际艺术节”上举办的戏剧游行，深受普通观众的欢迎。 图片来源：《商业时报》资料图

    在2014年以来的四位艺术节总监中，Chong 似乎也是最不为艺术节名称中的“国际”二字所困扰的一位。

    他主导的2026年艺术节自然也包括了重要的海外作品。但他的一些节目选择极具本土特色，例如《Makan Culture》和《你（不）是你所吃的东西》(You Are (Not) What You Eat)——这些节目摆脱了刻意追求国际化高端品味的包袱。

    这实际上令人耳目一新、倍感轻松，并且无疑深受普通艺术爱好者的喜爱。

    在《Lush Life》中，爵士女伶 Jacintha Abisheganaden 在 Dick Lee 的钢琴伴奏下演唱。 图片来源：ARTS HOUSE GROUP

    这就是为什么 Chong 主导的首届“新加坡国际艺术节”意义非凡。它清楚地认识到，自己是在与 Netflix、TikTok、YouTube 及其他分散注意力的事物竞争。因此，它决定不仅用严肃艺术来吸引观众，还借助咖椰吐司、炒叻沙、空中飞人、巨型木偶、戏剧游行、深夜活动以及Jacintha Abisheganaden的魅力。

    Chong 将继续领导“新加坡国际艺术节”直至2028年。至少在他的首届任期内，他已成功说服公众离开沙发，亲临现场欣赏艺术。

    在这个居家即可享受无限流媒体和刷屏娱乐的时代，这已是不小的成就。

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